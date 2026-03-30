ノッティンガム・フォレストのスター選手がイングランドの記者会見に登場、エリオット・アンダーソンがマンチェスター・シティとマンチェスター・ユナイテッドの移籍説に言及

今のところ、アンダーソンはトーマス・トゥヘル監督率いるイングランド代表チームで、トップクラスの選手たちから学ぶことに時間を費やしている。彼はアーセナルのデクラン・ライスと特に強い絆を築いており、多くの人がこのコンビが今後のワールドカップで「スリー・ライオンズ」を牽引することを期待している。アンダーソンは、代表サッカーの要求に適応する上で、元ウェストハム所属のライスに助けられたと語っている。

「本当に素晴らしいよ。ここに来てから、彼が僕をリラックスさせてくれたし、実戦を通じて学ぶのを助けてくれた。ピッチ上での関係も本当に良好だ」とアンダーソンは説明した。 「ピッチの上でも外でも、彼のプレーぶりを見て、私は彼から学ぼうとしているんだ」今度の代表戦を控え、かつてないほどスポットライトが当たる中、アンダーソンは、クラブでの将来が最終的にイースト・ミッドランズにあるにせよ、北西部にあるにせよ、ピッチ上で次のステップへ進む準備ができているようだ。