トッテナムは土曜日のノッティンガム・フォレスト戦で枠内シュートを1本も打てず、リーグ戦3試合連続で無得点に終わった。夏に約4億ポンドを投じたにもかかわらず、ロベルト・デ・ゼルビ監督とそのチームはオリバー・グラスナー監督のチーム相手に苦戦した。最大の場面は、ネコ・ウィリアムズがボールを押し込んでゴールを決めたかに思われたシーンだった。

しかし、主審のクレイグ・ポーソンはVARチェックの後、このゴールを取り消した。ポーソン主審は「レビューの結果、ゴールが決まる前にノッティンガム・フォレストの背番号3の手にボールが当たっている。最終決定はスパーズの直接FKだ」とアナウンスした。