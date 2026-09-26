ネーションズリーグ、イングランド対スペインをライブ速報中

16分 - 前回W杯を決めた男が再び主役に。ヤマルのスルーパスがイングランド守備陣の意表を突き、抜け出した味方に通るも、飛び出したトラッフォードが見事に阻止した。





8分 - スペインの追加点は取り消し！ ルイスが中盤の高い位置からクバルシに向けて興味深いボールをクロスで送るが、これは届かない。こぼれ球がフェラン・トーレスのもとに渡り、ネットを揺らしたものの、オフサイドの位置にいた。





2分 - スペインがゴール、ヤマル！ スペインは2分もかからずウェンブリーで試合を動かしたが、グエイのミスは許されないものだった。ビルドアップの場面で、マンチェスター・シティのセンターバックは背後からのラミネ・ヤマルのプレッシャーに気づかず、ボールを奪われると、そのままトラッフォードへ向かって独走。最後は左足のシュートが内側のポストに当たってからゴールに吸い込まれた。