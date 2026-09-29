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ライブ
Spain v Croatia - UEFA Nations League 2026/27 Group A3 MD2Getty Images Sport
Gianluca Minchiotti
翻訳者：

ネーションズリーグ、スペイン対クロアチアをライブ速報でお届け

スペイン 対 クロアチア
スペイン
クロアチア
UEFAネーションズリーグ リーグA

ネーションズリーグ第2節

ネーションズリーグ第2節、欧州王者であり世界王者でもあるスペインが、セビージャでクロアチアを迎え撃つ。リーグA・グループ3の第1節では、スペインが敵地でイングランドに3-2で勝利し、クロアチアはチェコ共和国を相手に2-1で勝利していた。今夜は同じく20時45分から、チェコ共和国対イングランドも行われる。


スペイン 2-1 クロアチア

得点者：2分 ヤマル（S）、28分 ベリョ（C）、31分 プビル（S）


  • ゴールズ

    31分 - スペインが反撃。右サイドのヤマルから中央へボールが入り、走り込んだプビルがヘディングで決めた


    28分 - クロアチアのゴールも再び左サイドから。クロスを上げたのはペリシッチ、決めたヘディングはベリョのものだった


    2分 - ククレジャの左サイドからのプレーをフェルミン・ロペスが仕上げ、ヤマルがリバコビッチの前で決めた。スペインが早くも先制

  • 試合結果詳細

    スペイン 2-1 クロアチア

    得点者：2分 ヤマル（ス）、28分 ベリョ（ク）、31分 プビル（ス）


    スペイン（4-2-3-1）: ウナイ・シモン；プビル、クバルシ、ハイセン、ククレジャ；スビメンディ、ファビアン・ルイス；ヤマル、オヤルサバル、バエナ、フェルミン・ロペス。監督 デ・ラ・フエンテ


    クロアチア（4-2-3-1）: リバコビッチ；スモルチッチ、ポングラチッチ、シュタロ、グバルディオル；パシャリッチ、コバチッチ；ベリョ、スチッチ、ペリシッチ；ミシッチ。監督 ビリッチ


    退場者

    警告：ポングラチッチ（ク）、スチッチ（ク）



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