満員のニューヨーク・ニュージャージー・スタジアム。バイキング船のように漕ぐノルウェー熱狂ファンがチームを後押しする。序盤はセネガルが主導。マーティン・オーデガードの危険なFKをエドゥアール・メンディが好セーブで阻んだ。

序盤はセネガルが優位に立ったが、ノルウェーは高い位置でプレスをかけてミスを誘った。負傷したライアーソンに代わって入ったペデルセンがその一つを活かし、クリバリの拙いバックパスを奪って43分に先制した。

後半もノルウェーが攻勢を強めた。 47分にはオーデガードのスルーパスをハーランドが受け、メンディをかわして2-0。しかし6分後、セネガルがカウンターからマネのヒールパスをサールが決め1-2。

しかし直後、ペナルティエリアでのクリアミスをハーランドが押し込み、再び2点差に。ノルウェーが優位に立ったかに見えた。

このウインガーは相手の守備ミスを突いて、9分間のロスタイム開始2分で3－2とした。このゴールで、大会を通じて物議を醸してきたセネガル代表に再び勢いが戻った。

Opta Sportsによると、ハーランドはワールドカップで初戦と第2戦の両方で複数得点を挙げた6人目の選手となった。2018年のハリー・ケインや1958年のジュスト・フォンテーヌに続く快挙だ。

1998年以来2度目の出場となったノルウェーは、この勝利で決勝トーナメント進出を決めた。しかし、グループIではフランスと勝ち点が並んでおり、得失点差で2位。金曜日に行われる直接対決で首位を争う。