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ノッティンガム・フォレストのFWクリス・ウッドがニュージーランド代表として歴史を作った。しかしワールドカップの弱小国である同国は、スコットランドの対戦相手ハイチに屈辱的な大敗を喫した。
記録的な夜が台無しに
ウッドは火曜日、代表通算89試合目でイヴァン・ヴィチェリッチの記録を1試合上回り、代表最多出場記録を更新した。しかしチェイス・スタジアムで行われたワールドカップ最下位国対ハイチの試合では、自国が4-0で敗れ、フォレストのストライカーは悔しさをにじませた。 前半に放った鮮やかなオーバーヘッドキックは、GKジョニー・プラシドにゴールライン上で止められた。
試合後、ウッドは『ザ・ニュージーランド・ポスト』の取材に「これが目的ではなかった。目指す場所には程遠い」と語った。 短期間でやるべきことは山積みだ。我々は気概を示し、立ち直る時だ。残念な結果だ。これは否めない。今夜は我々の力が及ばなかった」
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ハイチがフロリダでの親善試合で大暴れ
世界82位のカリブ代表は、フロリダの蒸し暑さの中、高い決定力で相手を圧倒した。開始12分でルーベン・プロビデンスが先制し、後半早々には途中出場のレニー・ジョセフが追加点。フランツディ・ピエロのヘディングで3点目、マークス・ラクロワのロングシュートで完勝し、オール・ホワイトズを突き放した。
ニュージーランドのダレン・バゼリー監督も同様の見解を示した。 「粘り強く戦ったが、決定機での質が足りなかった」とバゼリー監督。「支配率もチャンスもほぼ互角だったが、ハイチは冷静に仕上げ切った。厳しい試合が続く中で大きな教訓だ。次はイングランド、そしてワールドカップが待っている。選手たちはロッカールームで落胆している」
守備の不安がオール・ホワイトズを悩ませている
ニュージーランドの守備陣、特にフォレストの若手DFタイラー・ビンドン（2025-26シーズンはシェフィールド・ユナイテッドへレンタル移籍）にとって、この試合は厳しい一夜となった。4失点は2017年のポルトガル戦以来だ。 ゴールキーパーのアレックス・ポールセンとマックス・クロコムも、陣形が乱れる中で苦戦した。
2010年以来のW杯初出場を目指すバズリー監督率いるチームにとって、この結果は大きな警鐘となった。注目度の高い試合が控える中、コーチ陣はフォートローダーデールで露呈した脆弱な守備の立て直しに急ぐだろう。
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ウッドたちを待ち受ける厳しい試練
今週土曜、タンパでイングランドと対戦するオール・ホワイトズに敗戦を嚙み締めている暇はない。この試合ではウッドとビンドンがノッティンガム・フォレストのチームメイト、エリオット・アンダーソンと対戦する。本大会が開幕する前にまた一つ試練が待ち受ける。ニュージーランドはグループHでイラン、エジプト、ベルギーと対戦する。
6月16日、彼らはロサンゼルスでイランと初戦を迎える。ハイチに敗れ屈辱を味わった今、ウッドらには世界舞台で通用することを証明する重圧がかかっている。チーム史上最も経験豊富なストライカーとして、彼にはチームを好転させるリーダーシップが求められる。