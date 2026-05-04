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ノッティンガム・フォレスト対チェルシーの試合で激突し、顔に重傷を負ったモーガン・ギブス＝ホワイトとロバート・サンチェスがその様子を公開した。
SNSで公開された負傷写真
ギブス＝ホワイトはインスタグラムで負傷写真を公開。額から鼻梁に縫合された深い裂傷と目の周りの大きなあざが確認できる。
それでもフォレストのスターは、チームが西ロンドンで貴重な勝ち点3を得たことを喜び、親指を立てた写真とともに「メッセージありがとう。なんて素晴らしい勝利だ！おめでとう、タイウォ・アウォニイ」と投稿した。Instagram/morgangibbswhite
サンチェスが応援のメッセージを送った。
衝突は極めて激しく、ロベルト・サンチェスはプレー続行不可能となり、チェルシーのGKはフィリップ・ヨルゲンセンと交代した。サンチェスも治療を必要とし、後に頭頂部の縫合跡写真を公開して衝突の激しさを物語った。
試合終了後、サンチェスは相手選手に声をかけ、結果に関係なくスポーツマンシップを示した。彼はSNSに「君の方がひどいけがをしたみたいだ。大丈夫か、ビッグマン」とメッセージを投稿した。Social Media / Instagram Stories
ペレイラがヨーロッパリーグの出場可否について最新情報を伝える
木曜日に迫るアストン・ヴィラとのヨーロッパリーグ準決勝を控え、ノッティンガム・フォレストのヴィトール・ペレイラ監督は、チームの要である選手のコンディションを案じている。UEFAの脳震盪プロトコルでは、脳震盪と診断された選手は6日間の出場停止が義務付けられているが、ペレイラ監督は、この怪我は単なる打撲に過ぎないことを期待している。
試合後の会見でペレイラ監督は「彼と話したが、普通に話せていて記憶もある。確認するのは顔の傷と痛みだけだ。ギブス・ホワイトには深い切り傷があるが、彼は闘志あふれる精神的に強い選手だ。医療スタッフが奇跡を起こし、彼を戦える状態にしてくれることを願っている」と語った。
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フォレストにとって、ブリッジでの思い出深い午後
前半にジェシー・デリーが担架で運ばれ、さらにギブス＝ホワイトも負傷。フォレストは先発8人を入れ替えても試合を支配した。
タイウォ・アウォニイが開始2分でヘディング先制、イゴール・ジェズスがPKで追加点。ホームのコール・パーマーがPKを失敗し、後半にはアウォニイが3点目。ジョアン・ペドロのオーバーヘッドは慰めの1点だった。