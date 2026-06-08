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ノルウェー代表監督は、スティーブ・クラークを「プロとしてふさわしくない」と批判。しかし、ワールドカップ前の親善試合中止を受け、スコットランドサッカー協会が反論した。
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ソルバッケン、「プロとしてふさわしくない」クラークに怒りを爆発させる
ノルウェー代表のステール・ソルバッケン監督は、直前で中止となったスコットランドとの親善試合について、率直な不満を表明した。元ウルヴァーハンプトン監督は、クラーク監督から直接の電話説明がなかったことに憤り、「紳士協定」違反を示唆した。
彼はこの方針転換を「プロとしてあるまじき行為」と批判し、チームの調整に支障をきたしたと主張した。「スコットランド側の対応はプロとしてあるまじきものだ。監督から直接電話がなく、トレーニング後にチームマネージャーを通じて知らされたのは遺憾だ。 彼らは怪我を理由にしているが、前回の練習で起きたものではない。残念だ。プロとしてあるまじき行為だ。だが、我々はそれを受け入れなければならない。だからこそ、試合中に少し調整を加えたのだ」とソルバッケン監督は述べた。
スコットランドサッカー協会は、「適切かつ一貫した」手続きを擁護している。
スコットランドサッカー協会は批判を受け、代表チームがノースカロライナ州の合宿地に到着した直後に断固とした声明を発表し、自身の立場を明確にした。
同協会は、ボリビア戦（4-0）後に軽傷が相次ぎ、選手保護を最優先したとの立場を示した。
声明では「非公開練習試合は各チームのマネージャー（ヘッドコーチではない）が調整し、土曜日に中止したときと同じ手順を踏んだ。親善試合で負傷者が相次ぎ、練習試合のリスクがメリットを上回ると判断したため、直ちにノルウェー代表マネージャーに連絡した」と説明した。 この対応は適切で一貫していると考える。試合は非公開の予定だったため、ノルウェーのメディアで報じられたことに驚いた。」
- AFP
クラークは練習試合よりチームの安全を優先している
物議を醸しても、スコットランド代表監督は動じず、ワールドカップに集中している。クラーク監督は「練習試合で主力選手の軽いけがが悪化するリスクは冒せない」と説明した。
「1時間の練習試合でリスクを冒す価値はない。先週、数人が軽傷を負ったためだ」とクラーク監督は簡潔に説明した。
スコットランド側は週末のニュージャージーでの試合前にノルウェー代表に通知したと主張しているが、ノルウェー側は連絡が遅すぎたと反論している。
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ノルウェーのスター選手たちが、「弱さ」や「恥ずかしい」という批判に同意している。
批判はコーチ陣にとどまらず、ノルウェー代表の運営責任者ブレデ・ハンゲランドや数名のベテラン選手も失望を表明した。元フラムDFのハンゲランドは、SFAの対応を痛烈に批判し、スコットランド側が長年の取り決めを守らなかったと指摘した。
「数か月準備してきた試合を直前にしてキャンセルするなど、恥ずかしい限りだ」とハンゲランドは語った。「我々にできることはなく、前を向くしかない。それでも、合意を突然覆すのは極めて不誠実だ」