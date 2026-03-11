欧州でのアウェー引き分けは概ね好結果と見なされるが、アーセナル陣営の高水準ゆえに試合終了の笛が鳴った時点での感情はやや複雑だった。マドゥエケは、まだ全てが懸かった状態で北ロンドンでの決戦に臨むチームメイトの雰囲気を率直に語った。

この攻撃的選手は、エミレーツ・スタジアムでのチームの戦績が、ホームでの再戦において優位に立つと確信している。「ロッカールームの雰囲気は最高とは言えないが、最悪でもない」と彼は説明した。「ロンドンでの試合、我々が非常に強いホームスタジアムでの一戦は、全てが懸かっていると思う。そう、全てが懸かっている。そして皆、問題ない」