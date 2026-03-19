ノッティンガム・フォレストのレジェンド、ブライアン・クラフがロイ・キーンとの共通点について語ったことを受け、ジョゼ・モウリーニョは、もしクラフと対戦すれば「勝者はただ一人」だと語った。

クロスリーは、フォレストの選手として過ごした12年間、そのスタジアムで数え切れないほどの試合に出場する機会を得た。彼はクラフ監督の歴史的な18年間の在任期間の終わりを噛みしめ、1993年に涙の別れが告げられた際には、トレントサイド一帯が感動に包まれた。

現代の監督たちがなぜこれほど長く在任し続けることが難しいのかと問われたクロスリーは、次のように語った。「個人的には、今の監督はドアをくぐった瞬間から、上層部からの多大なプレッシャーにさらされていると思う。かつての[アーセン]・ヴェンゲルや[アレックス]・ファーガソン、チェルシーにやって来た頃のモウリーニョ、そしてブライアン・クラフのような監督たちを振り返ってみよう。彼らは『サッカークラブのマネージャー』と呼ばれていた。『ヘッドコーチ』などとは呼ばれていなかった。 スカウト責任者など存在しなかった。だから彼らはクラブをトップからボトムまで運営していた。つまり、自分たちのチームに合うと思う選手を自ら獲得し、育成段階の若手選手も自ら選んでいた。他の誰でもない、彼ら自身がそれをやっていたのだ。そして、そこがサッカーというゲームが完全に変わった点だと私は信じている。

「今――私は『マネージャー』と言いたいのだが――ヘッドコーチはチームを指導するために任されるが、選手の獲得は別の誰かが担当している。本当に理解できない。そして、マネージャーが『いや、その選手は要らない』と言うと、混乱が生じる。 『ああ、でも君が引き受けるんだ。若手だろうと何だろうと、我々はその後で彼を売り払いたいから、君が彼を最大限に活用してくれ』となる。だから私には理解できない。そんなやり方では成功は得られないと信じているからだ。

「今のサッカークラブに監督が……いや、ヘッドコーチと言った方がいいか、入ってくるやいなや、彼は自分の職を危惧するようになる。なぜなら、3、4試合連続で負ければ、上層部から、サポーターから、誰からであれプレッシャーがかかるからだ。そして現代のサッカー界では、いつも監督のせいにされるようだ。 選手たちの名前が挙がるのを聞いたことがない。昔なら、チームがうまくいっていない時は監督ではなく、選手たちが批判の矢面に立たされていたものだ。だが今は、『彼はロッカールームの統率を失った』といった言葉を耳にする。それが一体どういう意味なのか、私にはまだよく分からない。自分たちがそこにいないのに、どうして分かるというのか？

「だから、すべてを総合すると――もしかしたら私は少し古臭い考えなのかもしれないが――90年代、私がサッカーを最高だと思っていた頃を思うとね。素晴らしい選手たち、悪条件のピッチ、タックルもできたし、相手を蹴って倒しても立ち上がらせてもよかった。審判とも話せたし、マスコミとも話せたし、監督とも話せた。監督のところに行って、うまくいっていないことについて話し合うこともできた。 そういう雰囲気が薄れてしまったと思う。

「先日、『オーバーラップ』という番組を少し見ていたんですが、ゲイリー・ネヴィルがFAカップについて言及していました。なぜFAカップはあの熱気を失ってしまったのでしょうか？ 私たちが子供の頃、すべての子供の夢はFAカップ決勝に出場することだったからです。リーグ優勝の話などしませんでした。FAカップ決勝で優勝することについて話していたのです。そしてゲイリー・ネヴィルは、FAカップ決勝に進出するだけで、クラブには170万ポンドかそこらが入ると言っていました。 プレミアリーグで順位を1つ上げるだけで310万ポンドだ。だから彼らは土曜日の試合に備えて選手を休ませているんだ。プレミアリーグで順位を1つ上げる方が、優勝するよりも多くの金になるからな。いや、ちょっと待てよ。一体どういうことだ？」

クラフは1991年の決勝でトッテナムに敗れ、FAカップを手にすることができなかったことで有名だ。モウリーニョはチェルシーでの最初の在任中にそのタイトルを獲得しており、現代の監督たちは、自分たちより前にいた伝説的な人物たちの功績を模倣しようとしている。