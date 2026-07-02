Goal.com
ライブ

ワールドカップの瞬間を逃さないで

スコア、ライブ更新、そして分析情報への完全アクセスパス
探検
FBL-ENG-PR-CHELSEA-NOTTINGHAM FORESTAFP
Moataz Elgammal

翻訳者：

ノッティンガム・フォレストは、ヴィトール・ペレイラ監督を解任し、オリバー・グラスナー氏の就任を発表した。

ノッティンガム・フォレスト
ヴィトール・ペレイラ
クリスタル・パレス
オリヴァー・グラスナー
プレミアリーグ

ノッティンガム・フォレストは契約解除条項を発動し、ヴィトール・ペレイラ監督を解任した。後任は元クリスタル・パレス監督のオリバー・グラスナー。ペレイラはプレミアリーグ残留とヨーロッパリーグ準決勝進出を果たしたが、在任期間は短かった。グラスナーは1年足らずで5人目の監督となる。

  • ペレイラ、予想外の契約解除で退団

    BBCスポーツによると、ペレイラ監督は火曜日遅くに突然解任された。2月にショーン・ダイチ監督の後任として就任してからの在任期間は幕を閉じた。

    ペレイラはフォレストをプレミアリーグ16位に導き、ヨーロッパリーグでは1984年以来となる準決勝進出を果たした。コーチングスタッフのフィリペ・アルメイダ、ルイス・ミゲル、ブルーノ・モウラ、マルコ・クヌープ、ペドロ・ロペスも退任した。この結果、フォレストは12か月足らずで5人目の監督を任命することになる。

    • 広告
  • Nottingham Forest v Burnley - Premier LeagueGetty Images Sport

    ペレイラ、予期せぬ解任に衝撃を受ける

    主要目標を達成し、意欲を失っていたチームに活力を取り戻したポルトガル人監督は、契約解除に深い失望を表明した。ペレイラ監督は「今回の決定は全くの驚きで事前予告もなかったが、クラブの判断は尊重する」と語った。 もちろん失望し、悲しくもあります。私たちは共に素晴らしいものを築き、プレミアリーグ残留とヨーロッパリーグ準決勝進出という成果を挙げました。その誇りを胸に、ここを去ります。」

  • グラスナー、シティ・グラウンドで指揮へ

    グラスナー氏がペレイラ氏の後任となるのはほぼ確実で、BBCスポーツによると51歳の同氏との契約はほぼ合意に至っている。グラスナー氏は、オーナーのエヴァンゲロス・マリナキス氏が2017年5月にクラブを買収して以来、11人目の常任監督となる。 ヌノ・エスピリト・サントは前シーズン7位ながら昨年9月に解任。アンジェ・ポステコグルーは39日、ダイチは114日と短命だった。一方グラスナーはクリスタル・パレスを史上最も成功させた監督として去り、2025年にFAカップ、5月にはカンファレンスリーグを制している。

  • Liverpool v Crystal Palace - Premier LeagueGetty Images Sport

    フォレストの今後はどうなる？

    グラスナーは、プレミアリーグ新シーズンとプレシーズンマッチへ準備を進めるフォレストを率いる。監督交代が相次いだチームに戦術を浸透させ、早期に結束を固めることが急務だ。マリナキスからの強力な資金支援を受け、国内タイトルと欧州大会再出場へ導くことが期待されている。