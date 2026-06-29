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ノッティンガム・フォレストが本拠地シティ・グラウンドを離れる可能性に、欧州制覇経験者のピーター・シルトンは「苦渋」と「必要性」の狭間で揺れる。一方、チームはプレミアリーグのライバルに食らいつく。
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ノッティンガム・フォレストは1898年以来、シティ・グラウンドを本拠地としている
トレント川のほとりにあるこの象徴的なスタジアムは1898年9月に開場しました。130周年を目前に控え、ファンはこれからも入場ゲートをくぐり続けるでしょうが、その状況はあとどれほど続くのでしょうか？
ここ数年、さらなる改修が検討されてきた。ブライアン・クラフの右腕だったピーター・テイラーの名を冠するメインスタンドは、本格的な改修を必要としている。しかし、建設計画の前進は限定的だ。
理由は複数あるが、フォレストが煩雑な手続きに手間取っている間に、リヴァプール、マンチェスター・シティ、アストン・ヴィラ、フルハム、リーズなどのプレミアリーグクラブが許可を取得し、工事を進めている事実を見過ごすわけにはいかない。
トレントサイドの壮大な計画は魅力的だが、実現するかどうかは依然として不透明だ。最新報道では、トッテナム・ホットスパー・スタジアムを手がけたメイス社の参入で実現へ一歩前進した。それでも障害が残れば、移転という苦渋の決断を迫られる可能性もある。
移転はスポーツ面でも感情面でも容易ではないが、クラブはライバルに遅れず資金を増やす方策を模索しなければならない。オーナーのエヴァンゲロス・マリナキス氏は、この歴史あるクラブの停滞を許さないだろう。
欧州制覇とトロフィー獲得へ。リヴァプールのオーナー、マリナキス氏は野心的な計画を掲げる。
欧州を経験したフォレストがトップ7常連を狙うか問われたレッズの伝説的GKシルトンは、リンクス・ファイン・フレグランス社の「ザ・オフィシャル・メイクアップ」キャンペーンの一環でGOALにこう語った。「どのクラブも目指す目標だ。 ブレントフォードやボーンマスがプレミアリーグで健闘しているのを見るのは素晴らしい。この世界は今や『金、金、金』だからね。彼らは隠れた逸材を見つけ、時には売却して生き残っている。
フォレストの会長は野心的で、新スタジアム建設も検討しているらしい。私や昔の栄光を知る年配者はシティ・グラウンドを手放すのがつらい。そこには数えきれない思い出がある。だが新世代は快適さを求め、クラブにはより大きな収益が必要だ。
6万人を収容できるスタジアムなら、3万人のスタジアムより価値がある。毎週満員にできるだろう。議論の両面は理解できるし、フォレストの会長には野心が欠けることはない。彼はクラブをトップレベルに押し上げ、あらゆる面で向上させたいと強く思っている。」
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残留か移籍か：フォレストとシティ・グラウンドの未来は？
シルトンはシティ・グラウンド時代にファースト・ディビジョン優勝と欧州カップ2冠を達成した。彼は移転議論について、感情と理性が対立し続ける理由をこう語った。「適切なタイミングはいつでもある。フォレストはスタジアムを改修しようとしていたが、あるスタンドの技術的な問題で計画が滞った。
「何をするにも資金、十分なスペース、適切な場所が必要だ。マンチェスター・ユナイテッドやマンチェスター・シティ、アーセナルのような“お金持ちクラブ”と戦うには――アーセナルは昔からビッグクラブだが、ある意味その地位を取り戻しつつある――野心を持たねばならない。簡単ではないが、時には不可欠だ。」
アンダーソンは去るが、フォレストはギブス＝ホワイトを中心にチームを再構築する必要がある。
チーム目標を達成するには、フォレストは主力選手を保持し続けなければならない。エリオット・アンダーソンについてはマンチェスター・シティと英国最高額で合意したが、イングランド代表のモーガン・ギブス＝ホワイトも長期計画では依然として重要だ。
主要な柱を中心にチームを構築しつつ、現在および将来の移籍市場で賢明な投資を行う重要性について問われたシルトンは、次のように述べた。「最高の選手を失いたくないのは当然だが、ブレントフォードやボーンマスが生き残ってきたのは、手頃な金額で選手を獲得し、1～2年かけて育成した後、突然巨額の移籍金で売却してきたからだと思う。
フォレストが1選手に1億ポンド超のオファーを断れるとは思えない。昨季のリヴァプールとイサクを見れば分かる。良い選手でも成功するとは限らない。クラブは慎重に判断すべきだ。」
現在ワールドカップでイングランド代表として活躍するアンダーソンは来季シティ・グラウンドに戻ることはないが、彼の活躍はチームメイトの刺激となっている。フォレストの2026年世代が、かつてクラフやテイラーの下でシルトンが味わった栄光を取り戻す夢はまだ消えていない。
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フォレストとイングランド代表のレジェンド、シルトンは数々の象徴的な瞬間を演出した。
サッカー史上最も物議を醸した瞬間の当事者であるシルトンは、ついにその出来事に区切りをつけた。 リンクス・ファイン・フレグランスが後援したこの和解の儀式で、シルトンは1986年W杯の悪名高き瞬間を体現するマスコットと握手した。この「ザ・オフィシャル・メイクアップ」の瞬間は、長年の論争に区切りをつけた。
イベントはシルトンの故郷に近いチェルムズフォードFCで行われ、リンクスは2026年W杯のアルゼンチン人マスコットを招いた。結果：シルトン×リンクス 1、恨み 0。