ノッティンガム・フォレストのオーナーがバスケットボールの試合でギリシャ首相の甥と乱闘になり、ユニフォームを引き裂かれた。

ノッティンガム・フォレストとオリンピアコスのオーナーは、ピレウスでの重要なバスケットボール試合を観戦中、VIP席で緊張が高まった。

目撃者によると、マリナキス氏と、ギリシャ政府元高官でキリアコス・ミツォタキス首相の甥であるグリゴリス・ディミトリアディス氏との間で敵対的な空気が漂ったという。

『テレグラフ』紙によると、口論はすぐに乱闘へと発展し、観客に衝撃を与えた。

事態が制御不能になるのを防ぐため、警備員が介入して2人を引き離した。



