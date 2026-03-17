ノルウェーで新記録、15歳がセリエAデビュー：「これほど才能のある選手は見たことがない」

ライコビッチは主に左サイドでプレーする左利きのウイングだが、反対のサイドでも起用可能であり、必要に応じてセンターフォワードとしてもプレーしたことがある。 ノルウェーU-15代表であり、父親の出身地であるセルビアのパスポートも持っているが、現時点では生まれ故郷の国でプレーすることを選択している。同年代の選手の中でも世界屈指の才能を持つと評されており、試合終了後、ヴァレレンガのゲイル・バッケ監督はこの15歳のデビューについて次のようにコメントした。 「彼に余計なプレッシャーをかけるようなことは言いたくないが、あの年齢でこれほど大きな才能を持った選手は見たことがない。彼はすでにセリエA級の選手だ」