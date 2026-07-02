AFP
翻訳者：
ノッティンガム・フォレストは、ヴィトール・ペレイラ監督を解任し、オリバー・グラスナー氏の就任を発表した。
ペレイラ、予想外の契約解除で退団
BBCスポーツによると、ペレイラ監督は火曜日遅くに突然解任された。2月にショーン・ダイチ監督の後任として就任してからの在任期間は幕を閉じた。
ペレイラはフォレストをプレミアリーグ16位に導き、ヨーロッパリーグでは1984年以来となる準決勝進出を果たした。コーチングスタッフのフィリペ・アルメイダ、ルイス・ミゲル、ブルーノ・モウラ、マルコ・クヌープ、ペドロ・ロペスも退任した。この結果、フォレストは12か月足らずで5人目の監督を任命することになる。
- Getty Images Sport
ペレイラ、予期せぬ解任に衝撃を受ける
主要目標を達成し、意欲を失っていたチームに活力を取り戻したポルトガル人監督は、契約解除に深い失望を表明した。ペレイラ監督は「今回の決定は全くの驚きで事前予告もなかったが、クラブの判断は尊重する」と語った。 もちろん失望し、悲しくもあります。私たちは共に素晴らしいものを築き、プレミアリーグ残留とヨーロッパリーグ準決勝進出という成果を挙げました。その誇りを胸に、ここを去ります。」
グラスナー、シティ・グラウンドで指揮へ
グラスナー氏がペレイラ氏の後任となるのはほぼ確実で、BBCスポーツによると51歳の同氏との契約はほぼ合意に至っている。グラスナー氏は、オーナーのエヴァンゲロス・マリナキス氏が2017年5月にクラブを買収して以来、11人目の常任監督となる。 ヌノ・エスピリト・サントは前シーズン7位ながら昨年9月に解任。アンジェ・ポステコグルーは39日、ダイチは114日と短命だった。一方グラスナーはクリスタル・パレスを史上最も成功させた監督として去り、2025年にFAカップ、5月にはカンファレンスリーグを制している。
- Getty Images Sport
フォレストの今後はどうなる？
グラスナーは、プレミアリーグ新シーズンとプレシーズンマッチへ準備を進めるフォレストを率いる。監督交代が相次いだチームに戦術を浸透させ、早期に結束を固めることが急務だ。マリナキスからの強力な資金支援を受け、国内タイトルと欧州大会再出場へ導くことが期待されている。