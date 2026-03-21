ノッティンガム・フォレストのオーナーがクラブに対して法的措置をちらつかせているにもかかわらず、トッテナムはエヴァンゲロス・マリナキス氏を「歓迎」する方針だ

この一連の騒動は昨夏、ギブス＝ホワイトがシティ・グラウンドで新たな3年契約を結んだことで決着し、マリナキス氏は「結局のところ、我々は常に勝つ」と自慢げに語った。あの険悪な交渉の最中、トッテナムの会長として指揮を執っていたのはダニエル・レヴィ氏だったが、それ以降、スパーズの日常的な運営はルイス家とCEOのヴィナイ・ヴェンカテシャム氏に移っており、同氏は日曜日の試合に姿を見せるものと見られている。

マリナキスが招待に応じるかどうかは依然として不明だ。彼は旅行の決定をぎりぎりまで先延ばしにすることで知られているからだ。一方、スパーズのファンにとって、ギブス＝ホワイトがフォレストのユニフォームを着ている姿を見るのは辛いものになるかもしれない。なぜなら、それは彼らが第一候補の獲得に失敗し、さらにエベレチ・エゼをアーセナルに奪われたという補強戦略の失敗を思い出させることになるからだ。