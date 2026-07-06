Getty/GOAL
翻訳者：
ノッティンガム・フォレストがオリバー・グラスナー新監督の就任を発表。元クリスタル・パレス監督はシティ・グラウンドで年俸1300万ポンドを受け取ると報じられている。
グラスナーがフォレストの指揮を執る
- AFP
欧州での実績
グラスナー監督の就任で、フォレストは大きな舞台で結果を出せる指揮官を得た。彼は2022年にアイントラハト・フランクフルトを率いてヨーロッパリーグを制し、イングランドでも即座に存在感を示した。監督が頻繁に交代した末、クラブは国内と欧州で強豪になることを目指しており、その実績が就任の決め手となった。
グラスナー監督は公式サイトの初インタビューで「ヘッドコーチ就任を光栄に思う」と語った。 オーナーや経営陣との最初の会話から、クラブに対する明確なビジョンと、私やスタッフを長期的に信頼していることが伝わりました。その信頼と共通の決意、そしてチームの可能性が、私にとっての決定打でした。一緒に成し遂げられることに大きな期待を寄せています。
「ノッティンガム・フォレストは、2度の欧州制覇と深い歴史を持つクラブです。熱狂的なファンに支えられ、今後数年間でさらに上のレベルへ進み、皆が誇れるチームを作りたいです。
「まずは選手やスタッフと顔を合わせ、プレシーズン開始と同時に作業に入ります。この偉大なクラブを誇りを持って率い、ピッチで結果を出すため、全力で努力します。早く活動を始めたくて仕方ありません。」
オーナーのエヴァンゲロス・マリナキス氏は「オリバーは勝者だ。彼のリーダーシップ、人柄、そしてチームが示すサッカーが成功を証明している」と喜びを語った。
ヴィトール・ペレイラ、衝撃的な退任
グラスナーの就任は、前任者ペレイラの突然の解任直後に決まった。ペレイラはヨーロッパリーグ準決勝進出とプレミアリーグ残留を果たしたが、深夜0時に失効する解任条項のわずか2分前に送られたメールで解任された。プレシーズン準備中のポルトガル人監督は、驚きと失望を隠せなかった。
解任後、ペレイラは次のように語った。「突然の決定で警告もなかったが、クラブの判断は尊重する。失望しており、悲しくもある。私たちは何かを築き上げ、その成果に誇りを持って去る。」
- Getty/GOAL
次の章に向けた基盤づくり
グラスナー監督の就任は、過去1シーズンで5度目の監督交代。クラブの成功への強いこだわりを示す。初陣はプレミアリーグ開幕節のリーズ戦。10月26日には古巣クリスタル・パレスとの一戦が控える。彼は目の前の課題に集中し、「情熱的なサポーター」が誇れるチーム作りを目指す。
マリナキス氏は「我々の目標は競争することではなく、勝利し、タイトルを争い、長年にわたりサポーターが誇れるクラブを作ることだ」と語った。グラスナーの戦術眼とクラブの支援を受け、「トリッキー・ツリーズ」は今シーズン、確固たる存在感を示す準備を進めている。
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。