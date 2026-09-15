ノルウェーがネーションズリーグAで待ち受ける過密日程を考えれば、負荷管理の必要性は明らかである。ソルバッケン監督率いるチームは、9月24日にウレヴォール・スタディオンでデンマークを迎え、続いて9月27日にポルトガルと対戦して大会をスタートする。代表ウインドーでも休む間はなく、その後は10月1日にウェールズ、10月4日にポルトガルと敵地での連戦に臨む。

ソルバッケン監督にとって懸念材料はハーランドだけではない。マルティン・ウーデゴールの負荷管理についても、ミケル・アルテタと緊密に連絡を取り合っているという。また、プレミアリーグでプレーする他の選手たちのパフォーマンスにも勇気づけられた。フルアムのサンデル・ベルゲがリヴァプール戦で見せた「岩のように堅実」な出来を高く評価し、今季ベストゲームだったと述べた。一方で、アンフィールドで約1時間プレーしたオスカル・ボッブについては、シュートチャンスで打たずにパスを選んだ場面があったとして、ゴール前でもっと「利己的」である必要があると建設的な指摘も口にした。

「マルティンとアーリングには、常に特別な課題とプレッシャーがある。ミケル・アルテタとは良好な連絡が取れてきたし、今ではエンツォ・マレスカとも良い関係を築ける条件が整っている」とソルバッケン監督は明かした。