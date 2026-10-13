次の移籍市場でそのポジションを任せられる実績ある選手を探すかと問われたリヴァプールのレジェンド、ウォーカーは、Live Football Ticketsとの提携による取材でGOALにこう語った。「もちろん、100％そうする」

「ただ、ネコはここ18カ月ほど、フォレストで最も優れた選手だったと言っていい。だから、彼はうまく対応できている。チームに活力をもたらしてくれる。アンドレアス・ブレーメは右利きの左サイドバックで、ワールドクラスの選手だった。だから、十分にやれるんだ」

「それでも、私はあの位置には左利きの選手がいる方が好きだ。ピッチの使い方が広がるからね。左サイドの右利きの選手が右足に持ち替えると、相手は寄せて、ピッチの3分の1を実質的に使えなくできる。そうなれば、相手は高い位置でボールを奪い返しやすくなる。左利きの選手なら体を開くことができ、途端にピッチ全体を使ったプレーが可能になる」

「ただ、言った通り、ネコはフォレストで最も優れた選手だった。右より左の方がやりやすそうに見える。数年前、リヴァプールとの試合で左サイドから［モハメド］・サラーに対峙したのを覚えているが、サラーにはほとんど何もさせなかった。ネコは素晴らしかった」

「あの日から彼は成長し、チームで最も安定した選手になったと思う。右サイドで何か悪いことをしていたと言うつもりはないが、左サイドにいるときほど際立ってはいなかった。左ではチームに多くの活力、推進力、情熱をもたらしてくれる」

「ただし、3バックのウイングバックでプレーするのは少し違う。立ち位置がずっと外側になるからだ。タッチライン際に立つような場面では、生粋の左利きならではの質が必要になることもある。彼がまさにそのポジションでプレーする姿はまだ十分に見ていないので、向いているかどうかは分からない」