ノッティンガム・フォレスト、ショーン・ダイチ後任に迫る 今季4人目の監督就任へ
フォレスト、ダイチの後任を任命へ
BBCスポーツによると、ノッティンガム・フォレストは今季4人目の常任監督としてペレイラを任命する見通しだ。リーグ最下位に沈むウルブズと0-0で引き分けた後、降格回避を目指す同クラブは監督交代に踏み切った。 クラブはこれまでヌノ・エスピリト・サント（現ウェストハム監督）、アンジェ・ポステコグルー、ダイチが指揮を執り、ペレイラが4人目の監督となる見通しだ。BBCは、オーナーのエヴァンゲロス・マリナキスが、過去にギリシャのオリンピアコスでペレイラを起用した経験から、彼を最有力候補と早々に選んだと報じている。
ペレイラは前シーズンにウルブズをプレミアリーグ残留に導いたが、今シーズンは開幕10試合でわずか2ポイントしか獲得できず、モリーヌックスのクラブから解任された。
フォレストの簡潔な声明
フォレストはダイチに対して何の挨拶も交わさず、声明を発表した。「ノッティンガム・フォレストFCは、ショーン・ダイチがヘッドコーチの職務を解任されたことを確認します。
ショーン及びスタッフの皆様がクラブ在籍中に尽力されたことに感謝するとともに、今後のご活躍を祈念いたします。現時点ではこれ以上のコメントは差し控えます」
ダイチ監督は驚いたかもしれない。試合プログラムの寄稿文では、クラブがサポーターの全面的な支援を必要としていると主張していたからだ。実際、フォレストは直近5試合で1敗のみ（首位アーセナルとの0-0の引き分けを含む）という成績だった。
彼はこう記していた。「先週金曜のリーズ戦は厳しい夜だった。我々は迅速に教訓を学ぶ必要がある。困難な試合になることは承知していたし、90分間厳しい局面が訪れることも予想していた。しかし決定的な瞬間に拙い失点を重ね、それが敗因となった」
好成績を収めても浮かれることはなく、失望する内容の後も同じだ。重要なのは、次の試合に向けて努力を続け、学び、より良い姿を目指すことだ。
幸い、次の試合まで長く待つ必要はありません。選手、スタッフ、そしてサポーターの皆さんが今夜の巻き返しを強く望んでいることを理解しています。我々は激しいプレーで、ボールひとつひとつを争い、相手に厳しい夜を味あわせるつもりです。
「シティ・グラウンドの照明の下で、チームはこれまで通り皆さんの継続的な応援に支えられます。素晴らしい一戦にしましょう。」
フォレストは生き残れるのか？
フォレストは現在、復活を遂げつつあるウェストハムに3ポイント差をつけている。ただし、ヨーロッパリーグの挑戦も控えており、フェネルバフチェとのプレーオフ2試合を戦った後、新監督のもとでリバプールとの対戦からプレミアリーグの試合を開始する。
ダイチ監督はウルブズ戦引き分け後、「嘘」に言及しこう述べた。「こうした嘘は現代サッカーの象徴であり、変化の証だ。擁護するつもりはないが、これは現実だ。人生は変化するものだ」
「サッカーへの要求はますます高まっている。我々は6試合に1敗しただけだ。もし中位に位置していて、ウルブズに勝てなかったからといって『良い流れだ』と言われ、誰もが『監督は辞めるべきだ』と言うなら、これは現代のマネジメントのあり方だ。要求が急速に変化しているのが現状なのだ」
次に何が来る？
ペレイラはフォレストを早期に軌道に乗せ、降格の危機から脱却させたいと考えている。降格はクラブの財政と組織全体にとって壊滅的な打撃となるからだ。
