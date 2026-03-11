Getty Images Sport
ノニ・マドゥエケは、アーセナルの交代選手としてバイエル・レバークーゼン戦引き分け後のチームの雰囲気が「最高とは言えない」と認めつつ、自身の「本能」がペナルティ獲得のプレーにつながったと語った。
第1戦における本能的な衝撃
マドゥエケは、チャンピオンズリーグ決勝トーナメント1回戦第1戦でバイエル・レバークーゼンと1-1で引き分けた試合において、究極のゲームチェンジャーであることを証明した。バイアレーナでの後半30分に投入されたイングランド代表選手は、後半早々に先制点を許したミケル・アルテタ監督率いるチームに、必要不可欠なスピードをもたらした。 試合終盤、マドゥエケはボールをレヴァークーゼンのペナルティエリアに持ち込んだが、マリク・ティルマンのタックルを受けて倒れた。ホームチームはこの判定に抗議した。
試合後、アーセナル公式サイトのインタビューでマドゥエケはこの瞬間の原動力について自身の自然な傾向を指摘した。「先発であれベンチスタートであれ、常にインパクトを与えられると思っている」とウィングのノニは語った。「ボールを拾った瞬間、本能的にペナルティエリアへ突入すべきだと感じた。だからただ突っ込んだだけだ」
抽選結果に対する控室での反応
欧州でのアウェー引き分けは概ね好結果と見なされるが、アーセナル陣営の高水準ゆえに試合終了の笛が鳴った時点での感情はやや複雑だった。マドゥエケは、まだ全てが懸かった状態で北ロンドンでの決戦に臨むチームメイトの雰囲気を率直に語った。
この攻撃的選手は、エミレーツ・スタジアムでのチームの戦績が、ホームでの再戦において優位に立つと確信している。「ロッカールームの雰囲気は最高とは言えないが、最悪でもない」と彼は説明した。「ロンドンでの試合、我々が非常に強いホームスタジアムでの一戦は、全てが懸かっていると思う。そう、全てが懸かっている。そして皆、問題ない」
ハーヴェーツとチームの層の厚さへの称賛
マデューケが獲得したPKをカイ・ハフェルツが冷静に決めた。ドイツで古巣を苦しめる形で復帰を果たした若手ウインガーは、このドイツ代表選手の12ヤードからの確実性を即座に称賛。欧州制覇を目指す今季のアーセナルが誇る驚異的な層の厚さを強調した。
トップレベルの試合に影響を与え得る複数の選手を擁することは、プレミアリーグのチームにとって大きな強みだとマデューケは指摘した。「カイは一流の選手だ」と彼は語った。「彼の能力は誰もが知っているし、このチームに厚みがあることも周知の事実だ。だからスタメンであれ途中出場であれ、常にインパクトを与える余地がある。待ちきれないよ、あの雰囲気は間違いなく最高になるだろう。 我々は彼らを必要とする。そして任務を遂行できると確信している」
アーセナルにとって重要なホーム戦が控えている
欧州カップ戦の対戦が1-1で並んだ今、すべての注目はエミレーツ・スタジアムでの決定的な一週間に集まっている。来週火曜にバイエル・レバークーゼンとの重要な第2戦をホームで迎える前に、アーセナルは土曜のエバートンとの国内リーグ戦を乗り切らねばならない。現在ガナーズはプレミアリーグを圧倒的にリードし、首位を7ポイント差で守っている。
