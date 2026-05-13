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ノッティンガム・フォレストでまた監督交代か？ 1シーズンで4人目の監督交代という史上最多記録を更新した同クラブが、プレミアリーグのライバルチームに「強い関心を維持している」という。
マリナキス、シルバとの再会を検討
TEAMtalkによると、シルバがシティ・グラウンドへの移籍に前向きなら、フォレストは今夏、電撃的に監督交代する可能性がある。マリナキス氏はオリンピアコス時代からシルバの最大の支援者であり、2016年のスーパーリーグ制覇以来、両者の関係は今も堅いままです。 そのシーズンには開幕からリーグ17連勝の欧州記録を達成し、シルバは当時最も有望な若手監督としての評価を確固たるものにした。
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シティ・グラウンドで歴史は繰り返されるのか？
シルバは以前、オリンピアコスでポルトガル人監督ヴィトール・ペレイラの後任となった。フォレストでも同じ展開が繰り返される可能性がある。ペレイラ現監督は2月にダイチの後任として就任し、プレミアリーグ残留とヨーロッパリーグ準決勝進出を果たした。
こうした成果があるにもかかわらず、TEAMtalkはマリナキス氏が今夏も監督交代を検討していると報じている。フォレストは今季すでに4人の監督を交代しており、プレミアリーグの座を確かなものにする最善策を探している。
シルバの需要が増えている
フォレストのオーナーは、シルバ氏がクラブに安定感と戦術、プレミアリーグでの実績をもたらすと確信している。シルバ氏がイースト・ミッドランズでのプロジェクトを受け入れる意向を示せば、マリナキス氏は即座に交渉に動く構えだ。
ただし、シルバを狙うのはフォレストだけではない。チェルシーもリアム・ローゼニオールとの契約を解除し、後任候補としてシルバを評価し続けている。候補は多いが、攻撃的なサッカーと育成手腕を評価するスタンフォード・ブリッジの幹部には依然として人気が高い。
- AFP
欧州のビッグクラブが争奪戦に参戦
ベンフィカもジョゼ・モウリーニョ監督の退任に備え、シルバを注視している。モウリーニョ監督のレアル・マドリード復帰が噂される中、クラブは新監督を探しており、国内支配を取り戻せる人物としてシルバが内部で真剣に検討されている。欧州各地から関心が高まる中、フルハムは依然としてシルバの残留を強く望み、クレイヴン・コテージでの彼の功績を高く評価している。