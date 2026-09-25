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ノルウェー代表監督ステール・ソルバッケン、マンチェスター・シティのスーパースターが代表通算64得点に到達し、アーリング・ハーランドの「ゴールへの特別な嗅覚」を称賛
ソルバッケン、特別な得点感覚を指摘
分析家たちはしばしば、その爆発的なスピードや圧倒的なフィジカルに注目する。だが、ソルバッケン監督は、そこにはもっとはるかに不可思議なものがあると考えている。つまり、トレーニングピッチでは再現できない、生まれ持った本能である。ノルウェー代表指揮官は、ネーションズリーグで見せたエースの最新の活躍を語る際、目に見えて熱を帯びており、ハーランドが適切な時に適切な場所にいる能力は、後天的に身につけた技術ではなく、生物学的な特性だとの見方を示した。
『TV2』に対し、ノルウェー代表指揮官はこの理論についてさらに説明し、ハーランドの動きは単なる戦術的な指示ではなく、内面的な何かに導かれていると語った。「彼にはトレーニングできないものがある。ボールがどこに来るか、あるいはどこへ走るべきかを考えることだ。それはここにあるものなんだ」と、鼻と頭を指さしながら話した。
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アーリング・ハーランドの本能的な輝き
かつてボルシア・ドルトムントでプレーしたこの男の独特な資質を振り返り、ソルバッケンは、この24歳がなぜ敵陣深くでこれほど危険な存在なのかについて興味深い見解を示した。その言葉は、ハーランドが同世代の選手たちとは異なる次元でプレーしているという見方が強まっていることを反映している。クラブと代表の両方で前例のないスピードと効率で記録を打ち破ってきた背景には、彼の身体的、そして精神的な資質がある。
「説明することはできないし、教えることもできない。彼はそれを生まれながらに持っている。それは instinct だ」とソルバッケンは語った。「点取り屋として、彼は唯一無二だ。多くの人が、なぜ彼がここまで優れた選手になったのかと私に尋ねる。彼は素晴らしいフィジカルのパッケージを持っているし、プレーオフ局面ではこれまで以上に優れている」
ノルウェーのセットプレー戦略の内側
ハーフタイム中、ハーランドはセットプレーコーチのポール・フィエルデに対し、このセットプレーを高いボールにするべきか、低いボールにするべきかを尋ねた。コーチが明確に低く入れるよう指示していたにもかかわらず、ハーランドはそのまま高いボールを入れた。フィエルデは、最近の試合映像の分析によって、デンマークが守備ブロックをどのように構築しているかに明確なパターンがあることが分かったと指摘した。映像を精査することで突ける戦術的な隙はいくつか見えてきた一方で、それを生かすのは簡単ではないともフィエルデは警告しており、その戦略を成功させるには複数の要素がまさに適切な瞬間に完璧にかみ合う必要があるという。
「デンマークの映像をいくつか見て、彼らがどう守っているかを確認した。チャンスはいくつかあると見ているが、多くのことが同時にうまくいかなければならない」とフィエルデは明かした。「エルリングはハーフタイム中、高いボールにするべきか低いボールにするべきかを聞いてきた。私は低くと言ったが、彼は高く入れた」
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ハイリスクな攻撃を貫く
勝利にもかかわらず、ソルバッケン監督は、自チームのアグレッシブな戦術的セットアップが最終ラインでの脆さにつながっていることを認めた。ソルバッケン監督は、このチームは無失点を目指すためではなくゴールを奪うために作られていると強調し、攻撃面での成果のために守備面で追加のリスクを受け入れるというアイデンティティーを失わせるつもりはないと述べた。
「このチームはクリーンシートを達成するために作られたものではない。ゴールを決めるために作られたものだ。余分なリスクを負うことになるかもしれない、そのチームのアイデンティティーを私は奪いたくない」と指揮官は説明した。
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