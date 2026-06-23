満員のニューヨーク・ニュージャージー・スタジアム。バイキング船のように漕ぎ出すノルウェーの熱狂的なファンがチームを後押しする中、序盤はセネガルが優位に立った。マーティン・オーデガードがペナルティエリア内に危険なフリーキックを放ったが、エドゥアール・メンディが反応し、鋭いキックセーブでノルウェーの決定機を阻止した。

序盤はセネガルが優位に立ったが、ノルウェーは高い位置でプレスをかけてミスを誘った。負傷したライアーソンに代わって入ったペデルセンがその一つを活かし、クリバリの拙いバックパスを奪って43分に先制した。

後半もノルウェーが攻勢を強めた。 47分にはオーデガードのスルーパスをハーランドが受け、メンディをかわして2点目。しかし6分後、セネガルがカウンターからマネのヒールパスをサールが決め1点差に。

しかし直後、ペナルティエリアでのクリアミスをハーランドが押し込み2点差に。ノルウェーが優位に立った。

このウインガーは9分間のロスタイム開始2分後、相手の守備ミスを突いて3－2と追い上げた。このゴールで、大会を通じて物議を醸してきたセネガル代表に再び勢いが戻った。

Opta Sportsによると、ハーランドはワールドカップで初戦と第2戦の両方で複数得点を挙げた6人目の選手となった。2018年のハリー・ケインや1958年のジュスト・フォンテーヌなどがその仲間だ。

1998年以来2度目の出場となるノルウェーは、この勝利で決勝トーナメント進出を決めた。しかし、金曜日に行われるフランス戦で勝ち点で並んでいる首位を争うため、まだ油断はできない。