ムリージョをシティ・グラウンドに留める難しさを問われたウォーカーは「今のサッカー界は巨額のオファーがあればクラブは選手を売る。フォレストも例外ではない」と語った。

クラブは彼を最高峰の選手と見ており、その分だけの移籍金を得たいと考えている。彼のような選手はそういない。だから、エリオット・アンダーソンが去った今、クラブはできるだけ長く彼を残そうとするだろう。数年後には、選手も移籍を望むかもしれない。

野心は理解できる。だがフォレストは国内屈指の名門だ。野心とはクラブを去ることではなく、所属クラブを最高にすることだ。彼にその志があれば、我々は彼を中心にチームを築く。そしてフォレストをトップに押し上げる。それがトッププレイヤーの役割だ。

次のクラブへ移籍することだけがすべてではない。フォレストは彼に公正な報酬を支払うべきだし、そうすると確信している。10年間在籍してもらい、クラブがどこまで進めるかを見届けたい。それはファンにも街にも、すべての人々にも特別なことだ。」