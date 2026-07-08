合宿での感染報道を受け、ノルウェー代表チームドクターのオラ・サンド氏は、土曜のマイアミでのイングランド戦を前に懸念を否定した。ブラジル戦後にソルバッケン監督がペダーセンやラーセンの健康を言及したことで憶測が広まった。

しかしサンド医師はノルウェーメディア「ネッタヴィセン」に「全選手が健康です。6週間近く密接に過ごしてきたことを考えれば、大騒ぎするほどではありません。我々は状況を把握しています」と語り、チームは万全だと強調した。