「ノミネートが決まったらまた電話して」：ユリアン・ナーゲルスマン監督、VfBの得点王デニズ・ウンダフとの接触について説明

「得点とアシストの両方で結果を出しているフォワードを、ベンチに置いておくわけにはいかない」と、ナゲルスマン監督は木曜日の午後の記者会見でまず強調した。これは、ウンダフの現在の好調ぶりを鑑み、昨年6月以来初めてVfBシュトゥットガルトのこの攻撃的選手を、今後の国際試合の代表メンバーに選出せざるを得なかった理由を説明するものであった。 さらにドイツ代表監督は、昨年12月にウンダフに対し、「得点やアシスト以外にも、より注目を集めるために何をすべきか」というフィードバックを与えたと語った。

絶好調ぶりを背景に、ウンダフはここ数週間、ドイツ代表復帰について繰り返し問われていた。そんな中、29歳の彼は『Bild』紙のインタビューで、冬休み以降ナゲルスマン監督とは連絡を取っていないことを明かし、話題を呼んだ。「彼には僕と話す必要もない。 僕の主張はピッチの上にある。それを彼に見せようとしている。僕がゴールを決め続ける限り、僕を無視するのは難しいだろう」と、ウンダフは3月初旬に語った。

一方、ナゲルスマン監督は、自身とVfBのスター選手との関係は「何の問題もない」と強調した。DFB代表監督が最近連絡をくれなかったことについて、ウンダフは全く気にしていないという。「代表招集の連絡が来たらまた電話してくれ。やるべきことは分かっている」と、ウンダフは彼に保証したという。