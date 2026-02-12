ノッティンガム・フォレスト、ショーン・ダイチ後任に迫る　今季4人目の監督就任へ

フォレストはダイチに対して何の挨拶も交わさず、声明を発表した。「ノッティンガム・フォレストFCは、ショーン・ダイチがヘッドコーチの職務を解任されたことを確認します。

ショーン及びスタッフの皆様がクラブ在籍中に尽力されたことに感謝するとともに、今後のご活躍を祈念いたします。現時点ではこれ以上のコメントは差し控えます」

ダイチ監督は驚いたかもしれない。試合プログラムの寄稿文では、クラブがサポーターの全面的な支援を必要としていると主張していたからだ。実際、フォレストは直近5試合で1敗のみ（首位アーセナルとの0-0の引き分けを含む）という成績だった。

彼はこう記していた。「先週金曜のリーズ戦は厳しい夜だった。我々は迅速に教訓を学ぶ必要がある。困難な試合になることは承知していたし、90分間厳しい局面が訪れることも予想していた。しかし決定的な瞬間に拙い失点を重ね、それが敗因となった」

好成績を収めても浮かれることはなく、失望する内容の後も同じだ。重要なのは、次の試合に向けて努力を続け、学び、より良い姿を目指すことだ。

幸い、次の試合まで長く待つ必要はありません。選手、スタッフ、そしてサポーターの皆さんが今夜の巻き返しを強く望んでいることを理解しています。我々は激しいプレーで、ボールひとつひとつを争い、相手に厳しい夜を味あわせるつもりです。

「シティ・グラウンドの照明の下で、チームはこれまで通り皆さんの継続的な応援に支えられます。素晴らしい一戦にしましょう。」