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ノルウェー対セネガル戦の選手評価：アーリング・ハーランドがずさんな守備を突いて2得点を挙げ、ノルウェー代表は終盤のピンチを乗り切り、1998年以来初めてワールドカップの決勝トーナメントに進出した。

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ノルウェー 対 セネガル
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アーリング・ハーランド
サディオ・マネ

アーリング・ハーランド、サディオ・マネ、マルティン・オデガードとスターが揃った一戦は、序盤42分までスコアレス。するとノルウェーの控え右SBマーカス・ペダーセンが先制点を奪う。その後、ハーランドが2得点を挙げ、セネガルを3－2で破り、ノルウェーは1998年以来の決勝トーナメント進出を決めた。

満員のニューヨーク・ニュージャージー・スタジアム。バイキング船のように漕ぎ出すノルウェーの熱狂的なファンがチームを後押しする中、序盤はセネガルが優位に立った。マーティン・オーデガードがペナルティエリア内に危険なフリーキックを放ったが、エドゥアール・メンディが反応し、鋭いキックセーブでノルウェーの決定機を阻止した。

序盤はセネガルが優位に立ったが、ノルウェーは高い位置でプレスをかけてミスを誘った。負傷したライアーソンに代わって入ったペデルセンがその一つを活かし、クリバリの拙いバックパスを奪って43分に先制した。

後半もノルウェーが攻勢を強めた。 47分にはオーデガードのスルーパスをハーランドが受け、メンディをかわして2点目。しかし6分後、セネガルがカウンターからマネのヒールパスをサールが決め1点差に。

しかし直後、ペナルティエリアでのクリアミスをハーランドが押し込み2点差に。ノルウェーが優位に立った。

このウインガーは9分間のロスタイム開始2分後、相手の守備ミスを突いて3－2と追い上げた。このゴールで、大会を通じて物議を醸してきたセネガル代表に再び勢いが戻った

Opta Sportsによると、ハーランドはワールドカップで初戦と第2戦の両方で複数得点を挙げた6人目の選手となった。2018年のハリー・ケインや1958年のジュスト・フォンテーヌなどがその仲間だ。

1998年以来2度目の出場となるノルウェーは、この勝利で決勝トーナメント進出を決めた。しかし、金曜日に行われるフランス戦で勝ち点で並んでいる首位を争うため、まだ油断はできない。

  • FBL-WC-2026-MATCH41-NOR-SENAFP

    ゴールキーパーとディフェンス

    オーヤン・ナイランド（5/10）：

    ノルウェーは勝ったが、セネガルの2得点を防ぐことはできなかった。

    ジュリアン・ライアーソン（評価なし）：

    12分間のみ出場し、負傷で途中交代。

    トルビョルン・リサカー・ヘッゲム（7/10）：

    セネガルの2得点はヘッゲムのミスではなかった。4クリア、2タックル、1ブロックを記録。

    クリストファー・エイヤー（8/10）：

    ディフェンスラインのパートナー同様、ノルウェーのミスを除けばセネガルの攻勢を効果的に食い止めた。守備で12回の貢献を記録し、時折中盤にも進出。

    デビッド・モーラー・ウルフ（6/10）：

    ウルフは守備の弱点で、マネに何度も突破された。

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  • FBL-WC-2026-MATCH41-NOR-SENAFP

    中盤

    フレドリック・アウルスネス（6/10）：

    45分の出場では目立った活躍はなかったが、パスは正確。

    サンダー・ベルゲ（8/10）：

    この夜のノルウェー代表の陰の立役者。ヒートマップが示すようにピッチの至る所で活躍し、守備では8回の貢献。タイミングの良いタックルや決定的なインターセプトで存在感を示した。

    マルティン・オーデガード（8/10）：

    決勝点となる2点目のアシストを記録。セットプレーで常に脅威となり、動きでスペースを作り出した。

  • Norway v Senegal: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    攻撃

    アントニオ・ヌサ（6/10）：

    彼のスピードはノルウェーに新たな脅威をもたらし、潜在能力は明らかだったが、決定力には欠けた。セネガルの最終ラインをドリブルで突破できなかったものの、守備では貢献した。

    アーリング・ハーランド（9/10）：

    サッカー界最高のストライカー。その言葉以外は必要ない。圧倒的なプレスでセネガルDFを混乱させ、ミス誘発し2得点を奪った。開始20分は2タッチのみだったが、その後は容赦なかった。

    アレクサンダー・ソルロート（6/10）：

    本来のポジションではないウイングでの起用であり、攻撃面で存在感を示せなかった。それでもプレスや空中戦では貢献した。

  • FBL-WC-2026-MATCH41-NOR-SENAFP

    サブメンバーとマネージャー

    マーカス・ペダーセン（8/10）：

    彼の試合最大の決定機は予想外だったが、見事に決めノルウェーに勢いをもたらした。

    パトリック・ベルグ（7/10）：

    後半から出場し、中盤で攻撃を牽引。パスミスはなし。守備貢献があればさらに高評価だった。

    アンドレアス・シェルデルップ（6/10）：

    攻撃の活性化を期待されて投入されたが、その役割は果たせなかった。ヌサ交代後はスピードで貢献。

    レオ・オスティガード（評価なし）：

    存在感を示すには至らなかった。

    オスカー・ボブ（評価なし）：

    残り6分で投入。

    ストーレ・ソルバッケン（7/10）：

    ノルウェーの好スタートと1998年以来の決勝トーナメント進出を喜んでいるはずだ。それでも、先発GKやSBのパフォーマンスには不安が残り、次戦のフランス戦に向けて課題が残る。

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