ノッティンガム・フォレストが新監督就任後初の補強を正式発表、オリバー・グラスナーが元教え子と再会

シュラーガーは、ヨーロッパの主要大会で実績を積んだ経歴を持ち、ノッティンガムに加入した。ヴォルフスブルクやライプツィヒでプレーする前はレッドブル・ザルツブルクの中心選手として活躍し、2018年には同クラブをヨーロッパリーグ準決勝に導いた。 ドイツでは7シーズンでチャンピオンズリーグを含む約200試合に出場した。戦術的な汎用性とエネルギッシュなプレースタイルは、グラスナー監督のハイプレス戦術に最適で、2025-26シーズンにはライプツィヒの副キャプテンを務めた。

昨季はライプツィヒで30試合に出場し、W杯オーストリア代表でも全試合で先発。スペインに敗れ32強敗退ながら、1998年以来の出場だった。代表通算55試合を消化している。