ブルサのアタテュルク・スポル・コンプレクシ（ワニの屋根が特徴）では、9月28日（月）、UEFAネーションズリーグ5大会のイタリア2戦目、トルコ対イタリア戦が行われる。 リーグAグループ1のイタリアは、25日にローマでベルギーと開幕戦を戦い、トルコ戦のあとフランスへ移動し、2日にフランス代表とアウェーで対戦する。 10月5日（月）にはボローニャのレナート・ダッララ・スタジアムでトルコと再戦し、第1ウィンドウを締める。11月にはフランス（12日、開催地未定）とベルギー（15日、ブリュッセル）と戦い、グループステージを終える。
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ネーションズリーグのトルコ対イタリアは、9月28日にブルサのアタテュルク・スポル・コンプレクシで開催される。
アズーリの試合日程
グループA1のアズーリ日程
2026年9月25日（20:45）：イタリア vs ベルギー - ローマ・オリンピコスタジアム
9月28日（20:45）：トルコ対イタリア – アタテュルク・スポル・コンプレクシ（ブルサ）
10月2日（20:45）：フランス対イタリア – スタッド・ド・フランス（サン＝ドニ）
10月5日（20:45）：イタリア vs トルコ – レナート・ダッララ・スタジアム（ボローニャ）
11月12日（20:45）：イタリア vs フランス - 開催地未定
11月15日（20:45）：ベルギーvsイタリア – レ・バルドヴィーノ・スタジアム（ブリュッセル）
準々決勝進出を目指す
上位2チームは準々決勝へ進出し、3位はセリエBのグループ2位と残留プレーオフを戦う。4位はセリエBへ降格。準々決勝とプレーオフは2027年3月、決勝ラウンドは2027年6月に開催される。