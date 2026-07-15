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ノッティンガム・フォレストがRBライプツィヒのMFをフリー移籍で獲得へ。オリバー・グラスナー監督が元スター選手と再会。
中盤の大きな戦力補強
『The Athletic』によると、フォレストはシュラーガーをフリー移籍で獲得し、中盤を強化する。28歳の彼はRBライプツィヒとの契約が今夏満了。欧州の複数クラブから関心を集めたが、シティ・グラウンドでプレミアリーグを続ける道を選んだ。
シュラーガーは2年契約を結ぶ見込みで、さらに12か月の延長オプションが付く。今週ノッティンガムでメディカルチェックを受け、その後ポルトガルでのプレシーズン合宿に合流する予定だ。トップリーグでの地位を確固たるものにしようとするクラブにとって、彼の加入は重要な補強となる。
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オリバー・グラスナーと再会
この移籍でシュラーガーは、新監督オリバー・グラスナーと再会する。グラスナーはクリスタル・パレスを退団後、ヴィトール・ペレイラの後任として3年契約を結んだばかり。彼は2019年にレッドブル・ザルツブルクからシュラーガーをブンデスリーガに招いた人物でもある。
フォレストが忙しい移籍市場を乗り切るため、グラスナー監督は今夏の補強戦略でも主導的な役割を果たすと見られている。エリオット・アンダーソンが1億1600万ポンドでマンチェスター・シティへ移籍しただけに、シュラーガーのような実績を持つ選手の加入は中盤に安定感と経験をもたらすはずだ。
ブンデスリーガで磨いた経験とリーダーシップ
シュラーガーはRBライプツィヒで副キャプテンを務めた実績を引っさげイングランドへ。2022年にヴォルフスブルクから移籍後、同クラブで108試合に出場。契約延長を打診されたが、プレミアリーグでの新挑戦を選んだ。
オーストリア代表でも55試合出場し、直近のW杯では4試合すべてに先発。チームは32強でスペインに0－3で敗れた。この国際経験は、順位上昇を狙うフォレストにとって大きな補強となる。
- AFP
フォレストのチーム再編
このオーストリア人MFの加入で、イブラヒム・サンガレ、ニコラス・ドミンゲス、ライアン・イェーツ、モーガン・ギブス＝ホワイト、ジェームズ・マカティーが並ぶ中盤陣はさらに厚みを増す。フォレストは以前、アンダーソンの後継としてトッテナム・ホットスパーのルーカス・ベルグヴァルに関心を持っていたが、移籍金なしでシュラーガーを獲得できるチャンスは魅力的すぎた。
ドイツ1部で150試合出場経験があり、フィジカル面でも対応できる。彼の加入後もフォレストは移籍市場で動き続けると見られ、右サイドバックとセンターバックの補強を続けてグラスナー監督にバランスの取れたチームを提供する方針だ。
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