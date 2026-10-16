あなたは24歳以上ですか？

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

賭け事に関するコンテンツを閲覧するには、年齢要件を満たしていません。トップページへリダイレクトされます。

alt
ライブ
Crystal Palace FC v Nottingham Forest FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Moataz Elgammal
翻訳者：

ノッティンガム・フォレストのオリヴァー・グラスナー監督、アーセナル戦を前にモーガン・ギブス＝ホワイトの負傷に関する重要な最新情報を明かす

オリヴァー・グラスナー
モーガン・ギブス＝ホワイト
ノッティンガム・フォレスト
ノッティンガム・フォレスト 対 アーセナル
アーセナル
プレミアリーグ

ノッティンガム・フォレストのオリバー・グラスナー監督は、前回王者アーセナルとの注目のプレミアリーグ戦を前に、モーガン・ギブス＝ホワイトの出場可否を直前のコンディションチェックで判断すると明かした。ギブス＝ホワイトは先日、敵地でクリスタル・パレスに敗れた試合で軽度の筋肉の不調を抱えた。フォレストは週末の一戦までに回復できるか、気をもみながら見守っている。

  • フォレスト、ギブス＝ホワイトに負傷の懸念

    グラスナーは、アーセナルがシティ・グラウンドを訪れるのを前に、ギブス＝ホワイトのコンディションを慎重に見極めている。ギブス＝ホワイトは先週日曜日、クリスタル・パレスに1-3で敗れた試合で問題を抱え、それ以来、全体練習に参加できていない。金曜日に報道陣に対応したグラスナーは「モーガン・ギブス＝ホワイトの出場は微妙だ。今週はずっと我々と一緒に練習できなかったが、明日の練習には参加できそうだ。今日はリハビリ担当コーチらと個別練習を行った」と語った。

  • Crystal Palace FC v Nottingham Forest FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    ギブス＝ホワイト、直前にコンディションを確認へ

    ノッティンガム・フォレストには厳しい日程が控えており、ギブス＝ホワイトを欠くことになれば大きな痛手となる。グラスナーは、メンバー選考の最終決定を下す時期について、さらに詳しく説明した。

    「彼はパレスで軽い筋肉の負傷を負った。今日の状態と、明日の練習をどうこなすかを見極めなければならない。その上で最終決定を下す」とグラスナーは語った。さらに「それほど深刻ではなさそうなので、出場できる可能性はある」と付け加えた。

  • チーム内のほかの負傷に関する問題

    代表活動期間後に必要となる身体面の適応について、グラスナー監督はこう語った。「長いシーズンでは、こうしたことは起こる。特に選手たちがチームを離れ、2週間を超えて代表チームでプレーする場合はそうだ。誰かを責めているわけではない。ただ、監督によってトレーニングのやり方は異なり、負荷も変わるため、身体がそれに慣れる必要がある」

    一方、数週間離脱していたニコラ・ミレンコヴィッチは金曜日に練習に参加した。しかし、グラスナー監督は「サヴォナは引き続き試合を欠場する。イゴールも同様だ」と明かした。

    • この物語を楽しんでいただけましたか？

    GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。

    GOALをGoogleでフォロー
  • Nottingham Forest FC Training Session And Press Conference - UEFA Europa League 2025/26 Semi-Final First LegGetty Images Sport

    フォレストは今後どうなる？

    ノッティンガム・フォレストは土曜日に重要な練習を行い、ギブス＝ホワイトとミレンコビッチはそこで試合に出場できる状態であることを示さなければならない。この最終評価を経て、グラスナー監督はアーセナル戦のメンバーを決定する。復帰する選手たちの力を借り、王者との一戦でプレミアリーグにおける重要な結果を手にすることを期待している。

次の試合
NFO

NFO

プレミアリーグ

2026年10月18日

ARS

ARS