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Everton v OSC Lille - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport
Adhe Makayasa

翻訳者：

ノッティンガム・フォレスト、エヴァートンの新鋭ハリソン・アームストロング獲得へ4000万ポンドの野心的オファー画策　オリヴァー・グラスナーは中盤補強を希望

移籍情報
ハリソン・アームストロング
ノッティンガム・フォレスト
エヴァートン
プレミアリーグ

ノッティンガム・フォレストは、エヴァートンのアカデミー出身ハリソン・アームストロングの獲得に向け、約4000万ポンド規模の野心的な動きを進めている。イースト・ミッドランズのクラブは期限前にオリバー・グラスナーへ向けた重要な中盤補強を積極的に模索しており、19歳の同選手を新たな陣容の長期的な理想の補強と見なしている。

  • ノッティンガム・フォレストが交渉開始

    The Athletic』によると、フォレストは19歳MFの獲得に向けて積極的に交渉を進めており、将来の売却条項を含む総額4000万ポンド規模の契約成立を目指している。グディソン・パークでの現行契約が2028年6月までとなっているアームストロングは、エバートンでトップチーム22試合に出場し、確かなシニア経験を積んできた。ダービー・カウンティとプレストン・ノースエンドへの過去のチャンピオンシップでのレンタル移籍を経て、デイビッド・モイーズは今年初めに同選手を本格的にトップチームの構想へ組み込んだ。

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    関心が寄せられる中でアームストロングが印象を残す

    イースト・ミッドランズのクラブは、今夏序盤にエリオット・アンダーソンをマンチェスター・シティへ総額1億1600万ポンドで売却したことで、中盤の補強を必要としている。オーストリア代表のシャヴァー・シュラーガーは、RBライプツィヒからのフリー移籍後、すでにリーグ開幕から2試合に出場しているが、コーチングスタッフはさらなる層の厚みを求めている。

    アームストロングは2026-27シーズンの好スタートを切っており、モイーズの下で行われた公式戦2試合のいずれにも先発出場した。プレミアリーグ開幕節のクリスタル・パレス戦では、2-0の勝利で均衡を破るキーラン・デューズバリー＝ホールのゴールをアシスト。その後も先発の座を維持し、エヴァートンがプレストンに4-0で快勝したカラバオカップ2回戦でも先発した。

  • エヴァートン、中盤再編へ

    この10代の選手を巡る協議は、今夏の移籍市場におけるエバートンの中盤構成の大幅な再編と重なっている。 モイーズはこの部門のテコ入れを進め、ミドルズブラからヘイデン・ハックニー、アーセナルからクリスティアン・ノアゴーアを確保した。さらにグディソン・パークを本拠とする同クラブは、フライブルクからの当初のレンタル期間終了を受け、ドイツ人MFメルリン・ロールの完全移籍での買い取りオプションも行使した。

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    デッドラインデーのプレッシャーが高まる

    プレミアリーグの移籍市場が9月1日火曜日23時（BST）に閉まる前に完全合意へ達するには、両者にとって厳しい時間との戦いとなる。フォレストは、シュラーガーに加えて、スティーブン・バンダ、ウスマン・ディオマンデ、リアム・デラップの獲得をすでに完了させており、今夏の補強をまとめ上げることを望んでいる。期限までにアームストロングのクラブでの将来を整理できれば、今後の秋のインターナショナルブレイクを前に、トップチームでの成長に向けた見通しが明確になる。

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