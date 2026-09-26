ネーションズリーグ、イングランド対スペインをライブ速報中

ネーションズリーグ
イングランド対スペイン 0-1
得点者：2分 ヤマル（スペイン）
イングランド と スペイン は土曜20時45分、ロンドンで行われるネーションズリーグ2026-2027 リーグA・グループ3第1節で対戦する。世界王者のスペインは4位で終えたイングランド代表と激突。2026年ワールドカップ決勝になっていてもおかしくなかった一戦だ。トゥヘル率いるイングランド代表はウェンブリーの9万人の後押しを受け、スペインは2年以上続く無敗記録の継続を狙う。
ネーションズリーグ
イングランド対スペイン 0-1
得点者：2分 ヤマル（スペイン）
イングランド と スペイン は土曜20時45分、ロンドンで行われるネーションズリーグ2026-2027 リーグA・グループ3第1節で対戦する。世界王者のスペインは4位で終えたイングランド代表と激突。2026年ワールドカップ決勝になっていてもおかしくなかった一戦だ。トゥヘル率いるイングランド代表はウェンブリーの9万人の後押しを受け、スペインは2年以上続く無敗記録の継続を狙う。
16分 - 前回W杯を決めた男が再び主役に。ヤマルのスルーパスがイングランド守備陣の意表を突き、抜け出した味方に通るも、飛び出したトラッフォードが見事に阻止した。
8分 - スペインの追加点は取り消し！ ルイスが中盤の高い位置からクバルシに向けて興味深いボールをクロスで送るが、これは届かない。こぼれ球がフェラン・トーレスのもとに渡り、ネットを揺らしたものの、オフサイドの位置にいた。
2分 - スペインがゴール、ヤマル！ スペインは2分もかからずウェンブリーで試合を動かしたが、グエイのミスは許されないものだった。ビルドアップの場面で、マンチェスター・シティのセンターバックは背後からのラミネ・ヤマルのプレッシャーに気づかず、ボールを奪われると、そのままトラッフォードへ向かって独走。最後は左足のシュートが内側のポストに当たってからゴールに吸い込まれた。
イングランド対スペイン 0-1
得点者：2分 ヤマル（スペイン）
イングランド（4-2-3-1）：トラッフォード；クアンサー、コンサ、グエイ、オライリー；アンデルセン、ルイス＝スケリー；サカ、ベリンガム、ゴードン；ケイン。 監督 トゥヘル
スペイン（4-2-3-1）：シモン；E・ガルシア、クバルシ、ラポルト、ククレジャ；ロドリ、ルイス；ヤマル、オルモ、ウィリアムズ；F・トーレス。 監督 デ・ラ・フエンテ
警告：
退場：
アシスト：
主審：マッサ（イタリア）
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