オリバー・グラスナーがノッティンガム・フォレストの新監督に就任した。ミランから「見限られた」失望を振り切り、師ラルフ・ラングニックのミランでのプランが消えた後、 オーストリア人監督は、クリスタル・パレスでカンファレンスリーグ制覇を達成して退任した後、プレミアリーグでの新天地へ挑む。グラスナーは2029年6月30日までの契約を締結し、総額約1500万ユーロの年俸が見込まれる。
翻訳者：
ノッティンガム・フォレストが正式にオリバー・グラスナー新監督の就任を発表。彼はミランでアッレグリの後任候補にも挙がっていた。
プレスリリース
ヴィトール・ペレイラ監督を解任したノッティンガム・フォレストは、オリバー・グラスナー新監督の就任を発表した。 選手育成と攻撃サッカーで成果を挙げ、ヨーロッパでも評価される指導者だ。リーダーシップと戦術眼でクラブを次の段階へ導く。 彼はUEFAヨーロッパリーグとUEFAカンファレンスリーグを制した史上3人目の監督としてフォレストに加入します。 さらにイングランドでも国内タイトルを獲得し、勝利するチームを築いてきた実績を証明しています。VfLヴォルフスブルクをチャンピオンズリーグ出場へ導いた後、アイントラハト・フランクフルトを率いて2021/22シーズンのヨーロッパリーグを制し、同クラブに40年ぶりとなる欧州タイトルをもたらしました。 ドイツでは、激しいプレースタイルと組織力で高い評価を受けた。イングランドでも2024/25シーズンにFAカップとFAコミュニティ・シールドを制し、翌シーズンにはUEFAカンファレンスリーグも優勝した。
最初の言葉
オリバー・グラスナー新監督がクラブ公式チャンネルに寄せた最初のコメントは次のとおりです。 「ノッティンガム・フォレストの監督に就任でき、光栄です。オーナーや経営陣との初対面の会話で、クラブのビジョンと、私やスタッフへの絶対的な信頼を感じました。 その信頼と共通の決意、そして選手陣の可能性に私は胸を躍らせています。ノッティンガム・フォレストは、2度の欧州制覇と熱狂的なサポーターを持つ名門です。私たちの目標は、クラブを次のレベルへ引き上げ、サポーターが誇れるチームを築くことです。 当面の優先事項は、選手やスタッフと面会し、プレシーズンを開始するにあたり、すぐに仕事に取り掛かることです。将来に胸を躍らせており、この偉大なクラブを誇りを持って代表し、ピッチ上で成功を収めるために、たゆまず尽力していきます。早くスタートを切りたいと待ち遠しく思っています」。
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