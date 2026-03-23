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ノッティンガム・フォレスト戦での屈辱的な敗北を受け、トッテナムはイゴール・トゥドール監督を解任する「絶好の機会」を捉えようとしている
暫定政権が限界に達する
『フットボール・インサイダー』によると、週末の大敗を受けて、トッテナム・ホットスパー・スタジアムの雰囲気は、慎重な楽観から絶望へと一変した。リヴァプールとの粘り強い引き分けや、今週初めのアトレティコ・マドリード戦での自信につながる勝利があったにもかかわらず、フォレスト戦での完敗により、トゥドール監督の立場は維持不可能なものとなったようだ。 統計データは厳しい現実を物語っている。就任以来、トゥドール監督は7試合でわずか1勝1分けにとどまり、5敗を喫し、チームは20失点を許している。今回の敗北は、プレミアリーグの歴史において、スパーズがホームで、その日の時点で下位4チームに属する相手に3点差以上で敗れたのは、わずか3度目となる。
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過去最低水準が経営陣にパニックを引き起こす
クラブは当初、トゥドール監督がチームをシーズン終了まで率いていくことを望んでいたが、降格の危機により方針の見直しを余儀なくされた。現在、31試合で勝ち点30という成績は、トップリーグのシーズンにおいてこの時点でのトッテナムの史上最低記録に並び、この記録は1914-15シーズンにまで遡る。 『フットボール・インサイダー』の情報筋によると、理事会は2週間の国内リーグ中断期間を利用して後任を決定しようとしており、内部での協議はすでに「加速」しているという。元エバートンCEOのキース・ワイネス氏は、プレミアリーグでの実績が証明されていることから、ロベルト・デ・ゼルビ氏が依然として最有力候補であると示唆しているようだ。ただし、ハリー・レドナップやグレン・ホドルを含むクラブの元監督たちも、短期的な救済策として名前が挙がっている。
恒久的な解決策の模索
スパーズの経営陣にとって最大のジレンマは、デ・ゼルビのようなトップクラスの候補者が、シーズン終盤というこの時期に、混戦状態の降格争いに飛び込んでくれるかどうかという点だ。当初の計画では夏の就任が望まれていたが、18位のウェストハムにわずか1ポイント差で先行しているという現実が、スケジュールを変更させた。 クラブは複数の候補者と活発に交渉中と見られるが、長期的な契約の成否は、チームがプレミアリーグ残留を果たせるかどうかにかかっている可能性がある。現時点では、チームを降格圏の瀬戸際に追いやった守備の崩壊を食い止められる人物を見つけることに焦点が当てられている。
- AFP
降格争いが迫っている
代表戦による中断期間は、来月から始まるプレミアリーグの最終盤に向けて、クラブ首脳陣が後任監督を任命する絶好の機会となる。苦戦を強いられているこの北ロンドンのクラブには、4月18日のブライトンとの重要なホーム戦を挟んで、サンダーランドやウルヴァーハンプトンとの勝敗が命運を左右するアウェイ戦が控えており、過酷な日程が待ち受けている。誰が指揮を執ることになろうとも、守備の崩壊を食い止め、チャンピオンシップへの降格という悲劇的な転落を防ぐため、早急に結果を出さなければならない。
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