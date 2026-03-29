ノッティンガム・フォレスト戦での惨敗が決定的な要因となり、トッテナムは就任からわずか44日間で7試合を指揮したイゴール・トゥドールを解任した

チャンピオンシップへの降格の危機に直面する中、トットナムはベンチ体制のさらなる変更が必要だと判断し、夏に正式な監督が就任するまで続く予定だったトゥドール監督との契約を早期に打ち切った。

クラブの公式ウェブサイトに掲載された声明は次のように述べている。「ヘッドコーチのイゴール・トゥドールが、双方の合意により即刻退任することになったことを確認する。また、トミスラフ・ロギッチとリカルド・ラグナッチも、それぞれゴールキーパーコーチおよびフィジカルコーチの職を退いた。

「過去6週間にわたり、たゆまぬ努力を尽くしてくれたイゴール、トミスラフ、リカルドに感謝します。また、イゴールが最近身内を亡くされたことを受け、この困難な時期に彼とご家族へ心よりお見舞いを申し上げます。新ヘッドコーチに関する最新情報は、追って発表いたします。」