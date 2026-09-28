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ノルウェーのポルトガル戦敗戦での「汚い」危険な遅れたタックルを受け、マルティン・ウーデゴールがベルナルド・シウバに激怒
ウーデゴール、シウバの「汚い」チャレンジを痛烈批判
UEFAネーションズリーグのノルウェー対ポルトガル戦は、試合終盤の一触即発の場面によって後味の悪いものとなった。ウーデゴールは、ボールが離れたかなり後にシウバから激しいチャレンジを受け、その被害者となった。アーセナル主将は、そのタックルの性質に明らかに憤りを示し、試合後のコメントでこの場面を厳しく批判した。この出来事はウレヴォール・スタディオンで起きたもので、ノルウェーはアーリング・ハーランドが得点したにもかかわらず、接戦の末に敗れた。
試合終了後、『TV2』の取材に応じたウーデゴールは、相手の振る舞いについて自身の思いを明確にした。27歳のMFは、通常のミックスゾーンでの対応を避ける中、足を引きずってひどくびっこを引いている様子が確認された。「あれはサッカーのピッチであってはならないことだ。あんな振る舞いをする人がいるのは残念だ。彼は頭に霧がかかっていたんだろう。ただ、僕がボールを離したずっと後に蹴り倒してきた。何をしているのか理解できない」とウーデゴールは語った。
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謝罪はなかった
ウーデゴールは、シウバが何をしようとしていたのか分からないと認め、そのような振る舞いはサッカーのピッチにあるべきものではないと強調した。ウーデゴールは、この一件について残念だとし、それを恥ずべきことだと呼びつつも、渋々ながらそれがこの競技の現実だと受け止めている。しかし、この問題は依然として解決していない。とりわけウーデゴールは、シウバがこの出来事の後に謝罪や関係修復を試みることは一切なかったと明かした。
「それは彼に聞くべきだ。彼が何をしているのか、私には分からない。そんなことはサッカーのピッチにふさわしくない。人がああいうことをするのは残念だが、それが人生だ」とウーデゴールは述べた。
ポルトガル陣営は依然として強気だ
ノルウェー側がこのタックルをそろって非難した一方で、ポルトガル側はこの場面を大きく異なる見方で捉えていた。試合後に報道陣の取材に応じたシルバは、これだけ大きな摩擦を生んだチャレンジについて意に介さない様子を見せ、ほとんど remorse を示さなかった。「どのタックルのことだい？ これがフットボールだよ、友よ」と、シルバは Nettavisen に語った。
得点者のゴンサロ・ラモスもまた、この接触の深刻さを軽視し、フィジカル面では特段珍しいものではないというチームメートの見解に同調した。「こういうことはどの試合でも起こる。ゲームの一部だ」と、ラモスは付け加えた。
- AFP
足首の損傷への懸念が高まる
ノルウェーにとって目下の懸念は、ウーデゴールの足首の損傷がどの程度かという点だ。主将はノルウェーが同点弾を狙った試合終盤のCKでプレーに加われず、チームメートが前線へ上がる中、自身はセンターサークル内にとどまった。ステーレ・ソルバッケン監督は今後、ウェールズ戦とポルトガルとの第2戦で主将を欠く可能性に直面している。ウーデゴール本人も、負傷が一晩でどう落ち着くか不安だと認めた。長期離脱を恐れているかと問われると、「そうならないことを願っているが、あそこで足首に打撃を受けたので、今夜はおそらく良くないだろう」と答えた。
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