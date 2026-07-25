AFP
翻訳者：
ノルウェーのW杯熱がまだ冷めない中、エルリング・ハーランドはジャンルイジ・ドンナルンマの豪華な結婚式で話題の「バイキング・ロー」を先導した。
バイキングの漕ぎが意外な形で復活した
ハーランドは結婚式で、この夏ノルウェー代表を世界的に話題にしたパフォーマンスを再現し、ゲストを爆笑させた。現在「ロウ」と呼ばれるこの動きは、1人がドラムを2回叩き、周囲がリズムに合わせて前後へ揺れながら声を合わせる。
大会中はこのブームが全米に広がり、ノルウェー代表はブラジルを破った後、ピッチサイドで独自のスタイルを披露した。当時、このお祝いを主導したのはキャプテンのマルティン・オデガードだった。
ドンナルンマの晴れの舞台でハーランドが主役
今回はピッチではなくドラムの後ろにハーランドがいた。マンチェスター・シティのチームメイト、ドンナルンマの結婚式でステージに上がったのだ。イタリア人GKは母国で開かれた盛大な式で長年のパートナー、アレッシア・エレファンテと結婚した。
数日前に26歳の誕生日を祝ったばかりのハーランドは、熱意を込めてドラムを演奏し、席に着いた大勢のゲストが一斉に手拍子でリズムを合わせた。ある瞬間、彼は思わず大笑いし、困惑したゲストにこのお祝いの仕方を説明するために一時中断したが、その様子は見ていた全員を大いに楽しませた。
豪華ゲストが参加
ハーランドはパートナーのイザベル・ハウセン・ヨハンセンと共に出席。式にはイタリアおよびヨーロッパサッカー界の著名人が集まった。ロコロトンドの美しい結婚式には、ドンナルンマの代表チームメイトやレジェンドも多数参列。ゲストにはACミランの元レジェンド、パオロ・マルディーニや現役スターのサンドロ・トナリ、ニコロ・バレッラもいた。
- Getty Images Sport
マンチェスター・シティ、マレスカ体制を見据える
シティは新監督エンツォ・マレスカ体制へ。前任ペップ・グアルディオラは10年間で20冠を獲得し、クラブをイングランド屈指の強豪に育てて退任した。
内訳はプレミアリーグ6回、リーグカップ5回、FAカップ3回、コミュニティ・シールド3回、チャンピオンズリーグ、UEFAスーパーカップ、FIFAクラブワールドカップ。特に2022-23シーズンの3冠達成は、彼の最大の功績だ。
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