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ノッティンガム・フォレスト戦での惨敗が決定的な要因となり、トッテナムは就任からわずか44日間で7試合を指揮したイゴール・トゥドールを解任した
トッド・テューダーのトッテナム監督としての成績：プレミアリーグで勝ち点1
2025-26シーズンの残り7試合を控えたトッテナム・ホットスパー・スタジアムで、断固たる措置が取られた。スパーズは、懸念される不振が続いた結果、降格圏からわずか1位、わずか1ポイント差で辛うじて上回っている状況だ。
トゥドール監督は指揮を執ったプレミアリーグ5試合で、リヴァプールとの1-1の引き分けによる1ポイントしか獲得できず、またチャンピオンズリーグではアトレティコ・マドリードに2試合合計5-7で敗れ、ベスト16で敗退した。
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トッテナム、テュドール監督の退任を発表
チャンピオンシップへの降格の危機に直面する中、トットナムはベンチ体制のさらなる変更が必要だと判断し、夏に正式な監督が就任するまで続く予定だったトゥドール監督との契約を早期に打ち切った。
クラブの公式ウェブサイトに掲載された声明は次のように述べている。「ヘッドコーチのイゴール・トゥドールが、双方の合意により即刻退任することになったことを確認する。また、トミスラフ・ロギッチとリカルド・ラグナッチも、それぞれゴールキーパーコーチおよびフィジカルコーチの職を退いた。
「過去6週間にわたり、たゆまぬ努力を尽くしてくれたイゴール、トミスラフ、リカルドに感謝します。また、イゴールが最近身内を亡くされたことを受け、この困難な時期に彼とご家族へ心よりお見舞いを申し上げます。新ヘッドコーチに関する最新情報は、追って発表いたします。」
トッテナムはいつ新監督を任命するのだろうか？
『The Athletic』によると、「スパーズは、代表戦中断期間を経てトップチームの選手の大半がトレーニングセンターに戻ってくる時期に合わせて、数日中に新監督を任命する見込みだ」。同メディアはさらに、「トゥドール監督の後任には、4月12日のサンダーランド戦（アウェイ）に向けた準備期間として10日間が与えられる予定だ」と報じている。
新監督が就任するまでの間、トゥドールの元アシスタントコーチであるブルーノ・サルトールが、「試合間の3週間の休止期間中、ホットスパー・ウェイに残留している数名の選手たちのトレーニングを指揮する」ことになる。
同じく下位に沈むノッティンガム・フォレストにホームで0-3と敗れたことが、トゥドール監督にとって決定的な打撃となった。この敗戦により、スパーズはプレミアリーグの順位表で17位に転落した。
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今シーズン、トッテナムの3人目の監督には誰が就任するのだろうか？
トゥドールのトッテナムでの短い指揮は、アーセナル、フラム、クリスタル・パレスに3連敗というスタートを切った。これにより、彼は2004年11月に同じ運命をたどったマーティン・ヨルに続き、トッテナム史上2人目となる、就任直後にこのような連敗を喫した監督となった。
今シーズン3人目の監督が就任する見通しだが、これが最後に起きたのは2022-23シーズンで、当時はアントニオ・コンテ、クリスティアン・ステリーニ、ライアン・メイソンが相次いで指揮を執った。
『ザ・アスレティック』など複数のメディアは、フランスの強豪マルセイユを退任して現在無職の元ブライトン監督ロベルト・デ・ゼルビが、トッテナム首脳陣によって最有力候補として浮上していると報じている。
しかし、デ・ゼルビ氏はシーズン終盤の「救済ミッション」に参加するよりも、夏に指揮官として復帰することを望んでおり、マルセイユ在籍中に元マンチェスター・ユナイテッドのFWメイソン・グリーンウッドを支持したことから、トッテナムの3つのファングループから反対の声が上がっている。