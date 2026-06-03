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ノッティンガム・フォレストのFWクリス・ウッドがニュージーランド代表として歴史を作った。しかしニュージーランドは、ワールドカップでスコットランドと対戦するハイチに屈辱的な大敗を喫した。
記録的な夜が台無しに
ウッドは火曜日、代表通算89試合目でイヴァン・ヴィチェリッチの記録を1試合上回り、代表最多出場記録を更新した。しかしチェイス・スタジアムで行われたワールドカップ最下位国対ハイチの試合では、自国が4-0で完敗し、フォレストのストライカーは悔しさをにじませた。 前半に放った鮮やかなオーバーヘッドキックは、ゴールライン上でGKジョニー・プラシドに阻まれた。
試合後、ウッドは『ザ・ニュージーランド・ポスト』の取材に「これが目的ではなかった。目指す場所には程遠い」と語った。 短期間でやるべきことは山積みだ。我々の真価を示し、立ち直る時だ。残念な結果だ。これは否めない。今夜は我々の力が及ばなかった」
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ハイチがフロリダでの親善試合で大暴れ
世界82位のカリブ海代表は、フロリダの蒸し暑さの中で高い決定力を示した。ルベン・プロビデンスが12分で先制し、後半開始早々に途中出場のレニー・ジョセフが追加点。フランツディ・ピエロがヘディングで3点目、マークス・ラクロワがロングシュートで完封し、オール・ホワイトズを圧倒した。
ニュージーランドのダレン・バゼリー監督も同調し、冷酷なハイチ代表から「本当に厳しい教訓」を突きつけられたと認めた。 「ボール支配率もチャンスの数もほぼ互角だったが、決定力に差があった。厳しい試合が続く中で、選手たちは落胆している」と語った。
守備の不安がオール・ホワイトズを悩ませている
ニュージーランドの守備陣、特にフォレストの若手DFタイラー・ビンドン（2025-26シーズンはシェフィールド・ユナイテッドへレンタル移籍）にとって、この試合は厳しい一夜となった。チームが4失点を喫したのは2017年のポルトガル戦以来だ。 ゴールキーパーのアレックス・ポールセンとマックス・クロコムも、陣形が乱れてハイチの鋭いカウンターに対応できず苦戦した。
2010年以来となるW杯初出場を目指すバゼリー監督率いるチームには、大きな警鐘となった。注目度の高い試合が控える中、コーチ陣はフォートローダーデールで露呈した脆弱な守備の立て直しに急ぐだろう。
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ウッドたちを待ち受ける厳しい試練
今週土曜、タンパでイングランドと対戦するオール・ホワイトズには、敗戦の傷を癒やす暇がない。この試合では、ウッドとビンドンがノッティンガム・フォレストのチームメイト、エリオット・アンダーソンと対戦する。ワールドカップ本大会の開幕を前に、さらに厳しい試練が待ち受ける。ニュージーランド代表はイラン、エジプト、ベルギーと同じグループHだ。
次は16日にロサンゼルスでイランと初戦を迎える。ハイチに敗れ、ウッドらには世界舞台で戦えることを示すプレッシャーがかかる。チーム最年長のフォレストFWは、チームを好転させるリーダーシップが求められる。