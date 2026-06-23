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ノルウェー対セネガル戦の選手評価：アーリング・ハーランドがずさんな守備を突いて2得点を挙げ、ノルウェー代表は終盤のピンチをしのぎ、1998年以来初めてワールドカップの決勝トーナメント進出を決めた

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ノルウェー 対 セネガル

アーリング・ハーランド、サディオ・マネ、マルティン・オデガードとスターが揃った一戦は、序盤42分まで互いにスコアレス。そこをノルウェーの控え右SBマーカス・ペダーセンが打破し、ハーランドが2得点を挙げて3－2で勝利。ノルウェーは1998年以来の決勝トーナメント進出を決めた。

満員のニューヨーク・ニュージャージー・スタジアム。バイキング船のように漕ぐノルウェー熱狂ファンがチームを後押しする。序盤はセネガルが主導。マーティン・オーデガードの危険なFKをエドゥアール・メンディが好セーブで阻んだ。

序盤はセネガルが優位に立ったが、ノルウェーは高い位置でプレスをかけてミスを誘った。負傷したライアーソンに代わって入ったペデルセンがその一つを活かし、クリバリの拙いバックパスを奪って43分に先制した。

後半もノルウェーが攻勢を強めた。 47分にはオーデガードのスルーパスをハーランドが受け、メンディをかわして2-0。しかし6分後、セネガルがカウンターからマネのヒールパスをサールが決め1-2。

しかし直後、ペナルティエリアでのクリアミスをハーランドが押し込み、再び2点差に。ノルウェーが優位に立ったかに見えた。

このウインガーは相手の守備ミスを突いて、9分間のロスタイム開始2分で3－2とした。このゴールで、大会を通じて物議を醸してきたセネガル代表に再び勢いが戻った

Opta Sportsによると、ハーランドはワールドカップで初戦と第2戦の両方で複数得点を挙げた6人目の選手となった。2018年のハリー・ケインや1958年のジュスト・フォンテーヌに続く快挙だ。

1998年以来2度目の出場となったノルウェーは、この勝利で決勝トーナメント進出を決めた。しかし、グループIではフランスと勝ち点が並んでおり、得失点差で2位。金曜日に行われる直接対決で首位を争う。

  • FBL-WC-2026-MATCH41-NOR-SENAFP

    ゴールキーパーとディフェンス

    オーヤン・ナイランド（5/10）：

    ノルウェーは勝ったかもしれないが、セネガルの2得点を防ぐことはできなかった。

    ジュリアン・ライアーソン（評価なし）：

    12分間のみ出場し、負傷で途中交代。

    トルビョルン・リサカー・ヘッゲム（7/10）：

    セネガルは2得点を挙げたが、いずれもヘッゲムのミスではなかった。彼は4回のクリア、2回のタックル、1回のブロックを記録した。

    クリストファー・エイヤー（8/10）：

    ディフェンスラインのパートナーと同様、ノルウェーのミスを除けばセネガルの攻勢を効果的に食い止めた。この夜、彼は12回の守備貢献を記録し、時折中盤にも進出していた。

    デビッド・モーラー・ウルフ（6/10）：

    ウルフは守備の弱点で、マネに何度も突破された。

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  • FBL-WC-2026-MATCH41-NOR-SENAFP

    中盤

    フレドリック・アウルスネス（6/10）：

    45分の出場では目立った活躍はなかったが、パスは正確。

    サンダー・ベルゲ（8/10）：

    この試合の影の立役者。ヒートマップが示すようにピッチの至る所で活躍し、守備では8回の貢献。タイミングの良いタックルや決定的なインターセプトで存在感を示した。

    マルティン・オーデガード（8/10）：

    決勝点となる2点目のアシストを記録。セットプレーで常に脅威となり、動きでスペースを作った。

  • Norway v Senegal: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    攻撃

    アントニオ・ヌサ（6/10）：

    彼のスピードはノルウェーに新たな脅威をもたらし、潜在能力は明らかだったが、決定力には欠けた。セネガルの最終ラインをドリブルで突破できなかったものの、守備では貢献した。

    アーリング・ハーランド（9/10）：

    サッカー界最高のストライカー。この言葉以外は必要ない。猛烈なプレスでセネガルDFを圧倒し、誘発したミスのうち2つをゴールに結びつけた。開始20分はボールタッチ2回のみだったが、その後は容赦なかった。

    アレクサンダー・ソルロート（6/10）：

    本来のポジションではないウイングで起用され、輝きを欠いた。プレスと空中戦では貢献したが、攻撃面で効果は薄かった。

  • FBL-WC-2026-MATCH41-NOR-SENAFP

    サブメンバーとマネージャー

    マーカス・ペダーセン（8/10）：

    彼の試合最大の決定機創出は予想外だったが、ノルウェーに早期の勢いをもたらした。

    パトリック・ベルグ（7/10）：

    後半から出場し、中盤で攻撃を牽引。パスミスはなし。守備貢献があれば評価はさらに上がった。

    アンドレアス・シェルデルップ（6/10）：

    攻撃の活性化を期待されて投入されたが、その役割は果たせなかった。ヌサ交代後はスピードで貢献。

    レオ・オスティガード（評価なし）：

    存在感を示すには至らなかった。

    オスカー・ボブ（評価なし）：

    残り6分で投入。

    ストーレ・ソルバッケン（7/10）：

    ノルウェーの好スタートと1998年以来の決勝トーナメント進出を喜んでいるはずだ。だが、先発GKやSBのパフォーマンスには不安が残り、次戦のフランス戦が懸念される。

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