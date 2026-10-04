ワールドカップ準々決勝進出後、母国開催の試合に戻ったスイスにとって、この一戦は順当な勝利ではなく、神経を試されるものとなった。開催国は試合開始からわずか90秒で衝撃を受ける。守備のミスを突いたザン・ヴィポトニクに決められ、スロベニアにまさかの先制点を許した。しかしスイスは冷静かつ規律ある対応を見せ、早い時間帯の失点に試合のテンポを支配されることはなかった。

難しい立ち上がりを振り返り、決勝点を挙げたダン・ンドイエは、序盤の失点が大きな障害だったと認めた。『Leman Bleu TV』が伝えたところによると、ノッティンガム・フォレストの同選手は「難しい試合になることは分かっていたが、開始早々に失点したことで、僕たちの仕事は決して楽にはならなかった。それでも幸い、すぐに正しい道に戻ることができた」と語った。

ンドイエは最終的に38分、ゼキ・アムドゥニがスロベニア守備陣のミスを誘った場面を仕留め、勝ち点3をもたらした。このウインガーは、粘り強い相手を崩すには特定のメンタル面のアプローチが必要だったと指摘した。「相手は低いブロックで守るチームだが、僕たちは相手ボックス内で非常に存在感を示していた。辛抱強く戦い、相手がほとんどスペースを与えない中でもチャンスを作ることができた」と説明した。