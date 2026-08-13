経験豊富なGKは、国際舞台での印象的なパフォーマンスによって先発の座獲得を後押ししている。ブラジル代表のブルーノ・ギマランイスのPKをラウンド16で止めたことを含め、大会を通じて合計16セーブを記録した。

Bulinews.comのインタビューで、この守護神はポジション争いへの準備ができていることを強調した。「自分のプレー時間は得られると分かっているので、その点はあまり心配していない。ワールドカップで自分のレベルとクオリティーは示したと思う。それが自分について十分に物語っていたはずだ。だからこそ彼らは自分を獲得し、起用したいと考えているんだ」

また、レッドブル・アレーナでの最初の在籍期間に国内タイトルを勝ち取ったことについても、こう振り返った。「今でも誇りを持って覚えている、とてもポジティブなことだ」