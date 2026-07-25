ハーランドは結婚式で、この夏ノルウェー代表を世界的に話題にしたパフォーマンスを再現し、ゲストを爆笑させた。現在「ロウ」と呼ばれるこの動きは、1人がドラムを2回叩き、周囲がリズムに合わせて前後へ揺れながら声を合わせる。

大会中はこのブームが全米に広がり、ノルウェー代表はブラジルを破った後、ピッチサイドで独自のスタイルを披露した。当時、このお祝いを主導したのはキャプテンのマルティン・オデガードだった。