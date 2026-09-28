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ライブ
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ネーションズリーグ：ベルギー対フランス LIVE

ベルギー 対 フランス
ベルギー
フランス
UEFAネーションズリーグ リーグA

ネーションズリーグ第2節を、GOALとともにLIVEで追いかけよう。

ネーションズリーグ第2節

ベルギー対フランス

得点者：


マルク・ファン・ボメル率いるベルギー、そしてジネディーヌ・ジダン率いるフランスは、ともにネーションズリーグ開幕節で新体制を白星発進させ、今夜20時45分キックオフ、ブリュッセルのボードゥアン国王スタジアムで行われるグループI第2節の大一番に、最高の状態で臨む。なお、このグループにはイタリアも含まれている。


レッドデビルズはスタディオ・オリンピコでイタリアを2-0と難なく下した。夏にワールドカップを制したスペイン相手に得点を挙げた唯一のチームであり、前回のネーションズリーグのグループステージで記録した勝利数にもすでに並んでいる。その前回大会では最終的に降格プレーオフを戦うことを強いられたが、これを突破した。


ベルギーはここから巻き返しを図り、フランスに敗れるまで準決勝に進出した2020-21シーズンの再現を狙う。そのフランスは、大きな注目を集めたジネディーヌ・ジダンの初陣を、敵地トルコでの1-0勝利という形で飾った。しかし、決勝点を挙げた後にチームの歴代最多得点者キリアン・エンバペが負った膝の負傷が、その喜びに水を差した。フランスはエースを欠く中で、直近4大会で3度目となるグループ突破を目指す。なお、フランスはネーションズリーグでの3試合を含め、直近の対戦5試合をすべて制している。ベルギーがフランスから公式戦で最後に勝利したのは、1981年9月までさかのぼる。

  • ゴールと主なハイライト：

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  • 試合記録:

    ベルギー対フランス

    得点者：


    ベルギー（4-2-3-1）：ラメンス；カスターニュ、ンゴイ、メヘレ、デ・カイペル；ラスキン、ティーレマンス；モレイラ、デ・ブライネ、ゴッツ；デ・ケテラエール。監督：ファン・ボメル。


    フランス（4-2-3-1）： メニャン；クンデ、ウパメカノ、ラクロワ、ディウフ；カマヴィンガ、ラビオ；オリセ、シェルキ、ドゥエ；デンベレ。監督：ジダン。

    警告：

    退場：

    アシスト：

    主審：オブレノビッチ（SRB）

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