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ノッティンガム・フォレストは、エリオット・アンダーソンがマンチェスター・シティかマンチェスター・ユナイテッドへ移籍すると見込み、移籍金として最大1億2000万ポンドを要求する方針だ。
フォレストがエース選手に巨額の移籍金を提示
スカイ・スポーツの記者フロリアン・プレッテンベルク氏によると、ノッティンガム・フォレストはアンダーソンに上位クラブから強い関心が寄せられているため、移籍に備えている。 クラブ首脳は、移籍すればマンチェスター・ユナイテッドまたはマンチェスター・シティ行きになると見込んでおり、1億～1億2000万ポンドの移籍金を求める方針だ。
今季は公式戦41試合に出場し2得点3アシストを記録。苦境にあるフォレストで不可欠な存在となり、中盤強化を狙う強豪チームの注目を集めている。
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マンチェスター・シティが首位に浮上
マンチェスターの2クラブが争奪戦を繰り広げる中、シティはこのイングランド代表獲得で優位に立っている。ペップ・グアルディオラ監督は、元ニューカッスル・アカデミー出身の彼を中盤の要と位置づけ、最優先で獲得を目指す。報道によると、アンダーソンは移籍する場合、エティハド・スタジアムを第一希望としている。
6月に契約満了で主将ベルナルド・シルバが退団するため、補強は急務だ。ペップ・ラインダースアシスタントマネージャーは、シルバの才能を称えつつ、その影響力を補うのはスカウト部門の大きな課題だと認めた。
ユナイテッド、中盤再建に打撃
シティが獲得に本腰を入れたという報道は、マンチェスター・ユナイテッドに痛手だ。クラブは補強の柱としてこの23歳MFを筆頭に据えていた。 マイケル・キャリック率いるレッドデビルズは、中盤の補強を急ぐ。ベテランMFカゼミーロが今季限りで退団する見込みだからだ。ユナイテッドは過去の移籍市場で長期にわたる騒動に悩まされた経験から、今回は早期に交渉をまとめたい考え。それでも地元ライバルに主要ターゲットを奪われれば、夏の計画は出鼻をくじかれることになる。
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ワールドカップのタイムリミットとの戦い
両クラブは契約のタイミングが重要だと認識している。今度のワールドカップで彼が好パフォーマンスを見せれば、移籍金がさらに高騰する恐れがあるからだ。アンダーソンは北米開催の大会でトーマス・トゥヘル監督率いるイングランド代表の主力と期待されており、世界舞台で力を示せば獲得競争は激化する。ノッティンガム・フォレストは2029年までの契約を武器に交渉の優位性を保つが、マンチェスターの誘惑は大きい。 移籍市場は6月15日にオープンし、イングランド代表のクロアチア戦直前となる。フォレストは2029年までの契約を武器に持つが、リーグ屈指の若手にとってマンチェスターの誘惑は大きい。