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ノッティンガム・フォレストのオーナーがバスケットボールの試合でギリシャ首相の甥と乱闘になり、ユニフォームを引き裂かれた。
ピース・アンド・フレンドシップ・スタジアムで騒動が発生
ノッティンガム・フォレストとオリンピアコスのオーナーは、ピレウスでの重要なバスケットボール試合を観戦中、VIP席で緊張が高まった。
目撃者によると、マリナキス氏と、ギリシャ政府元高官でキリアコス・ミツォタキス首相の甥であるグリゴリス・ディミトリアディス氏との間で敵対的な空気が漂ったという。
『テレグラフ』紙によると、口論はすぐに乱闘へと発展し、観客に衝撃を与えた。
事態が制御不能になるのを防ぐため、警備員が介入して2人を引き離した。
- AFP
乱闘の末、マリナキスの服は破れた
乱闘の最中、マリナキス氏のシャツは両グループが衝突した際に破れたと報じられている。プレミアリーグのクラブオーナーが公の場で乱闘に巻き込まれたことは、ギリシャのスポーツ界と政界に衝撃を与えた。ギリシャでは、マリナキス氏がオリンピアコスの会長として依然として大きな影響力を持っている。
会場の写真や目撃情報によると、試合が続く最中にスタンドでは大きな混乱が起きていた。また、衝突現場が他の高官や代表団のすぐ近くだったことも、物議を醸している。
当事者間の対立の経緯
この事件は、マリナキス氏とギリシャ首相側近グループとの間に長年続く政治的・個人的対立が背景にある。今回の新たな火種は、法的な争いやメディアでの攻防から、スポーツイベント中の露骨な身体的衝突へ発展したことを示唆する。
両者とも有名人ながら乱闘は公然と行われ、ピース・アンド・フレンドシップ・スタジアムの観客は場内の品位が失われる場面を目撃した。現時点で、どちらの側も具体的な発端を公式に説明していない。
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ノッティンガム・フォレストとオリンピアコスへの影響
この事件はピッチ外で起きたが、フォレスト経営陣の行動に再び注目が集まっている。マリナキス氏は2017年の買収以来、シティ・グラウンドでクラブのプレミアリーグ復帰とトップリーグでの定着を推進してきた。
スタジアムでの騒動はギリシャ当局が調査する見通しで、同スタジアムは伝統的にオリンピアコスのバスケットボールチームのホームアリーナだ。