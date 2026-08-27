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ライブ
Western Sydney Wanderers v Chelsea FC: Sydney Super CupGetty Images Sport
Adhe Makayasa

翻訳者：

ノッティンガム・フォレスト、チェルシーからリアム・デラップを5000万ポンドで獲得　5年契約を締結

移籍情報
ルイス・デラップ
チェルシー
プレミアリーグ
ノッティンガム・フォレスト

ノッティンガム・フォレストは、チェルシーからFWリアム・デラップを総額5000万ポンドで獲得する大型補強を完了した。契約期間は5年。23歳のアタッカーは、初期移籍金4500万ポンドに加え、500万ポンドのボーナス付きでシティ・グラウンドへ加入。スタンフォード・ブリッジで過ごした唯一のシーズンでは先発機会が限られていた中、プレミアリーグでの本来のフォームを取り戻すことを目指す。

  • トリッキー・ツリーズが獲得を完了

    フォレストは、初期費用4500万ポンドに加え、アドオン500万ポンドの条件でデラップの獲得を正式に完了した。23歳のFWは、チェルシーでわずか1シーズンを過ごした後、2031年までの長期契約にサインした。この移籍によりチェルシーは即座に2000万ポンドの移籍益を手にすることになる。2025年6月にイプスウィッチ・タウンから約3000万ポンドでこのストライカーを獲得していたためだ。


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    デラップ、新たな章を楽しむ

    新加入選手はシティ・グラウンドへの移籍に大きな興奮を示し、オリヴァー・グラスナーの指導スタイルが自身のプレーを次のレベルへ引き上げてくれると期待を寄せた。

    クラブメディアに対する公式声明で、デラップは次のように語った。「本当にスタートするのが待ちきれない。ここは大きな歴史を持つ巨大なクラブだ。監督とも話をしたが、そのやり方が気に入った。自分の成長を本当に助け、次のステップへ進ませてくれる存在になってくれると思うし、できればここにゴールをもたらしたい。

    「シティ・グラウンドでの大きな声援を聞き、自分の味方としてファンの後押しを受けるのが待ちきれない。彼らがどれほど大きな声で、どれほど重要な存在かは分かっている。チームとして本当に強いものを築くことができるし、最大の目標はプレミアリーグで上位を争い、トップクラブになることだ」

  • 実績ある血統が楽観論を呼ぶ

    昨季のリーグ戦ではわずか1得点にとどまったものの、デラップがトップリーグで危険なFWであるという評価に疑いの余地はない。元DFロリー・デラップの息子であるデラップは2024-25シーズンのイプスウィッチで注目を集め、クラブが降格を喫する中でもリーグ戦12得点を記録した。また、そのシーズンにはシュートで終わったボールキャリーを26回記録しており、スピード、パワー、そして積極的なボール運びを武器に、これはプレミアリーグの全ストライカーの中で最多だった。

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  • imago-sport-1077827584.jpgEvery Second Media

    熾烈な攻撃陣争いが待ち受ける

    デラップは、クリス・ウッド、イゴール・ジェズス、アルノー・カリミュエンドと並び、センターフォワードの主力の座を巡る熾烈な4人争いに加わることになった。23歳の同選手は今週末にもデビューする可能性があり、フォレストはアンフィールドに乗り込み、リヴァプールと対戦する。チームはリーグ開幕戦とカラバオカップでリーズ・ユナイテッドに連敗しており、そこからの巻き返しを狙う。その高額な移籍金に見合う存在であることを、シティ・グラウンドのファンに示すには、フィジカルの強さとゴール前での決定力が問われることになる。

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