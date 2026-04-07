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ノッティンガム・フォレストのスター選手エリオット・アンダーソンが移籍先を明言したことで、マンチェスター・シティがマンチェスター・ユナイテッドを抑え、6500万ポンドでの獲得に動き出す見通しだ
シティが同MFの獲得競争をリードしている
英紙『ザ・ミラー』によると、マンチェスター・シティの首脳陣はアンダーソンを主要な獲得ターゲットの一人に位置づけ、6500万ポンドでの獲得にますます自信を深めている。 ペップ・グアルディオラ監督率いるチームは、23歳の同選手を中盤の要として最優先で獲得すべき選手と位置付けている。地元のライバルであるマンチェスター・ユナイテッド、チェルシー、トッテナムも関心を示しているが、マンチェスター・シティが獲得競争を制する態勢にある。同選手はエティハド・スタジアムを第一希望としていることを明らかにしており、所属するノッティンガム・フォレストが降格を回避できるかどうかに関わらず、同クラブを離れるものと見られている。
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ニューカッスルからフォレストへの目覚ましい躍進
2022年にブリストル・ローヴァーズへ初めてレンタル移籍して以来、この選手のトップへの道のりは目覚ましいものだった。 セント・ジェームズ・パークのアカデミーを経て、2024年7月に3500万ポンドの移籍金でフォレストに正式加入した。彼はすぐにチームの不可欠な存在として定着し、今シーズンは全大会通算で41試合に出場した。ヨーロッパリーグでの10試合を含む2ゴール3アシストを記録し、そのタフさと戦術的知性により、国内リーグと欧州の舞台の両方で際立った活躍を見せている。
ユナイテッドの中盤再建計画に打撃
マンチェスター・ユナイテッドは当初、この才能あるMFを、暫定監督のマイケル・キャリック率いる補強戦略の理想的なターゲットと見なしていた。キャリック監督は、正式な監督に就任するとの見方が強まっている。ブラジル代表のベテラン、カゼミーロがシーズン終了後にオールド・トラッフォードを去ることになるため、レッドデビルズは戦力を補強するための新たな戦力を切実に求めている。 クラブ上層部は強い関心を示し、近年の長引く移籍騒動を避けたいという明確な意向を持っていたにもかかわらず、今や隣町ライバルに先を越されそうになっている。同選手がエティハドを望んでいることは、キャリントンを拠点とするスカウト陣にとって大きな打撃となっている。
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この国際的スターの今後の活躍は？
シティは、アンダーソンがワールドカップに向けて出発する前に、移籍をまとめたいと考えている。23歳の同選手は、昨年6月のアンドラ戦でのデビュー以来、代表戦での欠場はわずか1試合にとどまっており、今大会のトーマス・トゥヘル監督率いる代表メンバー入りが確実視されている。イングランド代表として出場した7試合のうち6試合で先発出場しているが、直近のウルグアイ戦は欠場した。これは、トゥヘル監督が2つの国際親善試合で全く異なるメンバーを起用したためである。