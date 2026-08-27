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ノッティンガム・フォレスト、チェルシーからリアム・デラップを5000万ポンドで獲得 5年契約を締結
トリッキー・ツリーズが獲得を完了
フォレストは、初期費用4500万ポンドに加え、アドオン500万ポンドの条件でデラップの獲得を正式に完了した。23歳のFWは、チェルシーでわずか1シーズンを過ごした後、2031年までの長期契約にサインした。この移籍によりチェルシーは即座に2000万ポンドの移籍益を手にすることになる。2025年6月にイプスウィッチ・タウンから約3000万ポンドでこのストライカーを獲得していたためだ。
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デラップ、新たな章を楽しむ
新加入選手はシティ・グラウンドへの移籍に大きな興奮を示し、オリヴァー・グラスナーの指導スタイルが自身のプレーを次のレベルへ引き上げてくれると期待を寄せた。
クラブメディアに対する公式声明で、デラップは次のように語った。「本当にスタートするのが待ちきれない。ここは大きな歴史を持つ巨大なクラブだ。監督とも話をしたが、そのやり方が気に入った。自分の成長を本当に助け、次のステップへ進ませてくれる存在になってくれると思うし、できればここにゴールをもたらしたい。
「シティ・グラウンドでの大きな声援を聞き、自分の味方としてファンの後押しを受けるのが待ちきれない。彼らがどれほど大きな声で、どれほど重要な存在かは分かっている。チームとして本当に強いものを築くことができるし、最大の目標はプレミアリーグで上位を争い、トップクラブになることだ」
実績ある血統が楽観論を呼ぶ
昨季のリーグ戦ではわずか1得点にとどまったものの、デラップがトップリーグで危険なFWであるという評価に疑いの余地はない。元DFロリー・デラップの息子であるデラップは2024-25シーズンのイプスウィッチで注目を集め、クラブが降格を喫する中でもリーグ戦12得点を記録した。また、そのシーズンにはシュートで終わったボールキャリーを26回記録しており、スピード、パワー、そして積極的なボール運びを武器に、これはプレミアリーグの全ストライカーの中で最多だった。
- Every Second Media
熾烈な攻撃陣争いが待ち受ける
デラップは、クリス・ウッド、イゴール・ジェズス、アルノー・カリミュエンドと並び、センターフォワードの主力の座を巡る熾烈な4人争いに加わることになった。23歳の同選手は今週末にもデビューする可能性があり、フォレストはアンフィールドに乗り込み、リヴァプールと対戦する。チームはリーグ開幕戦とカラバオカップでリーズ・ユナイテッドに連敗しており、そこからの巻き返しを狙う。その高額な移籍金に見合う存在であることを、シティ・グラウンドのファンに示すには、フィジカルの強さとゴール前での決定力が問われることになる。
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