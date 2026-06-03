世界82位のカリブ代表は、フロリダの蒸し暑さの中、高い決定力で相手を圧倒した。開始12分でルーベン・プロビデンスが先制し、後半早々には途中出場のレニー・ジョセフが追加点。フランツディ・ピエロのヘディングで3点目、マークス・ラクロワのロングシュートで完勝し、オール・ホワイトズを突き放した。

ニュージーランドのダレン・バゼリー監督も同様の見解を示した。 「粘り強く戦ったが、決定機での質が足りなかった」とバゼリー監督。「支配率もチャンスもほぼ互角だったが、ハイチは冷静に仕上げ切った。厳しい試合が続く中で大きな教訓だ。次はイングランド、そしてワールドカップが待っている。選手たちはロッカールームで落胆している」