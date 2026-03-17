チャンピオンズリーグのラウンド16でボーデ・グリムトが敗退したとしても、このノルウェーのチームが歩んできた道のりは消えるものではない。リーグステージではマンチェスター・シティやアトレティコ・マドリードに勝利し、プレーオフの2試合制ではインテルを破った（サン・シーロでの第1戦と第2戦の両方で勝利を収めた）。 これはノルウェーでサッカーが成長している証であり、同国では若手選手への期待が非常に高く、ヴァレレンガ対サンデフィヨルド戦で起きた出来事はリーグの新記録を樹立した。 ホームチームでは、リーグ開幕戦（ノルウェーではシーズンが始まったばかり）で15歳の選手がデビューを果たした。その名はガブリエル・ラーセン・ライコビッチ。試合終盤に投入され、アーセナルの現キャプテンであるマルティン・ウーデゴール（当時はストロムスゴセットでデビュー）を抜いて、ノルウェーリーグ最年少出場記録を樹立した。
AFP
翻訳者：
ノルウェーリーグでデビューを果たしたヴァレレンガの15歳、ガブリエル・ラーセン・ライコヴィッチとは誰か
「こんな才能は見たことがない」
ライコビッチは主に左サイドでプレーする左利きのウイングだが、反対のサイドでも起用可能であり、必要に応じてセンターフォワードとしてもプレーしたことがある。 ノルウェーU-15代表であり、父方のルーツからセルビアのパスポートも保有しているが、現時点では生まれ故郷の国でプレーすることを選択している。同年代の選手の中でも世界屈指の才能と評されており、試合終了後、ヴァレレンガのゲイル・バッケ監督はこの15歳のデビューについて次のようにコメントした。 「彼に余計なプレッシャーをかけるようなことは言いたくないが、あの年齢でこれほど大きな才能を持った選手は見たことがない。彼はすでにセリエA級の選手だ」
ヴァレレンガの次の試合
今後の活躍に注目すべき名前だ。今後数ヶ月でどれほどの出場機会を得られるかを見極めるため、彼の動向を遠目から追っておく価値がある。ヴァレレンガの次の試合は3月22日（日）、ローゼンボリのアウェイでの一戦だ。厳しいアウェイ戦となるため、15歳のライコビッチは今回もベンチスタートとなる可能性が高い。 しかし、必要があれば、監督がリーグ戦第1節と同様に試合途中から彼を投入する可能性も排除できない。同世代屈指の才能を持つこの選手に、出場時間を積み重ねさせることを狙ってのことだろう。
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