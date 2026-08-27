ノッティンガム・フォレスト、チェルシーからリアム・デラップを5000万ポンドで獲得　5年契約を締結

新加入選手はシティ・グラウンドへの移籍に大きな興奮を示し、オリヴァー・グラスナーの指導スタイルが自身のプレーを次のレベルへ引き上げてくれると期待を寄せた。

クラブメディアに対する公式声明で、デラップは次のように語った。「本当にスタートするのが待ちきれない。ここは大きな歴史を持つ巨大なクラブだ。監督とも話をしたが、そのやり方が気に入った。自分の成長を本当に助け、次のステップへ進ませてくれる存在になってくれると思うし、できればここにゴールをもたらしたい。

「シティ・グラウンドでの大きな声援を聞き、自分の味方としてファンの後押しを受けるのが待ちきれない。彼らがどれほど大きな声で、どれほど重要な存在かは分かっている。チームとして本当に強いものを築くことができるし、最大の目標はプレミアリーグで上位を争い、トップクラブになることだ」