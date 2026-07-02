ノッティンガム・フォレストは、ヴィトール・ペレイラ監督を解任し、オリバー・グラスナー氏の就任を発表した。

BBCスポーツによると、ペレイラ監督は火曜日遅くに突然解任された。2月にショーン・ダイチ監督の後任として就任してからの在任期間は幕を閉じた。

ペレイラはフォレストをプレミアリーグ16位に導き、ヨーロッパリーグでは1984年以来となる準決勝進出を果たした。コーチングスタッフのフィリペ・アルメイダ、ルイス・ミゲル、ブルーノ・モウラ、マルコ・クヌープ、ペドロ・ロペスも退任した。この結果、フォレストは12か月足らずで5人目の監督を任命することになる。