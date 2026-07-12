ノルウェーがゴールを必要としていたのに、なぜアーリング・ハーランドは交代させられたのか？ ワールドカップ準々決勝のイングランド戦で起きた衝撃的な交代について解説

ソルバッケン監督は、イングランドに2-1で敗れた試合の終盤にハーランドを交代させた。延長戦でイングランドがリードする中、世界屈指のストライカーがベンチへ下がった場面はスタジアムに衝撃を与えた。

ノルウェー代表監督は、チームの象徴であるハランドが肉体的に続かなかったと説明。「彼を交代させるのは難しい決断ではなかった。彼はもう限界だった」と試合後に語った。 「10分前に交代させるべきだったかもしれない。彼は素晴らしいワールドカップを戦ったが、試合を重ねるごとに全エネルギーを注ぎ込んでいた。後半には脚の痛みもあり、疲労が重なったのだと思う」



