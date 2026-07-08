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ノルウェー代表のチームドクターが、準々決勝を前に「体調不良の流行」について最新情報を報告。試合会場では雷雨の恐れもある。
医師がチーム内の体調不良に関する噂を一蹴
合宿での感染報道を受け、ノルウェー代表チームドクターのオラ・サンド氏は、土曜のマイアミでのイングランド戦を前に懸念を否定した。ブラジル戦後にソルバッケン監督がペダーセンやラーセンの健康を言及したことで憶測が広まった。
しかしサンド医師はノルウェーメディア「ネッタヴィセン」に「全選手が健康です。6週間近く密接に過ごしてきたことを考えれば、大騒ぎするほどではありません。我々は状況を把握しています」と語り、チームは万全だと強調した。
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ソルバッケンが最近の健康問題について説明する
懸念が浮上したのは、ニュージャージーでの試合後、ソルバッケン監督が会見で語ったからだ。長距離移動の負担に触れ、ストランド・ラーセンの発熱とペデルセンの試合当日の体調不良を明かした。
ソルバッケン監督は「実際に発熱したのはヨルゲンだけだが、軽い咳や喉の痛みはチーム全体に散見された。エアコンや飛行機、ロッカールームも影響しているだろう。50人以上のメンバーがいるので、誰かが体調を崩すのは当然だ」と語った。
雷雨と猛暑がマイアミの恒例行事を脅かす
ノルウェー代表のコンディションに加え、両チームは土曜の過酷な気象条件に備えている。マイアミの気温は35度に達し、選手のパフォーマンスを落とす恐れがある。局地的な雷雨も予想され、試合進行に影響が出る可能性がある。
トーマス・トゥヘル監督率いるイングランド代表は、メキシコ戦（3－2で勝利）で落雷によるキックオフ遅延、コンゴ民主共和国戦（2－1で勝利）で酷暑を経験するなど、天候トラブルに慣れている。負傷中のリース・ジェームズとジョーダン・ヘンダーソンを抱えるイングランドは、エルリング・ハーランドに依存するノルウェー代表戦で選手起用を慎重に判断する必要がある。
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イングランドとノルウェー、この先はどうなるのか？
土曜日が迫る中、両国は主力選手のコンディションを整える厳しいレースに直面している。イングランドはトゥヘル監督の下で勢いを維持し、優勝へ一歩近づくことを目指す。一方ノルウェーは、長旅の疲れを振り払い、マイアミで再び大番狂わせを狙う。
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