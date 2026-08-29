イースト・ミッドランズのクラブは、今夏序盤にエリオット・アンダーソンをマンチェスター・シティへ総額1億1600万ポンドで売却したことで、中盤の補強を必要としている。オーストリア代表のシャヴァー・シュラーガーは、RBライプツィヒからのフリー移籍後、すでにリーグ開幕から2試合に出場しているが、コーチングスタッフはさらなる層の厚みを求めている。

アームストロングは2026-27シーズンの好スタートを切っており、モイーズの下で行われた公式戦2試合のいずれにも先発出場した。プレミアリーグ開幕節のクリスタル・パレス戦では、2-0の勝利で均衡を破るキーラン・デューズバリー＝ホールのゴールをアシスト。その後も先発の座を維持し、エヴァートンがプレストンに4-0で快勝したカラバオカップ2回戦でも先発した。