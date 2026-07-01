ネーションズリーグのトルコ対イタリアは、9月28日にブルサのアタテュルク・スポル・コンプレクシで開催される。

ブルサのアタテュルク・スポル・コンプレクシ（ワニの屋根が特徴）では、9月28日（月）、UEFAネーションズリーグ5大会のイタリア2戦目、トルコ対イタリア戦が行われる。 リーグAグループ1のイタリアは、25日にローマでベルギーと開幕戦を戦い、トルコ戦のあとフランスへ移動し、2日にフランス代表とアウェーで対戦する。 10月5日（月）にはボローニャのレナート・ダッララ・スタジアムでトルコと再戦し、第1ウィンドウを締める。11月にはフランス（12日、開催地未定）とベルギー（15日、ブリュッセル）と戦い、グループステージを終える。



