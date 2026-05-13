シルバは以前、オリンピアコスでポルトガル人監督ヴィトール・ペレイラの後任となった。フォレストでも同じ展開が繰り返される可能性がある。ペレイラ現監督は2月にダイチの後任として就任し、プレミアリーグ残留とヨーロッパリーグ準決勝進出を果たした。

こうした成果があるにもかかわらず、TEAMtalkはマリナキス氏が今夏も監督交代を検討していると報じている。フォレストは今季すでに4人の監督を交代しており、プレミアリーグの座を確かなものにする最善策を探している。