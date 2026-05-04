ノッティンガム・フォレスト対チェルシーの試合で激突し、顔に重傷を負ったモーガン・ギブス＝ホワイトとロバート・サンチェスがその様子を公開した。

木曜日に迫るアストン・ヴィラとのヨーロッパリーグ準決勝を控え、ノッティンガム・フォレストのヴィトール・ペレイラ監督は、チームの要である選手のコンディションを案じている。UEFAの脳震盪プロトコルでは、脳震盪と診断された選手は6日間の出場停止が義務付けられているが、ペレイラ監督は、この怪我は単なる打撲に過ぎないことを期待している。

試合後の会見でペレイラ監督は「彼と話したが、普通に話せていて記憶もある。確認するのは顔の傷と痛みだけだ。ギブス・ホワイトには深い切り傷があるが、彼は闘志あふれる精神的に強い選手だ。医療スタッフが奇跡を起こし、彼を戦える状態にしてくれることを願っている」と語った。