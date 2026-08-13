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ノルウェー代表としてワールドカップで印象的な活躍を見せたオルジャン・ニーラン、RBライプツィヒで先発の座確保に自信
ニーランド、ライプツィヒ復帰が決定
ベテランGKのニーランドが、スペインのセビージャとの契約満了を受け、2年契約でライプツィヒに正式復帰した。ノルウェー代表の同選手は、自国のワールドカップ準々決勝進出に貢献したことで大きな自信を携えて加入する。今回の移籍は同選手にとってブンデスリーガのクラブでの2度目の在籍となり、2022-23シーズンにはGKの負傷危機を受けた緊急補強として所属していた。
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ノルウェー人DF、挑戦を歓迎
経験豊富なGKは、国際舞台での印象的なパフォーマンスによって先発の座獲得を後押ししている。ブラジル代表のブルーノ・ギマランイスのPKをラウンド16で止めたことを含め、大会を通じて合計16セーブを記録した。
Bulinews.comのインタビューで、この守護神はポジション争いへの準備ができていることを強調した。「自分のプレー時間は得られると分かっているので、その点はあまり心配していない。ワールドカップで自分のレベルとクオリティーは示したと思う。それが自分について十分に物語っていたはずだ。だからこそ彼らは自分を獲得し、起用したいと考えているんだ」
また、レッドブル・アレーナでの最初の在籍期間に国内タイトルを勝ち取ったことについても、こう振り返った。「今でも誇りを持って覚えている、とてもポジティブなことだ」
経験豊富なGKが出場機会をうかがう
ニランの加入は、今季ブンデスリーガ、チャンピオンズリーグ、そしてDFBポカールを戦うライプツィヒの陣容に貴重な経験をもたらす。経験豊富な守護神は、ゴールマウスの定位置を争って、24歳の才能あるベルギー人GKマールテン・ファンデフォールトと直接競うことになる。クラブ上層部は、国際経験と若きポテンシャルの融合が、すべての大会で層の厚い陣容につながることを期待している。
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ブンデスリーガ開幕戦が準備状況を試す
ライプツィヒは8月29日、ボルシア・メンヒェングラートバッハとのアウェー戦で国内リーグの新シーズンをスタートさせる。ノルウェー人GKにとって、プレシーズンのトレーニングは開幕戦を前に自身の地位を主張し、コーチングスタッフの信頼を勝ち取るための極めて重要な勝負の場となる。上位進出に向けて勢いを築いていく上で、チームにとっては早い段階で安定感を確立することが不可欠だ。
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