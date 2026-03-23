ノッティンガム・フォレスト戦での屈辱的な敗北を受け、トッテナムはイゴール・トゥドール監督を解任する「絶好の機会」を捉えようとしている

スパーズの経営陣にとって最大のジレンマは、デ・ゼルビのようなトップクラスの候補者が、シーズン終盤というこの時期に、混戦状態の降格争いに飛び込んでくれるかどうかという点だ。当初の計画では夏の就任が望まれていたが、18位のウェストハムにわずか1ポイント差で先行しているという現実が、スケジュールを変更させた。 クラブは複数の候補者と活発に交渉中と見られるが、長期的な契約の成否は、チームがプレミアリーグ残留を果たせるかどうかにかかっている可能性がある。現時点では、チームを降格圏の瀬戸際に追いやった守備の崩壊を食い止められる人物を見つけることに焦点が当てられている。