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Brian Clough Jose MourinhoGetty/GOAL
Chris Burton

翻訳者：

ノッティンガム・フォレストのレジェンド、ブライアン・クラフがロイ・キーンとの共通点について語ったことを受け、ジョゼ・モウリーニョは、もしクラフと対戦すれば「勝者はただ一人」だと語った。

1970年代から80年代にかけて、ブライアン・クラフは既成概念を打ち破ることを誇りとしていた。近年では、ジョゼ・モウリーニョがその「破壊者」の役割を担っている。もし、欧州チャンピオンズカップを制した二人の名将が、全盛期に激突していたらどうなっていただろうか？元ノッティンガム・フォレストのゴールキーパー、マーク・クロスリーはGOALに対し、なぜ「勝者はただ一人しかいない」のかその理由を語った。

  • Brian Clough Nottingham ForestGetty

    クラフとモウリーニョが偉大な監督である理由

    常に遠慮のない率直な物言いで知られたクラフは、1979年と1980年にシティ・グラウンドに2年連続の欧州タイトルをもたらした「ミラクル・メン」と、永遠に結びつけられる存在となるだろう。ピーター・テイラーと共に、彼は地方の2部リーグのチームを欧州の王者へと変貌させた。

    現代のイングランドサッカー界では、監督がクラブの全権を掌握することは稀であり、彼のような存在は二度と現れないかもしれない。しかし、予測不能な戦術家という点では、モウリーニョも同等の才能の持ち主だ。彼はポルトとインテルでチャンピオンズリーグ制覇を果たし、チェルシーとレアル・マドリードでは国内リーグ優勝を成し遂げた。

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  • クラフ対モウリーニョの対決は、大ヒット間違いなしだっただろう

    クロスリーは、フォレストでクラフの下でプレーするという特権に恵まれた選手の一人だった。GOALの取材に応じ、バリー・ベット・オールスターズのメンバーを選出していたクロスリーは、「オールド・ビッグ・ヘッド」対「ザ・スペシャル・ワン」という対戦が大きな話題を呼んだだろうかと問われ――2026年には、同じく元レッズのスター選手がテレビ視聴者に同様のドラマを届けることになるが――こう答えた。「そうだろうね。 でも、勝者はただ一人だったはずだ！

    「パークインソンやモハメド・アリといったトップクラスのインタビュー対象者たちの取材を見たことがあるが、ブライアン・クラフが関わっている時は、勝者は常にただ一人だ。だが、ああ、神よ、それは素晴らしいテレビ番組になっただろうね。

    「だからこそ、僕は［ロイ］・キーンが大好きなんだ。彼には［クラフ］の気質があるからね。日曜の午後にサッカーの試合を見ていて、つまらなければ消すこともできる。でも、試合終了時にはまたつけ直すんだ。キーンが何を言っているか聞きたいからさ。ブライアン・クラフの場合もそうだったと思うよ。

    「ブライアン・クラフなら、誰と議論しても負けることはない。彼はかつて『首相になる』と私たちに言ったことがあったが、私たちはそれを信じていた。彼が今ここにいて、監督たちとのあの戦いに加わってくれたらと願うばかりだ。だが、勝者はただ一人しかいない。それは誰もが知っていることだ。」

  • シティ・グラウンドで、クラフの伝説的な足跡をたどる

    クロスリーは現在、自身もマネジメントの腕を磨いている。5月にシティ・グラウンドで行われるフォレストのレジェンドチームとの対戦に向け、「バリー・ベット・オールスターズ・ベッツ」チームの編成を任されているからだ。

    クラフの伝説的な足跡をどのように追おうとしているのかと問われると、クロスリーは次のように答えた。「いくつかメモを取ったし、毎日コツコツと取り組んでいるよ。順調に進んでいる。ベテラン選手たちはクラブのページから申し込みができるし、3月24日まで受け付けている。シティ・グラウンドでプレーするチャンスだし、僕にとって選手を選ぶチャンスでもあるんだ。

    「でも、ベテランズリーグでプレーしている選手の中から、サプライズとして何人かチームに招集するつもりだ。 以前、クラフ監督の息子のチームに「代役」として出場したことで罰金を科されたことがある。今はベテランチームの監督を務めているので、FAから罰金を科されることはない。だから、好きな選手を招集できるんだ！ 今後の展開にご注目を。まだ申し込みは受け付けているし、シティ・グラウンドでプレーする選手はランダムに選んでいく。なんて素晴らしい機会だろう。」

  • なぜ現代の監督たちは、クラフのような長きにわたる活躍を成し遂げることができないのだろうか？

    クロスリーは、フォレストの選手として過ごした12年間、そのスタジアムで数え切れないほどの試合に出場する機会を得た。彼はクラフ監督の歴史的な18年間の在任期間の終わりを噛みしめ、1993年に涙の別れが告げられた際には、トレントサイド一帯が感動に包まれた。

