ドイツ代表監督のユリアン・ナーゲルスマンは、代表復帰を果たしたデニズ・ウンダフとの接触について説明した。
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「ノミネートが決まったらまた電話して」：ユリアン・ナーゲルスマン監督、VfBの得点王デニズ・ウンダフとの接触について説明
「得点とアシストの両方で結果を出しているフォワードを、ベンチに置いておくわけにはいかない」と、ナゲルスマン監督は木曜日の午後の記者会見でまず強調した。これは、ウンダフの現在の好調ぶりを鑑み、昨年6月以来初めてVfBシュトゥットガルトのこの攻撃的選手を、今後の国際試合の代表メンバーに選出せざるを得なかった理由を説明するものであった。 さらにドイツ代表監督は、昨年12月にウンダフに対し、「得点やアシスト以外にも、より注目を集めるために何をすべきか」というフィードバックを与えたと語った。
絶好調ぶりを背景に、ウンダフはここ数週間、ドイツ代表復帰について繰り返し問われていた。そんな中、29歳の彼は『Bild』紙のインタビューで、冬休み以降ナゲルスマン監督とは連絡を取っていないことを明かし、話題を呼んだ。「彼には僕と話す必要もない。 僕の主張はピッチの上にある。それを彼に見せようとしている。僕がゴールを決め続ける限り、僕を無視するのは難しいだろう」と、ウンダフは3月初旬に語った。
一方、ナゲルスマン監督は、自身とVfBのスター選手との関係は「何の問題もない」と強調した。DFB代表監督が最近連絡をくれなかったことについて、ウンダフは全く気にしていないという。「代表招集の連絡が来たらまた電話してくれ。やるべきことは分かっている」と、ウンダフは彼に保証したという。
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デニズ・ウンダヴは現在、W杯のレギュラー入りを果たす可能性が高い
ウンダフは直近の3回の招集期間において、いずれも選出されなかった。9月と10月には、膝の内側側副靭帯の断裂により戦線離脱を余儀なくされた。11月にはウンダフは回復し、怪我からの復帰後すぐにコンディションを取り戻したが、当時のナゲルスマン監督は彼を起用しなかった。
こうしてウンダフは、2025年6月初旬、ネーションズリーグ3位決定戦のフランス戦で後半から途中出場し、これまでの6試合（3得点）となる最後の代表戦を消化した。長期の離脱があったにもかかわらず、現時点では、ウンダフが今夏のワールドカップでドイツ代表のセンターフォワードの定位置を獲得する可能性は高い。
今後数週間、好調を維持できれば、ナゲルスマン監督は3月の国際親善試合において、他の2人の候補FWよりもウンダフを優先する可能性がある。ニューカッスル・ユナイテッドのニック・ウォルテマデは苦戦しており、アーセナルのカイ・ハヴェルツは長期にわたる怪我の問題から、まずは最高のコンディションを取り戻す必要がある。
3月27日にバーゼルで行われるスイスとの2連戦初戦において、ウンダフが先発出場することは極めて高い。 その3日後、ドイツ代表はシュトゥットガルトでガーナと親善試合を行う。6月14日にキュラソーとのグループリーグ初戦を皮切りにワールドカップが開幕するまで、ナゲルスマン監督率いるチームには、フィンランド（5月31日）およびアメリカ（6月6日）との親善試合がさらに2試合予定されている。
デニズ・ウンダヴの今シーズンの成績
使用例
36
得点
21
アシスト
12