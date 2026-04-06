ノイアー：「チェルシー戦での衝撃が私のキャリアを変えた……そして、チャンピオンズリーグの夜にまつわる思い出」

ノイアーは、2004年のモナコ対ポルトの決勝戦でボールボーイを務めた際の、この大会に関する最初の思い出を振り返り、当時はこのレベルに到達することの難しさを認識していたものの、その経験が心に深く刻まれたと語った。

彼は次のように語った。「当時、シャルケのアカデミーにいて、毎日スタジアムを見ていました。大きな夢は抱いていましたが、チャンピオンズリーグの決勝戦は遥か遠くに感じられました」

さらに彼はこう続けた。「試合中、私は南スタンドのコーナーフラッグ付近にいました。最もエキサイティングな試合ではなかったとしても、それは特別な体験でした」