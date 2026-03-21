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ノッティンガム・フォレストのオーナーがクラブに対して法的措置をちらつかせているにもかかわらず、トッテナムはエヴァンゲロス・マリナキス氏を「歓迎」する方針だ
重要な会談を控え、緊張が和らぐ
スパーズは、マリナキス氏をトッテナム・ホットスパー・スタジアムに招き入れることで、フォレストとの決裂した関係を乗り越える意向を示した。 このギリシャの実業家は以前、スターMFギブス＝ホワイトの移籍交渉が決裂した際、スパーズに対して法的措置をちらつかせたことがあり、フォレストの首脳陣は機密保持義務違反の疑いについて激怒していた。フォレスト側が6000万ポンドの契約解除条項をめぐる争いについてプレミアリーグへの正式な苦情申し立てを検討していたとの報道など、これまでの敵対関係にもかかわらず、スパーズの関係者はこの亀裂を軽視している。『テレグラフ』紙によると、両チームが重要なトップリーグの対戦に備える中、フォレストのオーナーは「歓迎」されることになるという。
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ギブス・ホワイト事件の余波と役員人事の異動
この一連の騒動は昨夏、ギブス＝ホワイトがシティ・グラウンドで新たな3年契約を結んだことで決着し、マリナキス氏は「結局のところ、我々は常に勝つ」と自慢げに語った。あの険悪な交渉の最中、トッテナムの会長として指揮を執っていたのはダニエル・レヴィ氏だったが、それ以降、スパーズの日常的な運営はルイス家とCEOのヴィナイ・ヴェンカテシャム氏に移っており、同氏は日曜日の試合に姿を見せるものと見られている。
マリナキスが招待に応じるかどうかは依然として不明だ。彼は旅行の決定をぎりぎりまで先延ばしにすることで知られているからだ。一方、スパーズのファンにとって、ギブス＝ホワイトがフォレストのユニフォームを着ている姿を見るのは辛いものになるかもしれない。なぜなら、それは彼らが第一候補の獲得に失敗し、さらにエベレチ・エゼをアーセナルに奪われたという補強戦略の失敗を思い出させることになるからだ。
マディソンの復帰が近づく中、テューダーがサイモンズを称賛
移籍市場ではクラブ首脳陣をめぐる騒動が注目を集めていたが、イゴール・トゥドール監督は、ギブス＝ホワイトとエゼの獲得に失敗した後、クラブの最優先ターゲットとなったオランダ代表のシャビ・シモンズの復活に焦点を当ててきた。元PSGのこの選手は最近、アトレティコ・マドリード戦で2得点を挙げたが、リリーホワイトズは2試合合計で5-7で敗れた。
「彼はやる気に満ちていた。素晴らしいプレーを見せ、正しいメンタリティを持っていた」とトゥドル監督は語った。「彼がそういう状態の時は、その資質が発揮される。私にとっては嬉しい驚きだった。残りの試合で、我々はこれが必要だ」
また、スパーズの指揮官は、前十字靭帯（ACL）の負傷から回復中のジェームズ・マディソンについて、前向きな近況を伝えた。「ああ。マディソンもすでにボールを使ったプレーやスプリントなど、興味深い動きを見せている。彼を見たが、前向きな様子だ」
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次は何が待っているのでしょうか？
国際試合の合間を経て、トッテナムはサンダーランド戦でプレミアリーグに復帰する。トゥドール監督率いるチームは現在、30試合で勝ち点30を獲得し、順位表で16位につけており、降格圏からわずか1ポイント差となっている。
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