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ノルウェーがゴールを必要としていたのに、なぜアーリング・ハーランドは交代させられたのか？ ワールドカップ準々決勝のイングランド戦で起きた衝撃的な交代について解説
ソルバッケン、ハーランドの退団を説明
ソルバッケン監督は、イングランドに2-1で敗れた試合の終盤にハーランドを交代させた。延長戦でイングランドがリードする中、世界屈指のストライカーがベンチへ下がった場面はスタジアムに衝撃を与えた。
ノルウェー代表監督は、チームの象徴であるハランドが肉体的に続かなかったと説明。「彼を交代させるのは難しい決断ではなかった。彼はもう限界だった」と試合後に語った。 「10分前に交代させるべきだったかもしれない。彼は素晴らしいワールドカップを戦ったが、試合を重ねるごとに全エネルギーを注ぎ込んでいた。後半には脚の痛みもあり、疲労が重なったのだと思う」
- AFP
歴史的な大会が苦い結末を迎える
準決勝で敗れたものの、ハーランドは2026年W杯で世界最高のフィニッシャーであることを証明した。北米大会で5試合7得点を挙げ、絶好調を維持。ソルバッケン監督も「彼はすべてを出し切った。少し運がなかっただけだ。5試合7ゴールは素晴らしい」と擁護した。
「彼はできる限りのことをした。いくつかの場面では少し不運だったと思う」と監督は付け加えた。「しかし、彼は5試合で7ゴールを決めてくれた。素晴らしいワールドカップだった」
イングランド、マイアミでの危機を乗り切る
試合終盤にハーランドが退き、イングランドは安堵した。36分にシェルデルップに先制されたが、ベリンガムが前半終了間際に同点、延長3分に決勝点を奪い、4度目の準決勝進出を決めた。
代役のヨルゲン・ストランド・ラーセン（クリスタル・パレス）は決定力を欠き、最前線に主力ストライカーがいないノルウェーは攻勢を欠いた。トーマス・トゥヘル監督率いるイングランドは終盤を無失点で切り抜け、ベスト4進出を決めた。
- AFP
悲しみの中でも誇り
ノルウェーにとって、この敗退で史上初のワールドカップ準々決勝進出という快進撃は幕を閉じた。試合終了のホイッスルが鳴り、感極まったソルバッケン監督は、6週間以上にわたり既成秩序を覆そうと戦ったチームに大きな誇りを示した。
「選手たちが本当に気の毒だ」とソルバッケン監督は語った。「これが最高峰のサッカーだ。どちらの立場にいるかによって、最高の喜びもあれば、最も深い絶望も味わうことになる。 ブラジル戦では我々は幸せな側にいたが、今日はそうではなかった。厳しい立ち上がり20分を経た後、我々はあらゆる意味で英雄的なパフォーマンスを見せた。選手たちを責めることも、彼らが尽くしてくれた以上のものを求めることもできない。少し運に恵まれなかったが、それが人生だ。今は、ひと息つく必要がある。」
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