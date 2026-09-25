かつてボルシア・ドルトムントでプレーしたこの男の独特な資質を振り返り、ソルバッケンは、この24歳がなぜ敵陣深くでこれほど危険な存在なのかについて興味深い見解を示した。その言葉は、ハーランドが同世代の選手たちとは異なる次元でプレーしているという見方が強まっていることを反映している。クラブと代表の両方で前例のないスピードと効率で記録を打ち破ってきた背景には、彼の身体的、そして精神的な資質がある。

「説明することはできないし、教えることもできない。彼はそれを生まれながらに持っている。それは instinct だ」とソルバッケンは語った。「点取り屋として、彼は唯一無二だ。多くの人が、なぜ彼がここまで優れた選手になったのかと私に尋ねる。彼は素晴らしいフィジカルのパッケージを持っているし、プレーオフ局面ではこれまで以上に優れている」