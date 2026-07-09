Getty Images Sport
翻訳者：
ノルウェーのスター、アーリング・ハーランドは、ブラジルに勝ったことが「今でも現実とは思えない」と語った。このワールドカップでの驚異的な勝利は「想像すらしていなかった」という。
ハーランドが5度の優勝を誇る強豪を撃破
ハーランドが後半に2得点を挙げ、ニュージャージーでのベスト16でブラジルを2－1で破り、ノルウェーを初準々決勝へ導いた。79分にヘディングで先制し、90分には低いシュートで追加点を奪った。 前半にはブルーノ・ギマランイスがPKを失敗し、終了間際のネイマールのPKも慰めにとどまった。
- Getty Images
ストライカーはサッカー大国に敬意を示す
試合後、自身のYouTubeチャンネルで語ったこのフォワードは、南米の強豪を破った勝利の大きな意味を振り返った。背番号9の彼は、セレソン（ブラジル代表）の輝かしい歴史ゆえに、この試合が自分にとって非常に特別だったと認めた。
ハーランドは「ブラジルはサッカー大国だ。伝説的な選手が多く、誰もが最初に知る国だろう。ユニフォーム、国、情熱、偉大な選手たち。ブラジルと対戦するのは少し現実離れしている」と語った。
ノルウェーは「ダークホース」の立場を主張している
ハーランドは、ブラジルが優勝候補だったため、ソルバッケン監督率いるチームはピッチで自由にプレーできたと語った。元ドルトムントのストライカーは、当初、スター揃いのブラジルを倒すのは不可能だと思っていたという。
彼は「今でも夢のようだ。ブラジルに勝つなど想像できず、現実味が薄い。素晴らしい体験だったが、今は休みたい」と語った。
- (C)Getty images
イングランドとの準々決勝テストマッチが控えている
ノルウェーの快進撃は、土曜のマイアミでの準々決勝でイングランドの挑戦を受ける。GKナイランドの好守とハーランドの7ゴールでチームは自信十分だ。一方、イングランドもメキシコ戦を乗り切り勢いがある。接戦が予想される。
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。