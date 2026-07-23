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ノッティンガム・フォレストが新監督就任後初の補強を正式発表、オリバー・グラスナーが元教え子と再会
トレントサイドで懐かしい顔ぶれが再会
この移籍で、オーストリア代表シュラーガーは同胞グラスナー監督と再タッグを組む。2人はヴォルフスブルク時代、ELノックアウトステージ進出とブンデス4位（CL出場権獲得）を達成した。
入団会見では「ノッティンガム・フォレストに加入でき光栄です。ブライアン・クラフ監督が率いた欧州制覇の伝統を受け継ぐクラブです。新しい挑戦を求めて来ました。オリバーとも再会でき嬉しいです。 クラブも私も野心があります。再び欧州の舞台でプレーしたいですし、そのチャンスは十分あります。国際試合に出場できるのは最高の気分です。ここに来られてとても幸せで、誇りに思っています。クラブとサポーターのために全力を尽くします。」
- Getty Images Sport
ヨーロッパでの豊富な経験
シュラーガーは、ヨーロッパの主要大会で実績を積んだ経歴を持ち、ノッティンガムに加入した。ヴォルフスブルクやライプツィヒでプレーする前はレッドブル・ザルツブルクの中心選手として活躍し、2018年には同クラブをヨーロッパリーグ準決勝に導いた。 ドイツでは7シーズンでチャンピオンズリーグを含む約200試合に出場した。戦術的な汎用性とエネルギッシュなプレースタイルは、グラスナー監督のハイプレス戦術に最適で、2025-26シーズンにはライプツィヒの副キャプテンを務めた。
昨季はライプツィヒで30試合に出場し、W杯オーストリア代表でも全試合で先発。スペインに敗れ32強敗退ながら、1998年以来の出場だった。代表通算55試合を消化している。
戦術適性とリーダーシップ
フォレストのサッカー部門最高責任者ジョージ・シリアノスは、新戦力シュラーガーを最優先で獲得した理由を強調した。 シリアノス氏は「ザヴェルはチームに重要な資質をもたらすリーダーだ。長年にわたり欧州最高レベルでプレーし、即座にチームに影響を与える資質を持つ。
「彼はヴォルフスブルクでオリバー監督と成功を収めた経験があり、それがチームへの適応や求められる役割の理解を助けるでしょう。彼がプレーを始める日が待ち遠しく、彼と彼の家族をノッティンガムに迎えられることを嬉しく思います。」
- AFP
より明るい未来に向けて
RBライプツィヒとの契約が満了したミッドフィルダーがフリーエージェントで加入した。新監督グラスナー体制での初補強となるシュラーガーの加入は、今後の移籍市場の方向性を示す。クラブはヨーロッパリーグで準決勝に進出したが、国内リーグは16位に終わった昨季の巻き返しを図っている。
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