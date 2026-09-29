31分 - スペインが反撃。右サイドのヤマルから中央へボールが入り、走り込んだプビルがヘディングで決めた





28分 - クロアチアのゴールも再び左サイドから。クロスを上げたのはペリシッチ、決めたヘディングはベリョのものだった





2分 - ククレジャの左サイドからのプレーをフェルミン・ロペスが仕上げ、ヤマルがリバコビッチの前で決めた。スペインが早くも先制