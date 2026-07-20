ネーションズリーグから2028年欧州選手権予選まで、イタリア代表の今後の試合日程は？

ジョヴァンニ・マラゴ、パオロ・マルディーニ、レオナルドの3人はイタリア代表の将来像を策定するため、次期監督の人選を進めている。2026/2027シーズンの初戦で代表活動が再開される際、イタリア代表にはどのような試合が待ち受けているのか？
マラゴ会長が新監督の選定について語る
ジョヴァンニ・マラゴ、パオロ・マルディーニ、レオナルドの3人はイタリア代表の将来像を策定するため、次期監督の人選を進めている。2026/2027シーズンの初戦で代表活動が再開される際、イタリア代表にはどのような試合が待ち受けているのか？
マラゴ会長が新監督の選定について語る
イタリア代表は過去3大会のうち2度目となる夏（2022年は冬開催）を、ソファーで他国のワールドカップを観戦して過ごした。9月末に始まる新たなネーションズリーグでは、初戦から主役として登場する。 グループA1に入ったイタリアは、9月25日（金）にローマのオリンピコでベルギーと初戦を戦い、3日後にはブルサでトルコと対戦する。 新フォーマットにより代表戦中断期間は翌週末まで延長され、イタリアは10月2日（金）にフランスでアウェー戦を戦った後、10月5日（月）にダッラ・アラ・スタジアムでトルコとホームで再戦する。
2026年のカレンダー年は11月の2試合で幕を閉じる。12日（木）にはアズーリがキリアン・ムバッペ率いるフランスをイタリアで迎え、15日（日）にはベルギーでのアウェイ戦でネーションズリーグ・グループステージが終了する。 この試合から3週間後、ベルファストで2028年欧州選手権予選の抽選会が行われる。
ここ数時間で浮上したマルディーニ、レオナルド、ペップ・グアルディオラによる会談の噂を踏まえると、新体制で代表チームを率いるのは誰なのか？
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