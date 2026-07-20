ネーションズリーグから2028年欧州選手権予選まで、イタリア代表の今後の試合日程は？

ジョヴァンニ・マラゴ、パオロ・マルディーニ、レオナルドの3人はイタリア代表の将来像を策定するため、次期監督の人選を進めている。2026/2027シーズンの初戦で代表活動が再開される際、イタリア代表にはどのような試合が待ち受けているのか？





マラゴ会長が新監督の選定について語る