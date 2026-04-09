ノッティンガム・フォレストは、エリオット・アンダーソンがマンチェスター・シティかマンチェスター・ユナイテッドへ移籍すると見込み、移籍金として最大1億2000万ポンドを要求する方針だ。

マンチェスターの2クラブが争奪戦を繰り広げる中、シティはこのイングランド代表獲得で優位に立っている。ペップ・グアルディオラ監督は、元ニューカッスル・アカデミー出身の彼を中盤の要と位置づけ、最優先で獲得を目指す。報道によると、アンダーソンは移籍する場合、エティハド・スタジアムを第一希望としている。

6月に契約満了で主将ベルナルド・シルバが退団するため、補強は急務だ。ペップ・ラインダースアシスタントマネージャーは、シルバの才能を称えつつ、その影響力を補うのはスカウト部門の大きな課題だと認めた。