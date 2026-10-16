ノッティンガム・フォレストのオリヴァー・グラスナー監督、アーセナル戦を前にモーガン・ギブス＝ホワイトの負傷に関する重要な最新情報を明かす

ノッティンガム・フォレストには厳しい日程が控えており、ギブス＝ホワイトを欠くことになれば大きな痛手となる。グラスナーは、メンバー選考の最終決定を下す時期について、さらに詳しく説明した。

「彼はパレスで軽い筋肉の負傷を負った。今日の状態と、明日の練習をどうこなすかを見極めなければならない。その上で最終決定を下す」とグラスナーは語った。さらに「それほど深刻ではなさそうなので、出場できる可能性はある」と付け加えた。