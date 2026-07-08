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ノッティンガム・フォレストはムリージョを10年間留められるか？ レジェンドのデス・ウォーカーが、「のんびりした」ブラジル人センターバックがシティ・グラウンドを去る必要がない理由を語る。
ムリージョは史上初の1億ポンドのディフェンダーになるか？
2023年夏にイングランドへ移籍したムリージョは、残り4年の契約を結んでいる。彼は同世代の選手にはない創造性とエンターテイメント性を持ち、チームに大きな貢献をしているため、ファンから愛されている。
ピッチ内外で環境に馴染んでおり、移籍の兆候はない。だが代表招集も始まり、将来的に巨額オファーがクラブの意思を試す可能性もある。
一部には、気まぐれな24歳がポジション史上初の1億ポンド（1億3400万ドル）選手になる可能性を指摘する声もある。その議論はまた別の機会にするとして、現時点ではフォレストはムリージョを自チームの選手として誇りに思っている。
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レッズのレジェンドがムリージョについて語った
リヴァプールの右サイドで「お前は決して勝てない」のチャントを受け継ぐムリージョについて、元リヴァプールDFウォーカーはtalkSPORT Bet Online Slots提供のインタビューでGOALに語った。「彼は優れた才能を持つ選手だ。 何よりも、ディフェンダーは守備が最優先だ。彼も無失点で終えることが試合での役割だと理解し始めた。
それでも彼の能力と試合の読みは極めて高い。ただ、守備でより積極的に動く余地がある。時折、スピードや読みを活かせない位置を取ってしまうのだ。
とはいえ、彼はブラジル人らしくのんびりした性格で、油断することもある。成長の過程だ。どの試合も学びの場になる。まずは自分の能力を信じて、トップレベルを目指すべきだ。」
ムリージョがシティ・グラウンドを離れる必要がない理由
ムリージョをシティ・グラウンドに留める難しさを問われたウォーカーは「今のサッカー界は巨額のオファーがあればクラブは選手を売る。フォレストも例外ではない」と語った。
クラブは彼を最高峰の選手と見ており、その分だけの移籍金を得たいと考えている。彼のような選手はそういない。だから、エリオット・アンダーソンが去った今、クラブはできるだけ長く彼を残そうとするだろう。数年後には、選手も移籍を望むかもしれない。
野心は理解できる。だがフォレストは国内屈指の名門だ。野心とはクラブを去ることではなく、所属クラブを最高にすることだ。彼にその志があれば、我々は彼を中心にチームを築く。そしてフォレストをトップに押し上げる。それがトッププレイヤーの役割だ。
次のクラブへ移籍することだけがすべてではない。フォレストは彼に公正な報酬を支払うべきだし、そうすると確信している。10年間在籍してもらい、クラブがどこまで進めるかを見届けたい。それはファンにも街にも、すべての人々にも特別なことだ。」
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ノッティンガム・フォレスト、輝かしい未来へ前進中
ムリージョはフォレストで113試合に出場し、FAカップとヨーロッパリーグの準決勝も経験。プレミアリーグで実力を示した。守備の要セルビア代表ミレンコヴィッチと強力なコンビを形成している。
オリバー・グラスナー新監督の下、シティ・グラウンドに新時代が幕を開けた。イングランド代表アンダーソンがマンチェスター・シティへ移籍したが、残った戦力を維持しつつ、未来へのチーム作りが期待される。
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