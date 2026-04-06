ノイアー：「チェルシー戦での衝撃が私のキャリアを変えた……そして、チャンピオンズリーグの夜にまつわる思い出」

バイエルン・ミュンヘンのゴールキーパー、マヌエル・ノイアーが、チャンピオンズリーグのビッグマッチに向けた準備の裏側について語り、自身の欧州でのキャリアにおける重要な節目について振り返った。
これは、チャンピオンズリーグ準々決勝第1戦でのレアル・マドリード戦を控えて、バイエルンの公式サイトに掲載されたインタビューの中で語られたものだ。
バイエルン・ミュンヘンのゴールキーパー、マヌエル・ノイアーが、チャンピオンズリーグのビッグマッチに向けた準備の裏側について語り、自身の欧州でのキャリアにおける重要な節目について振り返った。
これは、チャンピオンズリーグ準々決勝第1戦でのレアル・マドリード戦を控えて、バイエルンの公式サイトに掲載されたインタビューの中で語られたものだ。
ノイアーは、2004年のモナコ対ポルトの決勝戦でボールボーイを務めた際の、この大会に関する最初の思い出を振り返り、当時はこのレベルに到達することの難しさを認識していたものの、その経験が心に深く刻まれたと語った。
彼は次のように語った。「当時、シャルケのアカデミーにいて、毎日スタジアムを見ていました。大きな夢は抱いていましたが、チャンピオンズリーグの決勝戦は遥か遠くに感じられました」
さらに彼はこう続けた。「試合中、私は南スタンドのコーナーフラッグ付近にいました。最もエキサイティングな試合ではなかったとしても、それは特別な体験でした」
ノイアーは、ビッグマッチへの準備はルーティンという点では通常の試合と根本的に変わらないが、外的要因の影響を受けると強調した。
「できるだけ普段のルーティンを維持するよう努めている。記者会見やメディアへの露出といった追加の義務はあるが、本当の違いは雰囲気にある。家族や友人の来場、メディアの報道の規模、そして試合のかなり前からそのことを考え始める点だ」と彼は語った。
ドイツ人GKは、バイエルンの本拠地で行われた2012年の決勝でチェルシーに敗れた試合について触れ、それが自身のキャリアにおける転機だったと語った。
彼は次のように付け加えた。「私たちは大きなショックを受けました。その敗北を受け入れ、それを原動力に変えなければなりませんでした。アリアンツ・アレーナでピッチに倒れ込み、その後、銀メダルを受け取るために立ち上がった瞬間を今でも覚えています。それは忘れがたい瞬間です」
2013年のボルシア・ドルトムントとの決勝戦について、ノイアーは、優勝が予想されていたためプレッシャーが異なっていたと説明した。
「マンチェスター・ユナイテッドやレアル・マドリード、バルセロナのようなチームと対戦する時は互角だが、ドルトムント戦では我々が優勝候補と見なされていたため、プレッシャーが増した」と彼は語った。
ノイアーは、2020年のチャンピオンズリーグ決勝でキャプテンマークを巻くことの重要性に言及し、リーダーシップはゴールキーパーというポジションの不可欠な要素であると強調した。
「ゴールキーパーとして、本来リーダーシップを発揮する役割はあるが、キャプテンとしてトロフィーを掲げるのはまた違った感覚だ」と彼は語った。
ノイアーは、決勝戦が終わった後の主な感情は喜びというより安堵感だと語った。
「2020年の決勝や2014年のワールドカップなど、何度もそう感じた。パリ・サンジェルマンとの対戦では大きなプレッシャーにさらされたが、キングスレイ・コウマンのゴールで試合を決められた。試合終了のホイッスルが鳴った時、最初に感じたのは安堵感で、その後徐々に喜びへと変わっていった」と彼は付け加えた。
話を締めくくるにあたり、ノイアーは大会における自身の重要な節目に関する記念品をいくつか保管していることを明かした。
「2013年と2020年の決勝戦のゴールネットの一部や、選手たちと交換したユニフォームを保管しています。これらは特別な価値があり、現役引退後にどのように展示するか考えています。そして、将来さらに多くの思い出を加えられることを願っています」と語った。
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