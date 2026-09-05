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ノッティンガム・フォレスト、物議を醸すネコ・ウィリアムズのハンド判定によりトッテナム戦で終盤の決勝点が認められず
VAR介入がシティ・グラウンドでトッテナムを救う
トッテナムは土曜日のノッティンガム・フォレスト戦で枠内シュートを1本も打てず、リーグ戦3試合連続で無得点に終わった。夏に約4億ポンドを投じたにもかかわらず、ロベルト・デ・ゼルビ監督とそのチームはオリバー・グラスナー監督のチーム相手に苦戦した。最大の場面は、ネコ・ウィリアムズがボールを押し込んでゴールを決めたかに思われたシーンだった。
しかし、主審のクレイグ・ポーソンはVARチェックの後、このゴールを取り消した。ポーソン主審は「レビューの結果、ゴールが決まる前にノッティンガム・フォレストの背番号3の手にボールが当たっている。最終決定はスパーズの直接FKだ」とアナウンスした。
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デ・ゼルビ、高額な今夏加入組をチームに組み込む
トッテナムは複数の大型補強組にデビューと初先発の機会を与えた。9250万ポンドで加入したサンドロ・トナーリが中盤の底を支え、7500万ポンド移籍のサビオもその実力の片りんを見せた。 ミハイロ・ムドリクも終盤に途中出場し、645日ぶりの公式戦出場を果たした。
それでも、こうした攻撃面の補強にもかかわらず、トッテナムには決定力が欠けていた。ドミニク・ソランケは終盤のヘディングシュートがネット上部を叩き、オマル・マルムシュも序盤に何度かあった好機を逃した。リシャルリソンはメンバー外となり、別メニューで調整している中、高額な攻撃ユニットを機能させるにはデ・ゼルビに明らかに大きな仕事が残されている。
フォレストはスパーズ戦で逃したチャンスを悔やむ
ノッティンガム・フォレストは、午後を通してより多くの決定機を作り出しており、勝ち点3に値したと感じるだけの十分な理由があった。モーガン・ギブス＝ホワイトは一貫してトッテナムの守備陣を脅かし、アントニン・キンスキーにセーブを強いた。ジェームズ・マカティーも低い弾道のシュートでキンスキーを脅かし、ムリージョは前半に見事なオーバーヘッドキックを試みた。クラブで初先発となったリアム・デラップも切れのある動きを見せ、前半終了前にはギブス＝ホワイトのアシストをほぼ決めかけた。
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今後数週間で何が予想されるのか。
両クラブはいまだ未勝利で、来週末には重要な試合を控えている。トッテナムはホームでエヴァートンと対戦し、デ・ゼルビは前線の選手たちに早急に得点力を取り戻させる方法を見つけなければならない。一方、ノッティンガム・フォレストはアウェーでアストン・ヴィラと対戦し、好感触の攻撃内容を今季プレミアリーグ初勝利につなげたいところだ。
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