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ノッティンガム・フォレストのスター選手がイングランドの記者会見に登場、エリオット・アンダーソンがマンチェスター・シティとマンチェスター・ユナイテッドの移籍説に言及
アンダーソンはワールドカップ出場の夢に注力している
イングランド対日本の親善試合を控えてメディアの取材に応じたアンダーソンは、自身の将来をめぐる騒動に全く動じていないと強調した。マンチェスターの2大クラブによる獲得競争の渦中にいるにもかかわらず、このミッドフィールダーの優先順位は、代表での活躍と所属クラブの残留争いにしっかりと置かれている。「この夏にはワールドカップがある。僕の目はそこに向けられている」とアンダーソンは記者団に語った。 「イングランド代表としてプレーし、そのエンブレムを胸に刻んでいる。今はそれしか考えていない。どの試合も同じだ。ピッチに立ってベストを尽くすだけだ。どんなユニフォームを着ていようとも、そのために戦う。それだけが私のやるべきことだ。」
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ユナイテッドが大規模な攻勢を仕掛ける
アンダーソン本人は冷静な姿勢を崩していないようだが、オールド・トラッフォードからの関心は沸点に達しつつあると報じられている。レッドデビルズは、先日退団を表明したベテランMFカゼミーロの後継者として、長期的にチームを支える選手を探している。マイケル・キャリック監督率いるチームは、フォレスト所属のこの選手を獲得するために、中盤の戦術全体を見直す用意があると言われている。 ユナイテッドは、アンダーソンをコビー・マイヌーとコンビを組むのに最適な現代的な中盤の司令塔と見なしており、『ザ・サン』紙によれば、獲得に向けて「全力を尽くす」構えだ。シティ・グラウンドでの契約は2029年まで残っているため、安価な移籍金では済まないだろうが、オールド・トラッフォードの首脳陣は、来季のチャンピオンズリーグで戦えるチーム作りに必要なプレミアリーグでの実績を彼が備えていると確信しているという。
市、1億9000万ポンドを投じた中盤の再建を計画
ペップ・グアルディオラ監督が、高齢化が進む数名の看板選手がいなくなった後のチーム体制を構築しようとしている中、マンチェスター・シティもこの争奪戦に本格的に参戦している。報道によると、シティは総額1億9000万ポンドに上る大規模なチーム刷新を検討しており、アンダーソンに加え、ニューカッスルのサンドロ・トナリもエティハド・スタジアムに加入する可能性があるという。
ロドリとベルナルド・シルバの去就が不透明な中、シティのスポーツディレクターであるウーゴ・ヴィアナは、アンダーソンを最優先の獲得ターゲットに定めている。23歳のアンダーソンは、タックル成功数、クロス数、ファウル誘発数において圧倒的な数字を残しており、夏の移籍市場を控えた現在、イングランド人選手の中で最も注目を集める才能の一人となっている。
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代表戦を通じてトップ選手から学ぶ
今のところ、アンダーソンはトーマス・トゥヘル監督率いるイングランド代表チームで、トップクラスの選手たちから学ぶことに時間を費やしている。彼はアーセナルのデクラン・ライスと特に強い絆を築いており、多くの人がこのコンビが今後のワールドカップで「スリー・ライオンズ」を牽引することを期待している。アンダーソンは、代表サッカーの要求に適応する上で、元ウェストハム所属のライスに助けられたと語っている。
「本当に素晴らしいよ。ここに来てから、彼が僕をリラックスさせてくれたし、実戦を通じて学ぶのを助けてくれた。ピッチ上での関係も本当に良好だ」とアンダーソンは説明した。 「ピッチの上でも外でも、彼のプレーぶりを見て、私は彼から学ぼうとしているんだ」今度の代表戦を控え、かつてないほどスポットライトが当たる中、アンダーソンは、クラブでの将来が最終的にイースト・ミッドランズにあるにせよ、北西部にあるにせよ、ピッチ上で次のステップへ進む準備ができているようだ。