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ノッティンガム・フォレストは「最高の選手」を代える必要があるのか？ ネコ・ウィリアムズと左ウイングバック補強をめぐるシティ・グラウンドでの議論に、クラブのレジェンド、デス・ウォーカーも見解を示す
右利きのウィリアムズ、左サイドでのプレーを求められる
ウィリアムズは2022年にプレミアリーグへ復帰したフォレストに獲得され、当初はスティーブ・クーパー監督の最終ラインの右サイドで起用された。オーソドックスなサイドバックとしても、サイドを積極的に駆け上がれる役割でもプレーした。
その後、フォレストが左サイドのポジションで適任者を見つけられずにいる中、ウィリアムズは左へ回された。ウェールズ代表の同選手は、本人にとって決して完全にはしっくりこない先発の役割でも、献身的なプレーと豊富な運動量を見せている。
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ノッティンガム・フォレストは左サイドのバランスを欠いている。
戦術的に考えれば、左サイドに左利きの選手がいれば、周囲の選手にとってもプレーしやすくなる。ボールがその選手のもとにこぼれたり、送られたりした際には、危険な場所から離すように難なくタッチライン沿いへ流し、前線の選手が追えるスペースへ送り出せる。
一方、適性に合わないポジションで起用されると、利き足に持ち替えたくなるのも無理はない。ウィリアムズも、クリアやクロスを上げるために右足へ持ち替える場面が多い。
その傾向はアタッキングサードではやや読まれやすくなり、守備では相手のプレッシャーを招く。そこでフォレストは、右サイドに起用するためダニエル・ムニョスを獲得したのと同様に、左ウイングバックの強化も図るべきではないかという疑問が必然的に浮かぶ。
ノッティンガム・フォレストは1月に左ウイングバックの獲得を検討すべきか？
次の移籍市場でそのポジションを任せられる実績ある選手を探すかと問われたリヴァプールのレジェンド、ウォーカーは、Live Football Ticketsとの提携による取材でGOALにこう語った。「もちろん、100％そうする」
「ただ、ネコはここ18カ月ほど、フォレストで最も優れた選手だったと言っていい。だから、彼はうまく対応できている。チームに活力をもたらしてくれる。アンドレアス・ブレーメは右利きの左サイドバックで、ワールドクラスの選手だった。だから、十分にやれるんだ」
「それでも、私はあの位置には左利きの選手がいる方が好きだ。ピッチの使い方が広がるからね。左サイドの右利きの選手が右足に持ち替えると、相手は寄せて、ピッチの3分の1を実質的に使えなくできる。そうなれば、相手は高い位置でボールを奪い返しやすくなる。左利きの選手なら体を開くことができ、途端にピッチ全体を使ったプレーが可能になる」
「ただ、言った通り、ネコはフォレストで最も優れた選手だった。右より左の方がやりやすそうに見える。数年前、リヴァプールとの試合で左サイドから［モハメド］・サラーに対峙したのを覚えているが、サラーにはほとんど何もさせなかった。ネコは素晴らしかった」
「あの日から彼は成長し、チームで最も安定した選手になったと思う。右サイドで何か悪いことをしていたと言うつもりはないが、左サイドにいるときほど際立ってはいなかった。左ではチームに多くの活力、推進力、情熱をもたらしてくれる」
「ただし、3バックのウイングバックでプレーするのは少し違う。立ち位置がずっと外側になるからだ。タッチライン際に立つような場面では、生粋の左利きならではの質が必要になることもある。彼がまさにそのポジションでプレーする姿はまだ十分に見ていないので、向いているかどうかは分からない」
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グラスナー、好みの戦術システムの構築に引き続き取り組む
ウィリアムズをめぐる議論に緊急性はない。過去4年間にわたる献身的なプレーが評価され、2026年夏に新契約を結んだ。トレント川沿いでのチームの今後においても、果たすべき役割がある。
一方、オーストリア人のグラスナー監督は、自らの考えを浸透させている最中であり、チーム運営にも指揮官としての権威を打ち出そうとしている。その構想を効果的に機能させるには、難しい決断も必要だ。1月に次の移籍市場が開けば、再び補強に動くことになるかもしれない。
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