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ノッティンガム・フォレストのオリヴァー・グラスナー監督、アーセナル戦を前にモーガン・ギブス＝ホワイトの負傷に関する重要な最新情報を明かす
フォレスト、ギブス＝ホワイトに負傷の懸念
グラスナーは、アーセナルがシティ・グラウンドを訪れるのを前に、ギブス＝ホワイトのコンディションを慎重に見極めている。ギブス＝ホワイトは先週日曜日、クリスタル・パレスに1-3で敗れた試合で問題を抱え、それ以来、全体練習に参加できていない。金曜日に報道陣に対応したグラスナーは「モーガン・ギブス＝ホワイトの出場は微妙だ。今週はずっと我々と一緒に練習できなかったが、明日の練習には参加できそうだ。今日はリハビリ担当コーチらと個別練習を行った」と語った。
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ギブス＝ホワイト、直前にコンディションを確認へ
ノッティンガム・フォレストには厳しい日程が控えており、ギブス＝ホワイトを欠くことになれば大きな痛手となる。グラスナーは、メンバー選考の最終決定を下す時期について、さらに詳しく説明した。
「彼はパレスで軽い筋肉の負傷を負った。今日の状態と、明日の練習をどうこなすかを見極めなければならない。その上で最終決定を下す」とグラスナーは語った。さらに「それほど深刻ではなさそうなので、出場できる可能性はある」と付け加えた。
チーム内のほかの負傷に関する問題
代表活動期間後に必要となる身体面の適応について、グラスナー監督はこう語った。「長いシーズンでは、こうしたことは起こる。特に選手たちがチームを離れ、2週間を超えて代表チームでプレーする場合はそうだ。誰かを責めているわけではない。ただ、監督によってトレーニングのやり方は異なり、負荷も変わるため、身体がそれに慣れる必要がある」
一方、数週間離脱していたニコラ・ミレンコヴィッチは金曜日に練習に参加した。しかし、グラスナー監督は「サヴォナは引き続き試合を欠場する。イゴールも同様だ」と明かした。
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フォレストは今後どうなる？
ノッティンガム・フォレストは土曜日に重要な練習を行い、ギブス＝ホワイトとミレンコビッチはそこで試合に出場できる状態であることを示さなければならない。この最終評価を経て、グラスナー監督はアーセナル戦のメンバーを決定する。復帰する選手たちの力を借り、王者との一戦でプレミアリーグにおける重要な結果を手にすることを期待している。
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