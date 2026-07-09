Goal.com
ライブ

ワールドカップの瞬間を逃さないで

スコア、ライブ更新、そして分析情報への完全アクセスパス
探検
Brazil v Norway: Round Of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Adhe Makayasa

翻訳者：

ノルウェーのスター、アーリング・ハーランドは、ブラジルに勝ったことが「今でも現実とは思えない」と語った。このワールドカップでの驚異的な勝利は「想像すらしていなかった」という。

アーリング・ハーランド
ブラジル 対 ノルウェー
ブラジル
ノルウェー
ワールドカップ

ノルウェー代表FWアーリング・ハーランドは、劇的な2得点で強豪ブラジルを破り、歴史的勝利を導いた。それでも「まだ現実とは思えない」と語った。マンチェスター・シティのスターは試合終盤に輝き、チームをW杯準々決勝へ進ませ、5度優勝のブラジルを敗退させた。自身はゴールデンブーツ賞の夢も維持した。

  • ハーランドが5度の優勝を誇る強豪を撃破

    ハーランドが後半に2得点を挙げ、ニュージャージーでのベスト16でブラジルを2－1で破り、ノルウェーを初準々決勝へ導いた。79分にヘディングで先制し、90分には低いシュートで追加点を奪った。 前半にはブルーノ・ギマランイスがPKを失敗し、終了間際のネイマールのPKも慰めにとどまった。

    • 広告
  • HaalandGetty Images

    ストライカーはサッカー大国に敬意を示す

    試合後、自身のYouTubeチャンネルで語ったこのフォワードは、南米の強豪を破った勝利の大きな意味を振り返った。背番号9の彼は、セレソン（ブラジル代表）の輝かしい歴史ゆえに、この試合が自分にとって非常に特別だったと認めた。

    ハーランドは「ブラジルはサッカー大国だ。伝説的な選手が多く、誰もが最初に知る国だろう。ユニフォーム、国、情熱、偉大な選手たち。ブラジルと対戦するのは少し現実離れしている」と語った。

  • ノルウェーは「ダークホース」の立場を主張している

    ハーランドは、ブラジルが優勝候補だったため、ソルバッケン監督率いるチームはピッチで自由にプレーできたと語った。元ドルトムントのストライカーは、当初、スター揃いのブラジルを倒すのは不可能だと思っていたという。

    彼は「今でも夢のようだ。ブラジルに勝つなど想像できず、現実味が薄い。素晴らしい体験だったが、今は休みたい」と語った。

    • この物語を楽しんでいただけましたか？

    GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。

    GOALをGoogleでフォロー
  • kane haaland(C)Getty images

    イングランドとの準々決勝テストマッチが控えている

    ノルウェーの快進撃は、土曜のマイアミでの準々決勝でイングランドの挑戦を受ける。GKナイランドの好守とハーランドの7ゴールでチームは自信十分だ。一方、イングランドもメキシコ戦を乗り切り勢いがある。接戦が予想される。

ワールドカップ
ノルウェー crest
ノルウェー
NOR
イングランド crest
イングランド
ENG