オリバー・グラスナー新監督がクラブ公式チャンネルに寄せた最初のコメントは次のとおりです。 「ノッティンガム・フォレストの監督に就任でき、光栄です。オーナーや経営陣との初対面の会話で、クラブのビジョンと、私やスタッフへの絶対的な信頼を感じました。 その信頼と共通の決意、そして選手陣の可能性に私は胸を躍らせています。ノッティンガム・フォレストは、2度の欧州制覇と熱狂的なサポーターを持つ名門です。私たちの目標は、クラブを次のレベルへ引き上げ、サポーターが誇れるチームを築くことです。 当面の優先事項は、選手やスタッフと面会し、プレシーズンを開始するにあたり、すぐに仕事に取り掛かることです。将来に胸を躍らせており、この偉大なクラブを誇りを持って代表し、ピッチ上で成功を収めるために、たゆまず尽力していきます。早くスタートを切りたいと待ち遠しく思っています」。