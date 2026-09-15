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ノルウェー代表のステール・ソルバッケン監督、ネーションズリーグのメンバー発表前にアーリング・ハーランドをめぐってマンチェスター・シティのエンツォ・マレスカと重要会談へ
シティ・フットボール・アカデミーでのハイレベルな協議
ソルバッケンは、重要な国際期間を前に、ペップ・グアルディオラの後任と協力関係を築くため、イングランド行きを優先した。ノルウェー代表を率いる同監督は、シティのトレーニングセッションを視察した後、マレスカと20分間の非公開会談を行った。協議の主な焦点は、クラブと代表の双方にとって依然として象徴的な存在であるハーランドのコンディションと起用可能性だった。ソルバッケンはこの面会への満足感を示し、マレスカがエティハド・スタジアムでの任期を始めた早い段階で信頼関係を築くことの重要性を強調した。
「非常に重要だった」とソルバッケンは『VG』に語った。「とても良い会話ができた。お互いを少し知ることもできた。私が代表監督を務めている間、グアルディオラやシティとは非常に良い関係を築いてきた。エルリングに関しては重要なことだ。私は自分のことを紹介できたし、電話番号も交換した。そして、エルリングが双方にとって重要な存在だという点について、最初の話し合いもできた。良いコミュニケーションを取るためにも、私たちが実際に会っておくことは重要だと思う」
- AFP
負荷管理とネーションズリーグでの目標
ソルバッケンの訪問は、アンフィールドやオールド・トラフォードへの遠征を含む、プレミアリーグでプレーするノルウェー人スター選手たちにとって慌ただしい1週間と重なった。指揮官は、現時点でハーランドに即座の休養が必要だとは考えていない一方で、冬場が近づき、さらに過密日程となる中で、この状況を注意深く見守る必要があると認めた。
「我々は現状について少し話をした。アーリングは重要な存在であり、我々は互いにオープンかつ率直であるべきだ」とソルバッケンは説明した。「マンチェスター・シティから、国際試合でアーリングを温存してほしいという示唆を受けたことは一度もない。私にとって最も重要なのは、我々が互いにオープンであり続けることだ。あちこちでそうした機会があるなら、彼が極めて多くの試合をこなしている時には休養を与える。彼はワールドカップに向けた代表の数試合を欠場した」
より広いノルウェー勢の動向を注視
ノルウェーがネーションズリーグAで待ち受ける過密日程を考えれば、負荷管理の必要性は明らかである。ソルバッケン監督率いるチームは、9月24日にウレヴォール・スタディオンでデンマークを迎え、続いて9月27日にポルトガルと対戦して大会をスタートする。代表ウインドーでも休む間はなく、その後は10月1日にウェールズ、10月4日にポルトガルと敵地での連戦に臨む。
ソルバッケン監督にとって懸念材料はハーランドだけではない。マルティン・ウーデゴールの負荷管理についても、ミケル・アルテタと緊密に連絡を取り合っているという。また、プレミアリーグでプレーする他の選手たちのパフォーマンスにも勇気づけられた。フルアムのサンデル・ベルゲがリヴァプール戦で見せた「岩のように堅実」な出来を高く評価し、今季ベストゲームだったと述べた。一方で、アンフィールドで約1時間プレーしたオスカル・ボッブについては、シュートチャンスで打たずにパスを選んだ場面があったとして、ゴール前でもっと「利己的」である必要があると建設的な指摘も口にした。
「マルティンとアーリングには、常に特別な課題とプレッシャーがある。ミケル・アルテタとは良好な連絡が取れてきたし、今ではエンツォ・マレスカとも良い関係を築ける条件が整っている」とソルバッケン監督は明かした。
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各国代表メンバーに新顔が追加された
ハーランドに加え、ソルバッケンは夏の大会後に4人の新顔を加えることで、25人のメンバーに新たな活力を注入した。ボデ／グリムトのオーディン・ビョルトゥフトとフレドリク・ショーボルドの2人は、ウーデゴールやボッブといった主力とともに守備陣を強化するべく招集を受けた。ソルバッケンは、こうした国内組の注目株がA代表の厳しい要求にどう適応するかを見極めたい考えだ。
「ビョルトゥフトは常にあと一歩のところまで来ていた。ショーボルドは以前に一度だけ中に入ったことがあったが、すぐに離れなければならなかった。国際舞台でも良いプレーをしている。競争は厳しいが、今は彼をこの環境に入れて、より近くで見たい」とソルバッケンは語った。
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