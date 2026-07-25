ジョヴァンニ・マラゴー、パオロ・マルディーニ、レオナルドがイタリア代表の将来を定めるべく動き、ここ数時間は次期代表監督の人選に取り組んでいる一方で、純粋にサッカー面では、2026／2027シーズン最初の活動再開とともに、各国代表にも新シーズン最初の予定が組まれる中、イタリアにはどのような日程が待っているのだろうか。





マラゴー会長が新代表監督の選定について語る