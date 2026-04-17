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ノッティンガム・フォレストがヨーロッパリーグ準決勝に進出した試合で、モーガン・ギブス＝ホワイトは母親を亡くしたエリオット・アンダーソンに敬意を示し、感動的なゴールセレブレーションを行った。
シティ・グラウンドでの感動的な夜
フォレストはポルトを1-0で下し、2試合合計2-1でヨーロッパリーグ準決勝に進出した。しかし、母を亡くしたアンダーソンが欠場。ギブス＝ホワイトの決勝点後、チームは背番号8のユニフォームを掲げ、「家族第一。一緒にいる」とメッセージを送った。
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当クラブは、心よりお悔やみ申し上げます。
母の揺るぎない支え
この敗戦は、23歳のミッドフィールダーにとって大きな打撃だった。母親は、息子がトップへ駆け上がる姿を誇りを持って見守ってきた。
息子がニューカッスル・ユナイテッドでトップデビューした瞬間を振り返り、ヘレンはこう語っていた。「泣き出してしまいました。エリオットの試合は一度も欠かしません。テレビに映った彼は夢のようでした。」
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準決勝の対決
フォレストはアストン・ヴィラとのヨーロッパリーグ準決勝という全英対決を控えるも、当面の焦点はアンダーソンの容体にある。 プレミアリーグでは16位で降格圏から3ポイント差のヴィトール・ペレイラ監督率いるチームは、日曜のホームでのバーンリー戦に早く集中しなければならない。この困難な時期にもチームは強い団結力を示しており、欧州での歴史的挑戦と残留争いを両立させる上でそれが不可欠だ。