ヨーロッパの主要リーグでは、シーズンも終盤に差し掛かり、各チームがそれぞれの目標達成に向けて最後の数ヶ月を戦っているが、一方で、まだ始まったばかりのリーグもある。ノルウェーリーグはわずか数日前開幕したばかりだが、第1節を終えただけで早くも今シーズン初の記録が生まれた。 実のところ、予定されていた8試合のうち、サールスボルグ対ボーデ・グリムト戦は、アウェイチームのチャンピオンズリーグの試合日程のため延期されており（第1戦を3-0で勝利したボーデ・グリムトは、本日18時45分からスポルティング・リスボンとのラウンド16第2戦を戦う）、まだ全試合が行われたわけではありません。
AFP
翻訳者：
ノルウェーで新記録、15歳がセリエAデビュー：「これほど才能のある選手は見たことがない」
ノルウェーでの15歳のデビュー
ハウゲらによるリーグ戦デビューを待つ中、ヴァレレンガ対サンデフィヨルド戦では15歳の選手がデビューを果たした。これはエリテセリエンにおける史上最年少記録であり、ノルウェーサッカーの成長ぶりを改めて裏付けるものとなった。 その選手の名前はガブリエル・ラーセン・ライコビッチ。デンマーク人選手カール・ランゲのゴールにより1-0で勝利した試合の終了4分前にピッチに立った。15歳20日という年齢で、ノルウェーリーグ史上最年少出場選手となり、かつてストロムスゴセットでプレーし、現在はアーセナルのキャプテンを務めるマルティン・エデガードの記録を更新した。
世界屈指の才能の持ち主
ライコビッチは主に左サイドでプレーする左利きのウイングだが、反対のサイドでも起用可能であり、必要に応じてセンターフォワードとしてもプレーしたことがある。 ノルウェーU-15代表であり、父親の出身地であるセルビアのパスポートも持っているが、現時点では生まれ故郷の国でプレーすることを選択している。同年代の選手の中でも世界屈指の才能を持つと評されており、試合終了後、ヴァレレンガのゲイル・バッケ監督はこの15歳のデビューについて次のようにコメントした。 「彼に余計なプレッシャーをかけるようなことは言いたくないが、あの年齢でこれほど大きな才能を持った選手は見たことがない。彼はすでにセリエA級の選手だ」
広告