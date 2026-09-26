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ライブ
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翻訳者：

ネーションズリーグ、イングランド対スペインをライブ速報中

イングランド 対 スペイン
イングランド
スペイン
UEFAネーションズリーグ リーグA

ネーションズリーグ第1節を、Goalとともに追いかけよう。

ネーションズリーグ

イングランド対スペイン 0-1

得点者：2分 ヤマル（スペイン）


イングランド スペイン は土曜20時45分、ロンドンで行われるネーションズリーグ2026-2027 リーグA・グループ3第1節で対戦する。世界王者のスペインは4位で終えたイングランド代表と激突。2026年ワールドカップ決勝になっていてもおかしくなかった一戦だ。トゥヘル率いるイングランド代表はウェンブリーの9万人の後押しを受け、スペインは2年以上続く無敗記録の継続を狙う。

  • ゴールと主なプレー：

    16分 - 前回W杯を決めた男が再び主役に。ヤマルのスルーパスがイングランド守備陣の意表を突き、抜け出した味方に通るも、飛び出したトラッフォードが見事に阻止した。


    8分 - スペインの追加点は取り消し！ ルイスが中盤の高い位置からクバルシに向けて興味深いボールをクロスで送るが、これは届かない。こぼれ球がフェラン・トーレスのもとに渡り、ネットを揺らしたものの、オフサイドの位置にいた。


    2分 - スペインがゴール、ヤマル！ スペインは2分もかからずウェンブリーで試合を動かしたが、グエイのミスは許されないものだった。ビルドアップの場面で、マンチェスター・シティのセンターバックは背後からのラミネ・ヤマルのプレッシャーに気づかず、ボールを奪われると、そのままトラッフォードへ向かって独走。最後は左足のシュートが内側のポストに当たってからゴールに吸い込まれた。

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  • 試合記録:

    イングランド対スペイン 0-1

    得点者：2分 ヤマル（スペイン）


    イングランド（4-2-3-1）：トラッフォード；クアンサー、コンサ、グエイ、オライリー；アンデルセン、ルイス＝スケリー；サカ、ベリンガム、ゴードン；ケイン。 監督 トゥヘル 

    スペイン（4-2-3-1）：シモン；E・ガルシア、クバルシ、ラポルト、ククレジャ；ロドリ、ルイス；ヤマル、オルモ、ウィリアムズ；F・トーレス。 監督 デ・ラ・フエンテ


    警告：

    退場：

    アシスト：

    主審：マッサ（イタリア）

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