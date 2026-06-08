スコットランドサッカー協会は批判を受け、代表チームがノースカロライナ州の合宿地に到着した直後に断固とした声明を発表し、自身の立場を明確にした。

同協会は、ボリビア戦（4-0）後に軽傷が相次ぎ、選手保護を最優先したとの立場を示した。

声明では「非公開練習試合は各チームのマネージャー（ヘッドコーチではない）が調整し、土曜日に中止したときと同じ手順を踏んだ。親善試合で負傷者が相次ぎ、練習試合のリスクがメリットを上回ると判断したため、直ちにノルウェー代表マネージャーに連絡した」と説明した。 この対応は適切で一貫していると考える。試合は非公開の予定だったため、ノルウェーのメディアで報じられたことに驚いた。」