ノッティンガム・フォレストのスター選手エリオット・アンダーソンが移籍先を明言したことで、マンチェスター・シティがマンチェスター・ユナイテッドを抑え、6500万ポンドでの獲得に動き出す見通しだ

マンチェスター・ユナイテッドは当初、この才能あるMFを、暫定監督のマイケル・キャリック率いる補強戦略の理想的なターゲットと見なしていた。キャリック監督は、正式な監督に就任するとの見方が強まっている。ブラジル代表のベテラン、カゼミーロがシーズン終了後にオールド・トラッフォードを去ることになるため、レッドデビルズは戦力を補強するための新たな戦力を切実に求めている。 クラブ上層部は強い関心を示し、近年の長引く移籍騒動を避けたいという明確な意向を持っていたにもかかわらず、今や隣町ライバルに先を越されそうになっている。同選手がエティハドを望んでいることは、キャリントンを拠点とするスカウト陣にとって大きな打撃となっている。