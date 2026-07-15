『The Athletic』によると、フォレストはシュラーガーをフリー移籍で獲得し、中盤を強化する。28歳の彼はRBライプツィヒとの契約が今夏満了。欧州の複数クラブから関心を集めたが、シティ・グラウンドでプレミアリーグを続ける道を選んだ。

シュラーガーは2年契約を結ぶ見込みで、さらに12か月の延長オプションが付く。今週ノッティンガムでメディカルチェックを受け、その後ポルトガルでのプレシーズン合宿に合流する予定だ。トップリーグでの地位を確固たるものにしようとするクラブにとって、彼の加入は重要な補強となる。







