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ノッティンガム・フォレストFWダン・ンドイェ、スロベニア撃破へ巻き返した後にスイスのエリートメンタリティーを称賛
ルツェルンで序盤のつまずきを乗り越えて
ワールドカップ準々決勝進出後、母国開催の試合に戻ったスイスにとって、この一戦は順当な勝利ではなく、神経を試されるものとなった。開催国は試合開始からわずか90秒で衝撃を受ける。守備のミスを突いたザン・ヴィポトニクに決められ、スロベニアにまさかの先制点を許した。しかしスイスは冷静かつ規律ある対応を見せ、早い時間帯の失点に試合のテンポを支配されることはなかった。
難しい立ち上がりを振り返り、決勝点を挙げたダン・ンドイエは、序盤の失点が大きな障害だったと認めた。『Leman Bleu TV』が伝えたところによると、ノッティンガム・フォレストの同選手は「難しい試合になることは分かっていたが、開始早々に失点したことで、僕たちの仕事は決して楽にはならなかった。それでも幸い、すぐに正しい道に戻ることができた」と語った。
ンドイエは最終的に38分、ゼキ・アムドゥニがスロベニア守備陣のミスを誘った場面を仕留め、勝ち点3をもたらした。このウインガーは、粘り強い相手を崩すには特定のメンタル面のアプローチが必要だったと指摘した。「相手は低いブロックで守るチームだが、僕たちは相手ボックス内で非常に存在感を示していた。辛抱強く戦い、相手がほとんどスペースを与えない中でもチャンスを作ることができた」と説明した。
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チーム内で新たな文化を築く
この勝利は、スイス代表内に大きな欠員があったことを踏まえると、とりわけ注目に値するものだった。チームはグラニト・ジャカとブレール・エンボロという主軸不在への対応を余儀なくされており、両者はCOVID証明書を巡る騒動が報じられたことを受けてメンバー外となっていた。それでも、ウィンズリー・ボテリやサシャ・ブリッチギといった若手の融合はスムーズに進んでおり、チームの競争力維持につながっている。
試合中に代表通算40試合出場を祝ったンドイエは、メンバーの入れ替わりがあったにもかかわらず、現在のグループは平常運転の感覚に達していると考えている。「若さと経験のミックスだ」と25歳は述べた。「多くの若い選手が入ってきているし、ここ数年にわたって年長の選手たちとともに築いてきたメンタリティーを、彼らにも根づかせようとしている」
グループB1の勢いを維持する
スイスは3試合を終えて勝ち点9のパーフェクトで、グループB1の首位にしっかりと立っている。焦点はすぐさま火曜夜の北マケドニア戦に移る。この試合でさらに勝ち点3を積み上げ、もう一方の試合でスコットランドとスロベニアが引き分ければ、グループ首位の確保が決まる可能性がある。連勝を伸ばそうとするスイス代表は、自信に満ちた状態だ。
つい最近も北マケドニアと対戦しているだけに、ンドイェは次の相手の難しさを理解している。「先週土曜日に対戦しているので、何が待っているかは分かっている。4連勝を達成できることを願っている」と語った。
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W杯出場権獲得という目標を見据えて
ルツェルンで示された成熟ぶりは、スイスがグループ本命という立場にますます自信を深めていることを示している。守備的なスロベニア相手に取りこぼしの可能性を回避したことで、スイスはこの代表ウィークを全勝で終えるうえで極めて優位な位置につけた。戦術的な忍耐強さと個の決定力を兼ね備えた形は、今季のネーションズリーグで勝利の方程式となっている。
ンドイは最後に、内容の良し悪しにかかわらず一貫性の重要性を強調した。「たとえベストの試合ができなくても、僕たちは勝つことができる。それはポジティブなことだ。この勢いを続けていかなければならない」と付け加えた。
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