ノルウェーのスター、アーリング・ハーランドは、ブラジルに勝ったことが「今でも現実とは思えない」と語った。このワールドカップでの驚異的な勝利は「想像すらしていなかった」という。

試合後、自身のYouTubeチャンネルで語ったこのフォワードは、南米の強豪を破った勝利の大きな意味を振り返った。背番号9の彼は、セレソン（ブラジル代表）の輝かしい歴史ゆえに、この試合が自分にとって非常に特別だったと認めた。

ハーランドは「ブラジルはサッカー大国だ。伝説的な選手が多く、誰もが最初に知る国だろう。ユニフォーム、国、情熱、偉大な選手たち。ブラジルと対戦するのは少し現実離れしている」と語った。