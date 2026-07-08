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Brazil v Norway: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Moataz Elgammal

翻訳者：

ノルウェー代表のチームドクターが、準々決勝を前に「体調不良の流行」について最新情報を報告。試合会場では雷雨の恐れもある。

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ノルウェー代表は、土曜のイングランドとのワールドカップ準々決勝を前にチームの健康状態を報告した。ブラジル戦後の感染噂をチームドクターが否定。両チームはマイアミの雷雨と猛暑にも対応しなければならない。

  • 医師がチーム内の体調不良に関する噂を一蹴

    合宿での感染報道を受け、ノルウェー代表チームドクターのオラ・サンド氏は、土曜のマイアミでのイングランド戦を前に懸念を否定した。ブラジル戦後にソルバッケン監督がペダーセンやラーセンの健康を言及したことで憶測が広まった。

    しかしサンド医師はノルウェーメディア「ネッタヴィセン」に「全選手が健康です。6週間近く密接に過ごしてきたことを考えれば、大騒ぎするほどではありません。我々は状況を把握しています」と語り、チームは万全だと強調した。

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    ソルバッケンが最近の健康問題について説明する

    懸念が浮上したのは、ニュージャージーでの試合後、ソルバッケン監督が会見で語ったからだ。長距離移動の負担に触れ、ストランド・ラーセンの発熱とペデルセンの試合当日の体調不良を明かした。

    ソルバッケン監督は「実際に発熱したのはヨルゲンだけだが、軽い咳や喉の痛みはチーム全体に散見された。エアコンや飛行機、ロッカールームも影響しているだろう。50人以上のメンバーがいるので、誰かが体調を崩すのは当然だ」と語った。

  • 雷雨と猛暑がマイアミの恒例行事を脅かす

    ノルウェー代表のコンディションに加え、両チームは土曜の過酷な気象条件に備えている。マイアミの気温は35度に達し、選手のパフォーマンスを落とす恐れがある。局地的な雷雨も予想され、試合進行に影響が出る可能性がある。

    トーマス・トゥヘル監督率いるイングランド代表は、メキシコ戦（3－2で勝利）で落雷によるキックオフ遅延、コンゴ民主共和国戦（2－1で勝利）で酷暑を経験するなど、天候トラブルに慣れている。負傷中のリース・ジェームズとジョーダン・ヘンダーソンを抱えるイングランドは、エルリング・ハーランドに依存するノルウェー代表戦で選手起用を慎重に判断する必要がある。

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    イングランドとノルウェー、この先はどうなるのか？

    土曜日が迫る中、両国は主力選手のコンディションを整える厳しいレースに直面している。イングランドはトゥヘル監督の下で勢いを維持し、優勝へ一歩近づくことを目指す。一方ノルウェーは、長旅の疲れを振り払い、マイアミで再び大番狂わせを狙う。

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