ネーションズリーグ第2節、欧州王者であり世界王者でもあるスペインが、セビージャでクロアチアを迎え撃つ。リーグA・グループ3の第1節では、スペインが敵地でイングランドに3-2で勝利し、クロアチアはチェコ共和国を相手に2-1で勝利していた。今夜は同じく20時45分から、チェコ共和国対イングランドも行われる。
スペイン 2-1 クロアチア
得点者：2分 ヤマル（S）、28分 ベリョ（C）、31分 プビル（S）
ネーションズリーグ第2節、欧州王者であり世界王者でもあるスペインが、セビージャでクロアチアを迎え撃つ。リーグA・グループ3の第1節では、スペインが敵地でイングランドに3-2で勝利し、クロアチアはチェコ共和国を相手に2-1で勝利していた。今夜は同じく20時45分から、チェコ共和国対イングランドも行われる。
スペイン 2-1 クロアチア
得点者：2分 ヤマル（S）、28分 ベリョ（C）、31分 プビル（S）
31分 - スペインが反撃。右サイドのヤマルから中央へボールが入り、走り込んだプビルがヘディングで決めた
28分 - クロアチアのゴールも再び左サイドから。クロスを上げたのはペリシッチ、決めたヘディングはベリョのものだった
2分 - ククレジャの左サイドからのプレーをフェルミン・ロペスが仕上げ、ヤマルがリバコビッチの前で決めた。スペインが早くも先制
スペイン 2-1 クロアチア
得点者：2分 ヤマル（ス）、28分 ベリョ（ク）、31分 プビル（ス）
スペイン（4-2-3-1）: ウナイ・シモン；プビル、クバルシ、ハイセン、ククレジャ；スビメンディ、ファビアン・ルイス；ヤマル、オヤルサバル、バエナ、フェルミン・ロペス。監督 デ・ラ・フエンテ
クロアチア（4-2-3-1）: リバコビッチ；スモルチッチ、ポングラチッチ、シュタロ、グバルディオル；パシャリッチ、コバチッチ；ベリョ、スチッチ、ペリシッチ；ミシッチ。監督 ビリッチ
退場者：
警告：ポングラチッチ（ク）、スチッチ（ク）
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