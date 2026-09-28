ウーデゴールは、シウバが何をしようとしていたのか分からないと認め、そのような振る舞いはサッカーのピッチにあるべきものではないと強調した。ウーデゴールは、この一件について残念だとし、それを恥ずべきことだと呼びつつも、渋々ながらそれがこの競技の現実だと受け止めている。しかし、この問題は依然として解決していない。とりわけウーデゴールは、シウバがこの出来事の後に謝罪や関係修復を試みることは一切なかったと明かした。

「それは彼に聞くべきだ。彼が何をしているのか、私には分からない。そんなことはサッカーのピッチにふさわしくない。人がああいうことをするのは残念だが、それが人生だ」とウーデゴールは述べた。