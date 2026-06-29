トレント川のほとりにあるこの象徴的なスタジアムは1898年9月に開場しました。130周年を目前に控え、ファンはこれからも入場ゲートをくぐり続けるでしょうが、その状況はあとどれほど続くのでしょうか？

ここ数年、さらなる改修が検討されてきた。ブライアン・クラフの右腕だったピーター・テイラーの名を冠するメインスタンドは、本格的な改修を必要としている。しかし、建設計画の前進は限定的だ。

理由は複数あるが、フォレストが煩雑な手続きに手間取っている間に、リヴァプール、マンチェスター・シティ、アストン・ヴィラ、フルハム、リーズなどのプレミアリーグクラブが許可を取得し、工事を進めている事実を見過ごすわけにはいかない。

トレントサイドの壮大な計画は魅力的だが、実現するかどうかは依然として不透明だ。最新報道では、トッテナム・ホットスパー・スタジアムを手がけたメイス社の参入で実現へ一歩前進した。それでも障害が残れば、移転という苦渋の決断を迫られる可能性もある。

移転はスポーツ面でも感情面でも容易ではないが、クラブはライバルに遅れず資金を増やす方策を模索しなければならない。オーナーのエヴァンゲロス・マリナキス氏は、この歴史あるクラブの停滞を許さないだろう。