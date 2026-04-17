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ノッティンガム・フォレストは、ウェストハムや他のプレミアリーグのライバルが真似できない熱気を誇ります。敵対的な「シティ・グラウンド」の要素が際立ちます。
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トレント川のほとりはいつもにぎやかです。
過去4シーズン、トレントサイドの熱心なファンはプレミアリーグで戦うチームを支えてきた。しかしチームは現在3年連続で降格圏に沈んでいる。ピッチの結果に関わらず、スタンドの声援はいつも通り響くだろう。
昨季は7位に入り欧州復帰を果たし、2025-26シーズンのヨーロッパリーグではアストン・ヴィラと準決勝を戦う。2試合制の熱戦が期待される。
シティ・グラウンドの雰囲気は、なぜこれほど特別なのでしょうか？
ヴィトール・ペレイラ監督率いるチームは、今シーズン残り3つのプレミアリーグホーム戦に臨む。その初陣となる日曜のバーンリー戦は、シティ・グラウンドで行われる典型的な「降格争いの6ポイントマッチ」だ。
この試合は特別ラウンドで行われ、ランスベリーは「Check Your Bally’s」キャンペーンに参加し、精巣がん啓発月間の認知度向上と資金調達に貢献する。
その前日、元フォレスト主将はGOALに、国内屈指の雰囲気を誇る「世界的に有名なシティ・グラウンド」についてこう語った。「間違いなくそうだ。今のスタジアムの最大の魅力は、いまだにピッチにとても近いことだ。
新しいスタジアムの多くはピッチから3～4メートルも離れていて、雰囲気作りに良くない。私がウェストハムにいた時、彼らがオリンピック・スタジアムに移ったが、あそこには全く雰囲気がなかった。
試合開始の雰囲気は最高だ。ファンが全力で歌う姿は格別だよ。勝った瞬間、特にホームでダービーに勝った日は、本当に最高だった！」
- Bally Bet
プレミアリーグでVARが導入されるのは歓迎すべきだ。
フォレストはバーンリー戦で不必要な波乱を避けたいが、今週限り、VARの介入が推奨される。2016年に25歳で精巣がんを経験したランズベリーは「うまくいけば、VARが味方になってくれる」と語った。 今週末、VARが確認されるたびに100ポンドが寄付される。だから、みんながVARのスクリーンサインをして、できるだけ審判にVARを確認してもらえば、寄付金がもっと増えるはずだ。」
フォレストのサポーターは、チームをプレミアリーグに残留させるために熱く応援できるだろうか？
クレアッツとのアウェー戦を前に、フォレストは降格圏から2位差、勝ち点3差の位置にいる。安全圏へ辿り着く時間は少ない。
ランスベリーは、レッドズが残留できると信じ、チームの一丸となった取り組みについて語った。「自信を持って普段通りにプレーすれば勝てる。流れが来たら、そのまま続けよう。
フォレストは勝つ方法を知っている。サポーターの後押しがあれば、彼らは12人目の選手のようにチームをゴールへ導いてくれる。残留できると信じている。週末の試合が連勝のきっかけになることを願っている。」
- Bally Bet
バリーズの最新情報：何が起こっているのか、そしていつなのか
「精巣がん啓発月間」に向けたキャンペーン「Check Your Bally’s」の一環として、Bally Betは今週末のプレミアリーグでVARチェックが行われるたびに、The OddBalls Foundationに100ポンドを寄付します。
判定確認のたびに、Bally Betは寄付を行い、ピッチでの確認が日常の自己チェックを思い出すきっかけになると訴えます。
4月19日のプレミアリーグ、ノッティンガム・フォレスト対バーンリー戦では、試合当日の特別企画でオッドボールズ財団の活動をさらに後押しします。
スタジアムのLEDや大型スクリーン、マッチデープログラムで「Check Your Bally’s（自分の心もチェックしよう）」と表示し、オフサイドやPKだけでなく自分自身のチェックも呼びかけます。オッドボールズ財団は会場にカウンセラーを派遣し、ファンが直接相談できる機会も提供します。