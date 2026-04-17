クラブはキックオフ直前にアンダーソンの欠場を発表し、サッカー界から多くの支援の声が寄せられた。ヘレンは、息子がニューカッスルのアカデミー時代からプレミアリーグで頭角を現すまで、常にそばで支えていた。

クラブは公式声明で「最愛の母ヘレンの逝去により、エリオット・アンダーソンは今夜の試合を欠場します。クラブ全員から心よりお悔やみ申し上げます」と発表した。