    現代の監督たちがなぜこれほど長く在任し続けることが難しいのかと問われたクロスリーは、次のように語った。「個人的には、今の監督はドアをくぐった瞬間から、上層部からの多大なプレッシャーにさらされていると思う。かつての[アーセン]・ヴェンゲルや[アレックス]・ファーガソン、チェルシーにやって来た頃のモウリーニョ、そしてブライアン・クラフのような監督たちを振り返ってみよう。彼らは『サッカークラブのマネージャー』と呼ばれていた。『ヘッドコーチ』などとは呼ばれていなかった。 スカウト責任者など存在しなかった。だから彼らはクラブをトップからボトムまで運営していた。つまり、自分たちのチームに合うと思う選手を自ら獲得し、育成段階の若手選手も自ら選んでいた。他の誰でもない、彼ら自身がそれをやっていたのだ。そして、そこがサッカーというゲームが完全に変わった点だと私は信じている。

    「今――私は『マネージャー』と言いたいのだが――ヘッドコーチはチームを指導するために任されるが、選手の獲得は別の誰かが担当している。本当に理解できない。そして、マネージャーが『いや、その選手は要らない』と言うと、混乱が生じる。 『ああ、でも君が引き受けるんだ。若手だろうと何だろうと、我々はその後で彼を売り払いたいから、君が彼を最大限に活用してくれ』となる。だから私には理解できない。そんなやり方では成功は得られないと信じているからだ。

    「今のサッカークラブに監督が……いや、ヘッドコーチと言った方がいいか、入ってくるやいなや、彼は自分の職を危惧するようになる。なぜなら、3、4試合連続で負ければ、上層部から、サポーターから、誰からであれプレッシャーがかかるからだ。そして現代のサッカー界では、いつも監督のせいにされるようだ。 選手たちの名前が挙がるのを聞いたことがない。昔なら、チームがうまくいっていない時は監督ではなく、選手たちが批判の矢面に立たされていたものだ。だが今は、『彼はロッカールームの統率を失った』といった言葉を耳にする。それが一体どういう意味なのか、私にはまだよく分からない。自分たちがそこにいないのに、どうして分かるというのか？

    「だから、すべてを総合すると――もしかしたら私は少し古臭い考えなのかもしれないが――90年代、私がサッカーを最高だと思っていた頃を思うとね。素晴らしい選手たち、悪条件のピッチ、タックルもできたし、相手を蹴って倒しても立ち上がらせてもよかった。審判とも話せたし、マスコミとも話せたし、監督とも話せた。監督のところに行って、うまくいっていないことについて話し合うこともできた。 そういう雰囲気が薄れてしまったと思う。

    「先日、『オーバーラップ』という番組を少し見ていたんですが、ゲイリー・ネヴィルがFAカップについて言及していました。なぜFAカップはあの熱気を失ってしまったのでしょうか？ 私たちが子供の頃、すべての子供の夢はFAカップ決勝に出場することだったからです。リーグ優勝の話などしませんでした。FAカップ決勝で優勝することについて話していたのです。そしてゲイリー・ネヴィルは、FAカップ決勝に進出するだけで、クラブには170万ポンドかそこらが入ると言っていました。 プレミアリーグで順位を1つ上げるだけで310万ポンドだ。だから彼らは土曜日の試合に備えて選手を休ませているんだ。プレミアリーグで順位を1つ上げる方が、優勝するよりも多くの金になるからな。いや、ちょっと待てよ。一体どういうことだ？」

    クラフは1991年の決勝でトッテナムに敗れ、FAカップを手にすることができなかったことで有名だ。モウリーニョはチェルシーでの最初の在任中にそのタイトルを獲得しており、現代の監督たちは、自分たちより前にいた伝説的な人物たちの功績を模倣しようとしている。

  • Mark Crossley Nottingham ForestGetty

    クロスリーが編成を進めているオールスター・ベッツチームへの参加方法

    ノッティンガム・フォレストのユニフォーム前面スポンサーである「Bally Bet」は、長年にわたり草の根サッカーを支えてきた選手たちに、その功績に見合った評価を与えることを使命としています。フォレストのレジェンド、マーク・クロスリー氏は、草の根サッカーの素晴らしさを称えるべく、このスポーツの真の顔ぶれで構成される史上初の「オールスター・ベテランズ」チームを結成するという任務を任されました。 クロスリーは、「バリー・ベット・オールスターズ」の編成にあたり、フォレストの他の著名な顔ぶれから強力なサポートを受けることになる。

    選抜されたオールスターズは、5月下旬に厳選されたフォレストのレジェンドチームと対戦するため、地元のグラウンドからシティ・グラウンドへと舞台を移し、プレミアリーグさながらの待遇を受けることになる。自分にその実力があると思うか？30歳以上で、レジェンドたちに挑む準備ができているなら、今すぐこちらのリンクから応募して、この一員になろう。

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