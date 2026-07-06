ノッティンガム・フォレストがオリバー・グラスナー新監督の就任を発表。元クリスタル・パレス監督はシティ・グラウンドで年俸1300万ポンドを受け取ると報じられている。

グラスナー監督の就任で、フォレストは大きな舞台で結果を出せる指揮官を得た。彼は2022年にアイントラハト・フランクフルトを率いてヨーロッパリーグを制し、イングランドでも即座に存在感を示した。監督が頻繁に交代した末、クラブは国内と欧州で強豪になることを目指しており、その実績が就任の決め手となった。

グラスナー監督は公式サイトの初インタビューで「ヘッドコーチ就任を光栄に思う」と語った。 オーナーや経営陣との最初の会話から、クラブに対する明確なビジョンと、私やスタッフを長期的に信頼していることが伝わりました。その信頼と共通の決意、そしてチームの可能性が、私にとっての決定打でした。一緒に成し遂げられることに大きな期待を寄せています。

「ノッティンガム・フォレストは、2度の欧州制覇と深い歴史を持つクラブです。熱狂的なファンに支えられ、今後数年間でさらに上のレベルへ進み、皆が誇れるチームを作りたいです。

「まずは選手やスタッフと顔を合わせ、プレシーズン開始と同時に作業に入ります。この偉大なクラブを誇りを持って率い、ピッチで結果を出すため、全力で努力します。早く活動を始めたくて仕方ありません。」

オーナーのエヴァンゲロス・マリナキス氏は「オリバーは勝者だ。彼のリーダーシップ、人柄、そしてチームが示すサッカーが成功を証明している」と喜びを語った。



