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Elliot Anderson Morgan Gibbs-White Nottingham Forest 2025-26Getty/GOAL
Adhe Makayasa

翻訳者：

ノッティンガム・フォレストがヨーロッパリーグ準決勝に進出した試合で、モーガン・ギブス＝ホワイトは母親を亡くしたエリオット・アンダーソンに敬意を示し、感動的なゴールセレブレーションを行った。

ノッティンガム・フォレスト
モーガン・ギブス＝ホワイト
エリオット・アンダーソン
ノッティンガム・フォレスト 対 ポルト
ポルト
ヨーロッパリーグ
プレミアリーグ

モーガン・ギブス＝ホワイトは、ポルトを破り歴史的勝利を収めたヨーロッパリーグの試合中、チームメイトのエリオット・アンダーソンへ追悼の意を表した。母ヘレンさんの逝去でチームを離脱したアンダーソンへ、ゴールを決めた際に心からのメッセージを掲げた。

  • シティ・グラウンドでの感動的な夜

    フォレストはポルトを1-0で下し、2試合合計2-1でヨーロッパリーグ準決勝に進出した。しかし、母を亡くしたアンダーソンが欠場。ギブス＝ホワイトの決勝点後、チームは背番号8のユニフォームを掲げ、「家族第一。一緒にいる」とメッセージを送った。

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  • Nottingham Forest v Aston Villa - Premier LeagueGetty Images Sport

    当クラブは、心よりお悔やみ申し上げます。

    クラブはキックオフ直前にアンダーソンの欠場を発表し、サッカー界から多くの支援の声が寄せられた。ヘレンは、息子がニューカッスルのアカデミー時代からプレミアリーグで頭角を現すまで、常にそばで支えていた。

    クラブは公式声明で「最愛の母ヘレンの逝去により、エリオット・アンダーソンは今夜の試合を欠場します。クラブ全員から心よりお悔やみ申し上げます」と発表した

  • 母の揺るぎない支え

    この敗戦は、23歳のミッドフィールダーにとって大きな打撃だった。母親は、息子がトップへ駆け上がる姿を誇りを持って見守ってきた。

    息子がニューカッスル・ユナイテッドでトップデビューした瞬間を振り返り、ヘレンはこう語っていた。「泣き出してしまいました。エリオットの試合は一度も欠かしません。テレビに映った彼は夢のようでした。」

  • Nottingham Forest FC v FC Porto - UEFA Europa League 2025/26 Quarter-Final Leg TwoGetty Images Sport

    準決勝の対決

    フォレストはアストン・ヴィラとのヨーロッパリーグ準決勝という全英対決を控えるも、当面の焦点はアンダーソンの容体にある。 プレミアリーグでは16位で降格圏から3ポイント差のヴィトール・ペレイラ監督率いるチームは、日曜のホームでのバーンリー戦に早く集中しなければならない。この困難な時期にもチームは強い団結力を示しており、欧州での歴史的挑戦と残留争いを両立させる上でそれが不可欠だ。

プレミアリーグ
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