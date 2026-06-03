ノッティンガム・フォレストのFWクリス・ウッドがニュージーランド代表として歴史を作った。しかしニュージーランドは、ワールドカップでスコットランドと対戦するハイチに屈辱的な大敗を喫した。

世界82位のカリブ海代表は、フロリダの蒸し暑さの中で高い決定力を示した。ルベン・プロビデンスが12分で先制し、後半開始早々に途中出場のレニー・ジョセフが追加点。フランツディ・ピエロがヘディングで3点目、マークス・ラクロワがロングシュートで完封し、オール・ホワイトズを圧倒した。

ニュージーランドのダレン・バゼリー監督も同調し、冷酷なハイチ代表から「本当に厳しい教訓」を突きつけられたと認めた。 「ボール支配率もチャンスの数もほぼ互角だったが、決定力に差があった。厳しい試合が続く中で、選手たちは落胆している」と語った。