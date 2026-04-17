ノッティンガム・フォレストは、ウェストハムや他のプレミアリーグのライバルが真似できない熱気を誇ります。敵対的な「シティ・グラウンド」の要素が際立ちます。

ヴィトール・ペレイラ監督率いるチームは、今シーズン残り3つのプレミアリーグホーム戦に臨む。その初陣となる日曜のバーンリー戦は、シティ・グラウンドで行われる典型的な「降格争いの6ポイントマッチ」だ。

この試合は特別ラウンドで行われ、ランスベリーは「Check Your Bally’s」キャンペーンに参加し、精巣がん啓発月間の認知度向上と資金調達に貢献する。

その前日、元フォレスト主将はGOALに、国内屈指の雰囲気を誇る「世界的に有名なシティ・グラウンド」についてこう語った。「間違いなくそうだ。今のスタジアムの最大の魅力は、いまだにピッチにとても近いことだ。

新しいスタジアムの多くはピッチから3～4メートルも離れていて、雰囲気作りに良くない。私がウェストハムにいた時、彼らがオリンピック・スタジアムに移ったが、あそこには全く雰囲気がなかった。

試合開始の雰囲気は最高だ。ファンが全力で歌う姿は格別だよ。勝った瞬間、特にホームでダービーに勝った日は、本当に最高だった！」